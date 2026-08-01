Не думайте об организации — мы всё предусмотрели! Вам останется только любоваться эффектными видами на море и горы, дышать целебным ароматом реликтовых растений и получать удовольствие от пьянящего духа свободы.
Описание экскурсии
Высота полёта
Мы пройдём по хребту на высоте около 500 м над уровнем моря, полюбуемся памятниками истории, вдохнём целебный аромат реликтовых деревьев. Вы увидите виноградники и уникальный лес — высота деревьев там не превышает 150-170 см! Мы покажем место, где Прометея приковали к скале, и откроем тайны амазонок-валькирий, обитавших в этих краях. А после подъёма в 300 ступеней вас ждёт горячий обед и заслуженный отдых с чашечкой ароматного чая.
Подробная программа:
8:00 — Встреча около Анапского маяка
8:10 — Смотровая площадка «Клык Дьявола»
8:20 — Памятник Аванесову
8:45 — Остановка на отдых
9:30 — Подъём на 300 ступеней
9:45 — Чаепитие на Лысой Горе
10:40 — Смотровая площадка «Ласточкино Гнездо»
10:55 — Памятник основателю дельтапланеризма в Анапе
12:00 — Привал и обед
13:20 — Андреевский крест
16:30 — Варваровская щель, завершение программы
Кому подойдёт маршрут
Эта экскурсия понравится всем, кто хочет отдохнуть от шума городов и толп туристов, побыть наедине с природой, перезагрузиться, узнать, что такое настоящая команда, познать себя и свои силы. Общая протяжённость пешеходного маршрута — 14 км. Местами он действительно сложный, поэтому необходима хорошая физическая подготовка.
Организационные детали
- Маршрут линейный. После похода вы можете добраться до отеля самостоятельно на общественном транспорте или же заказать у нас трансфер (от 350 ₽ за чел.)
- Можете взять с собой детей от 12 лет под вашу ответственность
- Наденьте удобную одежду и обувь для походов по горной местности. Не забудьте головной убор и воду
- По желанию можем предоставить вам рюкзак (300 ₽), термос 0,7 л (150 ₽) и организовать горячий обед (1300 ₽ за чел.)
во вторник и пятницу в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|2500 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Во-первых, хочу отметить внимание к туристам. Татьяна рассказывает очень интересно, старается держать внимание, задаёт наводящие вопросы, рассказывает интересные факты и показывает их вжиую на местности. Также очень порадовало питание
удачи вам 💫 1000/10 🔥
До сих пор под впечатлением от этого удивительного путешествия с двумя интереснейшими гидами - Татьяной и Дмитрием.
Эти ребята заслуживают огромное