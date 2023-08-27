Побыть вдали от городского шума, окунуться в романтику похода и узнать пределы свои возможностей
Не думайте об организации — мы всё предусмотрели! Вам останется только любоваться эффектными видами на море и горы, дышать целебным ароматом реликтовых растений и получать удовольствие от пьянящего духа свободы.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Высота полёта
Мы пройдём по хребту на высоте около 500 м над уровнем моря, полюбуемся памятниками истории, вдохнём целебный аромат реликтовых деревьев. Вы увидите виноградники и уникальный лес — высота деревьев там не превышает 150-170 см! Мы расскажем древние легенды о городе, которые и сейчас будоражат воображение, покажем место, где Прометея приковали к скале, и откроем тайны амазонок-валькирий, обитавших в этих краях. А после подъёма в 300 ступеней вас ждёт горячий обед и заслуженный отдых с чашечкой ароматного чая.
Подробная программа:
8.00 — Встреча около Анапского маяка
8:10 — Смотровая площадка «Клык Дьявола»
8:20 — Памятник Аванесову
8:45 — Остановка на отдых
9.30 — Подъём на 300 ступеней
9.45 — Чаепитие на Лысой Горе
10.40 — Смотровая площадка «Ласточкино Гнездо»
10:55 — Памятник основателю дельтапланеризма в Анапе
12:00 — Привал и обед
13:20 — Андреевский крест
16:30 — Варваровская щель, завершение программы
Кому подойдёт маршрут
Эта экскурсия понравится всем, кто хочет отдохнуть от шума городов и толп туристов, побыть наедине с природой, перезагрузиться, узнать, что такое настоящая команда, познать себя и свои силы. Общая протяжённость пешеходного маршрута — 14 км. Местами он действительно сложный, поэтому необходима хорошая физическая подготовка.
Организационные детали
- Маршрут линейный. После похода вы можете добраться до отеля самостоятельно на общественном транспорте или же заказать у нас трансфер (350 руб. с человека).
- Можете взять с собой детей от 12 лет под вашу ответственность
- Наденьте удобную одежду и обувь для походов по горной местности. Не забудьте головной убор и воду.
- По желанию можем предоставить вам рюкзак (300 руб.), термос 0,7 л (150 руб.), трансфер (по запросу) и организовать горячий обед (1000 руб. с человека)
во вторник и пятницу в 08:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Анапского маяка
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник и пятницу в 08:00Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.