Найдено 3 экскурсии в категории « Романтические » в Анапе, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году

1 чел. По популярности На машине На микроавтобусе 5 часов Мини-группа до 5 чел. Кипарисовое озеро: в мини-группе из Анапы Отдохнуть на необычном озере в долине реки Сукко и полюбоваться идиллическими пейзажами Начало: В районе отеля Azimut Расписание: в субботу в 08:00 3 000 ₽ за человека Пешая 10 часов Мини-группа до 6 чел. Медитация на горе Шизе в мини-группе Подняться на вершину, чтобы найти путь к себе Начало: На парковке «Магнита Экстра» 6 000 ₽ за человека На машине 6 часов Индивидуальная до 4 чел. Черноморский прованс: Шато Андре + Лефкадия + Дом ароматных трав Этногастрономическое путешествие по лучшим винодельням недалеко от Анапы 16 000 ₽ за всё до 4 чел. Другие экскурсии Анапы

Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Романтические»

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