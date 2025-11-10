На индивидуальной водной прогулке в Анапе вы сможете насладиться свежим морским бризом и тёплым южным солнцем.
Под руководством опытного капитана вы попробуете свои силы в ловле ставриды, ласкиря и других обитателей
7 причин купить эту прогулку
- 🎣 Ловля ставриды и ласкиря
- ⛵ Комфортабельный катер
- 🌊 Свежий морской бриз
- ☀️ Тёплое южное солнце
- 👨✈️ Опытный капитан
- 🧺 Возможность пикника
- 🎯 Увлекательный процесс
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Что можно увидеть
- Чёрное море
Описание водной прогулки
Сначала мы проведём для вас небольшой инструктаж по безопасности — а затем вместе отправимся покорять Чёрное море!
- Вы отдохнёте на свежем воздухе в тёплой компании
- Насладитесь морскими просторами
- Попробуете свои силы в рыбной ловле
- Если вы новичок — научитесь работать с рыболовным снаряжением
- И конечно, насладитесь азартом и уловом
Организационные детали
- Прогулка пройдёт на комфортабельном катере Neman-500, с вами будет опытный капитан. На борту есть спасательные жилеты
- В стоимость входят снасти и приманки
- Вы можете взять с собой закуски и напитки, чтобы устроить на борту небольшой пикник
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Анапе
Провели экскурсии для 21 туриста
Доброго времени суток, дорогие друзья! Меня зовут Сергей. Мне 28 лет, водительский стаж — 10 лет. Я занимаюсь экскурсиями с 2019 года. Люблю путешествовать, посетил все самые интересные места Краснодарского края и Крыма. Мне точно есть что вам показать и рассказать!Задать вопрос
