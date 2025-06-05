Евгений и Татьяна — ваш гид в Анапе

Провела экскурсии для 69 туристов

читать дальше нашего внимания — от первой встречи до момента, когда трансфер доставит вас обратно. Мы предлагаем разные маршруты по количеству дней и сложности прохождения. Вы сможете окунуться в романтику приключений и ощутить дух свободы, отдохнуть и перезагрузиться. Ждём вас!

Здравствуйте. Мы Евгений и Татьяна, проводим пешие экскурсии по увлекательным маршрутам вдали от туристов и шума города. А также ретриты с экспертами из разных областей. Вы всегда будете в центре