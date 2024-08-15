Речные прогулки в Анапе

Найдено 3 экскурсии в категории «Речные прогулки» в Анапе, цены от 2800 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Морская прогулка по заповеднику Утриш
11 отзывов
2 часа
Водная прогулка
Водная прогулка в живописные лагуны Анапы
Погрузитесь в чарующий мир заповедника Утриш: отвесные скалы, реликтовые деревья и дельфины. Идеально для семейного отдыха
Начало: В с. Большой Утриш
Расписание: ежедневно в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
3500 за человека
Морская прогулка в Анапе с купанием в открытом море
На катере
1 час
Водная прогулка
Морская прогулка в Анапе с купанием в открытом море
Пройти по водной глади на скоростном катере и полюбоваться видами города
Начало: На набережной
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
6000 за человека
Морская прогулка на яхте
На яхте
2 часа
Водная прогулка
Морская прогулка на яхте
Насладиться бескрайним Чёрным морем и проводить закат
Начало: В морском порту
Расписание: ежедневно в 14:30
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
2800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    15 августа 2024
    Морская прогулка по заповеднику Утриш
    Спасибо большое за увлекательную прогулку на яхте. Экскурсовод Соня по пути рассказывала про заповедник, его обитателей, отвечала на вопросы, рассказ
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    был не перегружен, доступен всем. В конце путешествия было купание и встреча дельфинов, благодаря капитану Ивану мы их рассматривали подольше. Все остались очень довольны. Рекомендуем посетить эту экскурсию.

    Спасибо большое за увлекательную прогулку на яхте. Экскурсовод Соня по пути рассказывала про заповедник, его обитателейСпасибо большое за увлекательную прогулку на яхте. Экскурсовод Соня по пути рассказывала про заповедник, его обитателей
  • Л
    Лидия
    21 июля 2024
    Морская прогулка по заповеднику Утриш
    Очень понравилась экскурсия: потрясающие виды на заповедник, чистое лазурное море, очень приятная девушка экскурсовод

Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Речные прогулки»

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  1. Утриш
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Лысая гора
  5. Озеро Абрау
  6. Анапский маяк
  7. Музей-заповедник
  8. Долина Лефкадия
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Сколько стоит экскурсия по Анапе в марте 2025
Сейчас в Анапе в категории "Речные прогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 2800 до 6000. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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