Страусиная ферма и Большой Утриш

Знакомство с природой и животными: экскурсия на Страусиную ферму и Большой Утриш

4
1 отзыв
Описание
Фото
Отзывы
Выбрать день
Ответы на вопросы
Поездка на Страусиную ферму — прекрасный пример экскурсии, которая будет интересна не только взрослым, но и детям. Вы сможете пообщаться с животными, сделать фото с ними, а после побывать в Большом Утрише.

Здесь мы посетим смотровые площадки с живописными видами, пляж с чистым морем и дельфинарий, где животные обитают в морском заливе.
Страусиная ферма и Большой Утриш
Страусиная ферма и Большой Утриш
Страусиная ферма и Большой Утриш
Страусиная ферма и Большой Утриш
Страусиная ферма и Большой Утриш
Страусиная ферма и Большой Утриш
Страусиная ферма и Большой Утриш
Ближайшие даты:
1
авг
4
авг
8
авг
11
авг
15
авг
18
авг
22
авг
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Окрестности Анапы
  • Страусиная ферма «Аристей»
  • Полуостров Большой Утриш
  • Змеиное озеро
  • Смотровые площадки «Арка Любви» и «Начало Кавказских гор»
  • Дельфинарий (по желанию)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Страусиная ферма — лучший пример познавательной достопримечательности, своего рода «трогательный» зоопарк. Экскурсия отлично подойдет для родителей с маленькими детьми и просто любителей животных и фото с ними, ну а полюбоваться природой Большого Утриша захотят все, от мала до велика.
Страусы и все-все-всеНа страусиной ферме, куда мы отправимся, можно познакомиться не только с самими страусами, но и с другими животными и птицами. В парке обитают уникальные белые павлины, голуби разных пород, черные кавказские грифы, белоголовые сипы, фазаны, парочка козлят и телят, большой двугорбый верблюд и ослик. Многих животных можно кормить, гладить и фотографироваться с ними. А еще на территории есть кафе, где вы можете попробовать страус-бургер с котлетой из мяса страуса, омлет и сэндвич с сыром на страусином яйце.
Красоты Большого УтришаПосле общения с удивительными представителями фауны вы переберетесь в другой уникальный уголок природы — заповедник Большой Утриш, откуда открывается прекрасная панорама на Анапу и окружающую природу. Также мы предлагаем вам посетить галечный пляж Большого Утриша, где глубина начинается от самого берега, но не резко, не обрывисто, а с постепенным переходом. В этом уникальном месте находится еще и Утришский дельфинарий, где животные (дельфины, белухи, морские львы) содержатся в своей естественной среде — морском заливе. Здесь можно сфотографироваться и даже поплавать с морскими животными.

по вторникам и пятницам

Ответы на вопросы

Что входит
  • Автобусная экскурсия
  • Услуги гида
  • Посещение Страусиной фермы
  • Отдых на галечном пляже Утриша
Что не входит
  • Питание
  • Вход в дельфинарий для фотографирования с морскими животными — 100 руб.
  • Фото с дельфином или белухой на свой фотоаппарат — 600 руб.
  • На фотоаппарат дельфинария (фото 10*12 на бумаге в рамке) — 700 руб
Место начала и завершения?
г. Анапа, ул. Шевченко, 177
Когда и сколько длится?
Когда: по вторникам и пятницам
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Время и даты экскурсии могут меняться. Просим ориентироваться на информацию в письме подтверждении от Организатора или связаться с нами предварительно по телефону +7 988 -33-99-045
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
К
7 июля 2023
Много рекламы от гида, также была дегустация вина которой в программе нет, которая также выглядела как реклама, один вход в дельфинарий стоит 1400 в который из группы ни кто не ходил, не говоря о фото морских животных. Автобус комфортный с кондиционером, в описании не указано что могут забрать от отеля.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Анапы

Групповые
На автобусе
Можно с детьми
Необычные
Выездные
Заказник Большой Утриш
Популярные места
Животные
На ферму
Природа и пейзажи

Похожие туры из Анапы

Большой Утриш и Кипарисовое озеро за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
Большой Утриш и Кипарисовое озеро за 1 день
Погулять по знаменитому заповеднику и полюбоваться озером Сукко на авто-пешеходной экскурсии
у вашего отеля
Завтра
1 авг
2 авг
3 авг
5 500 за всё до 4 чел.
Идиллический Большой Утриш
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
16 отзывов
Идиллический Большой Утриш
Посетить знаменитый природный заповедник и насладиться захватывающими дух видами
Анапа
Завтра
1 авг
2 авг
4 авг
6 500 за всё до 4 чел.
Морская прогулка по заповеднику Утриш
Мини-группа
2 часа
2 отзыва
Морская прогулка по заповеднику Утриш
Посетить три сказочные лагуны, погулять по можжевеловым рощам и посмотреть на мыс Крокодил
в с. Большой Утриш
Завтра
1 авг
2 авг
3 авг
2 800 за человека
У нас ещё много экскурсий в Анапе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Анапе
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии
ХОРОШО
🧭
ТАМ