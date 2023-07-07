Страусиная ферма — лучший пример познавательной достопримечательности, своего рода «трогательный» зоопарк. Экскурсия отлично подойдет для родителей с маленькими детьми и просто любителей животных и фото с ними, ну а полюбоваться природой Большого Утриша захотят все, от мала до велика.

Страусы и все-все-всеНа страусиной ферме, куда мы отправимся, можно познакомиться не только с самими страусами, но и с другими животными и птицами. В парке обитают уникальные белые павлины, голуби разных пород, черные кавказские грифы, белоголовые сипы, фазаны, парочка козлят и телят, большой двугорбый верблюд и ослик. Многих животных можно кормить, гладить и фотографироваться с ними. А еще на территории есть кафе, где вы можете попробовать страус-бургер с котлетой из мяса страуса, омлет и сэндвич с сыром на страусином яйце.

Красоты Большого УтришаПосле общения с удивительными представителями фауны вы переберетесь в другой уникальный уголок природы — заповедник Большой Утриш, откуда открывается прекрасная панорама на Анапу и окружающую природу. Также мы предлагаем вам посетить галечный пляж Большого Утриша, где глубина начинается от самого берега, но не резко, не обрывисто, а с постепенным переходом. В этом уникальном месте находится еще и Утришский дельфинарий, где животные (дельфины, белухи, морские львы) содержатся в своей естественной среде — морском заливе. Здесь можно сфотографироваться и даже поплавать с морскими животными.