Предлагаем вам отправиться в пеший поход по прибрежным горам Анапы, где начало Кавказского хребта встречается с Черноморским побережьем. Не думайте об организации — мы всё предусмотрели! Вам останется только любоваться эффектными видами на море и горы, дышать целебным ароматом реликтовых растений и получать удовольствие от пьянящего духа свободы.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Высота полёта

Мы пройдём по хребту на высоте около 500 м над уровнем моря, полюбуемся памятниками истории, вдохнём целебный аромат реликтовых деревьев. Вы увидите виноградники и уникальный лес — высота деревьев там не превышает 150-170 см! Мы покажем место, где Прометея приковали к скале, и откроем тайны амазонок-валькирий, обитавших в этих краях. А после подъёма в 300 ступеней вас ждёт горячий обед и заслуженный отдых с чашечкой ароматного чая.

Подробная программа:

8:00 — Встреча около Анапского маяка

8:10 — Смотровая площадка «Клык Дьявола»

8:20 — Памятник Аванесову

8:45 — Остановка на отдых

9:30 — Подъём на 300 ступеней

9:45 — Чаепитие на Лысой Горе

10:40 — Смотровая площадка «Ласточкино Гнездо»

10:55 — Памятник основателю дельтапланеризма в Анапе

12:00 — Привал и обед

13:20 — Андреевский крест

16:30 — Варваровская щель, завершение программы

Кому подойдёт маршрут

Эта экскурсия понравится всем, кто хочет отдохнуть от шума городов и толп туристов, побыть наедине с природой, перезагрузиться, узнать, что такое настоящая команда, познать себя и свои силы. Общая протяжённость пешеходного маршрута — 14 км. Местами он действительно сложный, поэтому необходима хорошая физическая подготовка.

Организационные детали