5 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Кипарисовое озеро: в мини-группе из Анапы
Отдохнуть на необычном озере в долине реки Сукко и полюбоваться идиллическими пейзажами
Начало: В районе отеля Azimut
Расписание: в субботу в 08:00
9 ноя в 08:00
16 ноя в 08:00
3 000₽ за человека
10 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Медитация на горе Шизе в мини-группе
Подняться на вершину, чтобы найти путь к себе
Начало: На парковке «Магнита Экстра»
5 июн в 08:00
7 июн в 08:00
6 000₽ за человека
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Черноморский прованс: Шато Андре + Лефкадия + Дом ароматных трав
Этногастрономическое путешествие по лучшим винодельням недалеко от Анапы
16 янв в 09:00
17 янв в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Романтические»
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