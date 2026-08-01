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Отдых на природе и проверка себя на прочность: незабываемый поход в горах Анапы

Побыть вдали от городского шума, окунуться в романтику похода и узнать пределы свои возможностей
Предлагаем вам отправиться в пеший поход по прибрежным горам Анапы, где начало Кавказского хребта встречается с Черноморским побережьем.

Не думайте об организации — мы всё предусмотрели! Вам останется только любоваться эффектными видами на море и горы, дышать целебным ароматом реликтовых растений и получать удовольствие от пьянящего духа свободы.
5
20 отзывов
Отдых на природе и проверка себя на прочность: незабываемый поход в горах Анапы
Отдых на природе и проверка себя на прочность: незабываемый поход в горах Анапы
Отдых на природе и проверка себя на прочность: незабываемый поход в горах Анапы

Описание экскурсии

Высота полёта

Мы пройдём по хребту на высоте около 500 м над уровнем моря, полюбуемся памятниками истории, вдохнём целебный аромат реликтовых деревьев. Вы увидите виноградники и уникальный лес — высота деревьев там не превышает 150-170 см! Мы покажем место, где Прометея приковали к скале, и откроем тайны амазонок-валькирий, обитавших в этих краях. А после подъёма в 300 ступеней вас ждёт горячий обед и заслуженный отдых с чашечкой ароматного чая.

Подробная программа:
8:00 — Встреча около Анапского маяка
8:10 — Смотровая площадка «Клык Дьявола»
8:20 — Памятник Аванесову
8:45 — Остановка на отдых
9:30 — Подъём на 300 ступеней
9:45 — Чаепитие на Лысой Горе
10:40 — Смотровая площадка «Ласточкино Гнездо»
10:55 — Памятник основателю дельтапланеризма в Анапе
12:00 — Привал и обед
13:20 — Андреевский крест
16:30 — Варваровская щель, завершение программы

Кому подойдёт маршрут

Эта экскурсия понравится всем, кто хочет отдохнуть от шума городов и толп туристов, побыть наедине с природой, перезагрузиться, узнать, что такое настоящая команда, познать себя и свои силы. Общая протяжённость пешеходного маршрута — 14 км. Местами он действительно сложный, поэтому необходима хорошая физическая подготовка.

Организационные детали

  • Маршрут линейный. После похода вы можете добраться до отеля самостоятельно на общественном транспорте или же заказать у нас трансфер (от 350 ₽ за чел.)
  • Можете взять с собой детей от 12 лет под вашу ответственность
  • Наденьте удобную одежду и обувь для походов по горной местности. Не забудьте головной убор и воду
  • По желанию можем предоставить вам рюкзак (300 ₽), термос 0,7 л (150 ₽) и организовать горячий обед (1300 ₽ за чел.)

во вторник и пятницу в 08:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Анапского маяка
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и пятницу в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений и Татьяна
Евгений и Татьяна — ваш гид в Анапе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 97 туристов
Здравствуйте. Мы Евгений и Татьяна, проводим походы по увлекательным маршрутам вдали от туристов и шума города, а также ретриты с экспертами из разных областей. Вы всегда будете в центре нашего
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внимания — от первой встречи до момента, когда трансфер доставит вас обратно. Мы предлагаем разные маршруты по количеству дней и сложности прохождения. Вы сможете окунуться в романтику приключений и ощутить дух свободы, отдохнуть и перезагрузиться. Ждём вас!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
20
4
3
2
1
Виктория
Отличный поход!
Во-первых, хочу отметить внимание к туристам. Татьяна рассказывает очень интересно, старается держать внимание, задаёт наводящие вопросы, рассказывает интересные факты и показывает их вжиую на местности. Также очень порадовало питание
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— я в любилась в кубанский борщ Евгения! На протяжении всего похода ощущалась дружелюбная атмосфера: если кому-то становилось плохо, то все останавливаются, ждут, помогают. В любой момент (по возможности) можно сбегать в евро-кусты. Еду не желеют, даже остаётся! Мне понравилось, что группа была небольшой (нас было четверо, считая меня и подругу). Много провалов, остановок, передышек, никого не бросают, не поторапливают.
Перед обедом очень приятный сюрприз, о котором я промолчу, чтобы не портить интригу, но честно скажу, это было потрясающе!
Во-вторых, сам маршрут — очень живописный! Идти было сложновато, но только из-за жары. Сама дорога то вверх, то вниз, бывали и крутые подъёмы/спуски, но ничего непреодолимого нет. Скорее выглядит страшно, а на деле нормально. Очень понравились заросли можевельника, дубов и туй (?), особенно когда останавливались на привал.
В общем я данный поход очень рекомендую, мы с подругой прям отдохнули душой. Спасибо Татьяне и Евгению за такой чудесный опыт!

Отличный поход!
Отличный поход!
Отличный поход!
Отличный поход!
Отличный поход!
Отличный поход!
Отличный поход!
Отличный поход!
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А
Я в восторге от похода! Никогда не думала,что в окрестностях Анапы такая красота! Аж дух захватывает! Маршрут совсем не сложный и не тяжёлый,хотя длинный))Но организаторами предусмотрено достаточное количество остановок для
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отдыха,чтобы вы не устали)Вас полностью обеспечат всем необходимым,включая даже воду и вкуснейшие обед и перекусы. Особенное спасибо Татьяне и Евгению,что нашли возможность сходить с нами в поход в удобное для нас время,так как с общей группой мы не успевали. Если сложатся обстоятельства,обязательно сходим с вами ещё куда-нибудь)))

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Наталья
Когда собиралась на экскурсию, то и представить себе не могла, как увлекательно и интересно я проведу время! С самой первой минуты я была окутана таким теплом и вниманием. Несмотря на
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длительность и продолжительность маршрута, я совершенно не чувствовала усталости, так как маршрут проходил с очень интересной беседой. Не говоря уже о том какие потрясающие виды и красоты природы мне были открыты! Евгений отличный повар! Весь обед был приготовлен на природе за считанное время! А Татьяна удивительной глубины человек! Рекомендую всем обязательно побывать на этой экскурсии, и у Вас останется на память умопомрачительные впечатления!

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А
Дата посещения: 29 авг 2025
все прошло супер и максимально комфортно 💘 мне безумно понравился поход, было тяжело, но это горы. и здесь нужна выдержка 💪🏽 Евгений на протяжении всего похода заботился, а Татьяна рассказала очень интересную историю про Анапу) 🤗 СПАСИБО ВАМ, в следующий раз идем в поход на 3 дня!
удачи вам 💫 1000/10 🔥
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E
Мой первый опыт похода по горам! 😎Скажу сразу, тем кто хочет погулять по красивым местам, это не прогулка по асфальтированной набережной, так что одевайте очень удобную обувь. Много подъемов и
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спусков, но виды говорят сами за себя! Ребята все организовывают на высшем уровне, в процессе похода накормили вкусным обедом и поили чаем с вкусными пп конфетками. С собой берем кепку, защитный крем и хороший настрой👌 как это сделала я, тк в начале маршрута лил проливной дождь 🌧️ В общем однозначно советую прям на 200%! Все организуют, по маршруту проведут с потрясающими видами, накормят и расскажут много интересной информации! Татьяна и Евгений желаю Вам чтобы ваше совместное дело жило и процветало! Побольше вам клевых туристов и хорошей погоды на пути 🙂

Мой первый опыт похода по горам! 😎Скажу сразу, тем кто хочет погулять по красивым местам, это
Мой первый опыт похода по горам! 😎Скажу сразу, тем кто хочет погулять по красивым местам, это
Мой первый опыт похода по горам! 😎Скажу сразу, тем кто хочет погулять по красивым местам, это
Мой первый опыт похода по горам! 😎Скажу сразу, тем кто хочет погулять по красивым местам, это
Мой первый опыт похода по горам! 😎Скажу сразу, тем кто хочет погулять по красивым местам, это
Мой первый опыт похода по горам! 😎Скажу сразу, тем кто хочет погулять по красивым местам, это
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Елена
12 сентября 2022 года Я совершила незабываемый поход по горам Анапы.
До сих пор под впечатлением от этого удивительного путешествия с двумя интереснейшими гидами - Татьяной и Дмитрием.
Эти ребята заслуживают огромное
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количество похвал и восхищения.
Это и интересный, подробный рассказ во время всего путешествия!
Это вкуснейшие обед от профессионального повара Дмитрия!
Много остановок со вкусом свежезаваренного чая и интереснейших рассказов об Анапе, ее истории, природе начала кавказских гор и многое другое.
Татьяна и Дмитрий опытные гиды-проводники, искусные рассказчики!
Очень легко было общаться с моими экскурсоводами.
Они окружают участников не только информацией, но и заботой на каждом шагу!
Друзья, этот маршрут необходимо посетить, если вы отдыхаете в районе Анапы!
Вы пройдете по началу Кавказских гор от анапского маяка до Варваровской щели.
Там на галечном пляже немного отдохнёт и искупаетесь в хрустально чистом море!
По пути (примерно 15 км) вы увидите множество интересного!
Побываете на смотровой площадке "Клык Дьявола", откуда сможете увидеть панораму Анапы с высоты птичьего полета.
Сможете оценить свои физические силы, спускаясь и поднимаясь по лестнице в 300 ступеней.
Увидите Ласточкины гнезда и панораму чёрного моря со смотровой площадки.
Пляж "Варваровская щель".
На пути следования будет несколько привалов на обед и чаепитие.
Незабываемое путешествие!
Всем советую!
Спасибо Татьяне и Дмитрию за необыкновенные впечатления!

12 сентября 2022 года Я совершила незабываемый поход по горам Анапы.
12 сентября 2022 года Я совершила незабываемый поход по горам Анапы.
12 сентября 2022 года Я совершила незабываемый поход по горам Анапы.
12 сентября 2022 года Я совершила незабываемый поход по горам Анапы.
12 сентября 2022 года Я совершила незабываемый поход по горам Анапы.
12 сентября 2022 года Я совершила незабываемый поход по горам Анапы.
12 сентября 2022 года Я совершила незабываемый поход по горам Анапы.
12 сентября 2022 года Я совершила незабываемый поход по горам Анапы.
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