читать дальше был не перегружен, доступен всем. В конце путешествия было купание и встреча дельфинов, благодаря капитану Ивану мы их рассматривали подольше. Все остались очень довольны. Рекомендуем посетить эту экскурсию.

Спасибо большое за увлекательную прогулку на яхте. Экскурсовод Соня по пути рассказывала про заповедник, его обитателей, отвечала на вопросы, рассказ