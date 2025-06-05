В давние времена на территории Абинского района местные жители поклонялись богине плодородия Аби. Гора Шизе олицетворяла голову богини. На её вершине проводились обряды инициации девушки в женщину, а мужчины — в воина.
Мы отправимся в это место силы, чтобы вы испытали его воздействие на себе: проложили путь к своему Я и нашли внутри ответы на сокровенные вопросы.
Мы отправимся в это место силы, чтобы вы испытали его воздействие на себе: проложили путь к своему Я и нашли внутри ответы на сокровенные вопросы.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
- Мы заберём вас из Анапы в 8 утра. Доедем до станицы Эриванская и оттуда начнём подъём в горы. Тропа средней сложности. По пути поделимся историческими фактами и легендами этих мест
- Через час сделаем первый привал с чаепитием, а затем отправимся к вершине горы Шизе. Всего подъём займёт около 2,5–3 часов
- На вершине проведём медитационный тренинг «Путь к себе», который вернёт вас к истокам своего Я. Вы почувствуете прилив сил и приблизитесь к пониманию своего предназначения. Продолжительность тренинга — около 3 часов
- Пообедаем горячими блюдами с учётом ваших пожеланий (вегетарианство или другие особенности). А затем спустимся с другой стороны горы Шизе и отправимся в обратный путь
Организационные детали
В стоимость включены: трансфер на комфортабельном авто Renault Kaptur, услуги гидов, питание.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|6 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На парковке «Магнита Экстра»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений и Татьяна — ваш гид в Анапе
Провела экскурсии для 69 туристов
Здравствуйте. Мы Евгений и Татьяна, проводим пешие экскурсии по увлекательным маршрутам вдали от туристов и шума города. А также ретриты с экспертами из разных областей. Вы всегда будете в центреЗадать вопрос
Входит в следующие категории Анапы
Похожие экскурсии из Анапы
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборПервая встреча с Анапой
Познакомьтесь с Анапой на индивидуальной экскурсии. Узнайте историю города, посетите античные и современные достопримечательности, насладитесь видами
Начало: Памятник Ленину в Анапе
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
5 500₽ за всё до 5 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Новороссийск, Шато Пино и ферма улиток: путешествие из Анапы
Погрузитесь в мир вина и улиток, исследуйте исторические достопримечательности Новороссийска и насладитесь красотами Черноморского побережья
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
12 000₽ за всё до 4 чел.
10 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Треккинг в горах Анапы
Пройдите по хребту на высоте 500 м, вдохните аромат реликтовых деревьев и узнайте легенды о Прометее и амазонках. Гарантируем незабываемые впечатления
Начало: У Анапского маяка
3 июн в 08:00
6 июн в 08:00
2 000₽ за человека