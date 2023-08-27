Отдых на природе и проверка себя на прочность: незабываемый треккинг в горах Анапы

Побыть вдали от городского шума, окунуться в романтику похода и узнать пределы свои возможностей

5
2 отзыва
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Предлагаем вам отправиться в пеший поход по прибрежным горам Анапы, где начало Кавказского хребта встречается с Черноморским побережьем.

Не думайте об организации — мы всё предусмотрели! Вам останется только любоваться эффектными видами на море и горы, дышать целебным ароматом реликтовых растений и получать удовольствие от пьянящего духа свободы.
Отдых на природе и проверка себя на прочность: незабываемый треккинг в горах Анапы
Отдых на природе и проверка себя на прочность: незабываемый треккинг в горах Анапы
Отдых на природе и проверка себя на прочность: незабываемый треккинг в горах Анапы
Отдых на природе и проверка себя на прочность: незабываемый треккинг в горах Анапы
Отдых на природе и проверка себя на прочность: незабываемый треккинг в горах Анапы
Отдых на природе и проверка себя на прочность: незабываемый треккинг в горах Анапы
Отдых на природе и проверка себя на прочность: незабываемый треккинг в горах Анапы
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Высота полёта

Мы пройдём по хребту на высоте около 500 м над уровнем моря, полюбуемся памятниками истории, вдохнём целебный аромат реликтовых деревьев. Вы увидите виноградники и уникальный лес — высота деревьев там не превышает 150-170 см! Мы расскажем древние легенды о городе, которые и сейчас будоражат воображение, покажем место, где Прометея приковали к скале, и откроем тайны амазонок-валькирий, обитавших в этих краях. А после подъёма в 300 ступеней вас ждёт горячий обед и заслуженный отдых с чашечкой ароматного чая.

Подробная программа:
8.00 — Встреча около Анапского маяка
8:10 — Смотровая площадка «Клык Дьявола»
8:20 — Памятник Аванесову
8:45 — Остановка на отдых
9.30 — Подъём на 300 ступеней
9.45 — Чаепитие на Лысой Горе
10.40 — Смотровая площадка «Ласточкино Гнездо»
10:55 — Памятник основателю дельтапланеризма в Анапе
12:00 — Привал и обед
13:20 — Андреевский крест
16:30 — Варваровская щель, завершение программы

Кому подойдёт маршрут

Эта экскурсия понравится всем, кто хочет отдохнуть от шума городов и толп туристов, побыть наедине с природой, перезагрузиться, узнать, что такое настоящая команда, познать себя и свои силы. Общая протяжённость пешеходного маршрута — 14 км. Местами он действительно сложный, поэтому необходима хорошая физическая подготовка.

Организационные детали

  • Маршрут линейный. После похода вы можете добраться до отеля самостоятельно на общественном транспорте или же заказать у нас трансфер (350 руб. с человека).
  • Можете взять с собой детей от 12 лет под вашу ответственность
  • Наденьте удобную одежду и обувь для походов по горной местности. Не забудьте головной убор и воду.
  • По желанию можем предоставить вам рюкзак (300 руб.), термос 0,7 л (150 руб.), трансфер (по запросу) и организовать горячий обед (1000 руб. с человека)

во вторник и пятницу в 08:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Анапского маяка
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и пятницу в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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3
2
1
Е
27 авг 2023
Для любителей пеших прогулок с хорошей компанией. Вкусный обед, интересный рассказ, стараются предусмотреть все. Фотографируют на профессиональную камеру, виды огонь.
С
16 авг 2023
Очень понравился маршрут, незабываемые впечатления, завораживающие пейзажи,проверили свои силы, это стоит того, замечательные экскурсоводы которые рассказали об городе Анапа и достопримечательности, всем советую проверить себя на прочность,советую всем, огромное спасибо Татьяне и Евгению!
Очень понравился маршрут, незабываемые впечатления, завораживающие пейзажи,проверили свои силы, это стоит того, замечательные экскурсоводы которые рассказали

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