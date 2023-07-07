Знакомство с природой и животными: экскурсия на Страусиную ферму и Большой Утриш
Поездка на Страусиную ферму — прекрасный пример экскурсии, которая будет интересна не только взрослым, но и детям. Вы сможете пообщаться с животными, сделать фото с ними, а после побывать в Большом Утрише.
Здесь мы посетим смотровые площадки с живописными видами, пляж с чистым морем и дельфинарий, где животные обитают в морском заливе.
Здесь мы посетим смотровые площадки с живописными видами, пляж с чистым морем и дельфинарий, где животные обитают в морском заливе.
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Что вас ожидает:
- Окрестности Анапы
- Страусиная ферма «Аристей»
- Полуостров Большой Утриш
- Змеиное озеро
- Смотровые площадки «Арка Любви» и «Начало Кавказских гор»
- Дельфинарий (по желанию)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Страусиная ферма — лучший пример познавательной достопримечательности, своего рода «трогательный» зоопарк. Экскурсия отлично подойдет для родителей с маленькими детьми и просто любителей животных и фото с ними, ну а полюбоваться природой Большого Утриша захотят все, от мала до велика.
Страусы и все-все-всеНа страусиной ферме, куда мы отправимся, можно познакомиться не только с самими страусами, но и с другими животными и птицами. В парке обитают уникальные белые павлины, голуби разных пород, черные кавказские грифы, белоголовые сипы, фазаны, парочка козлят и телят, большой двугорбый верблюд и ослик. Многих животных можно кормить, гладить и фотографироваться с ними. А еще на территории есть кафе, где вы можете попробовать страус-бургер с котлетой из мяса страуса, омлет и сэндвич с сыром на страусином яйце.
Красоты Большого УтришаПосле общения с удивительными представителями фауны вы переберетесь в другой уникальный уголок природы — заповедник Большой Утриш, откуда открывается прекрасная панорама на Анапу и окружающую природу. Также мы предлагаем вам посетить галечный пляж Большого Утриша, где глубина начинается от самого берега, но не резко, не обрывисто, а с постепенным переходом. В этом уникальном месте находится еще и Утришский дельфинарий, где животные (дельфины, белухи, морские львы) содержатся в своей естественной среде — морском заливе. Здесь можно сфотографироваться и даже поплавать с морскими животными.
по вторникам и пятницам
Ответы на вопросы
- Что входит
- Автобусная экскурсия
- Услуги гида
- Посещение Страусиной фермы
- Отдых на галечном пляже Утриша
- Что не входит
- Питание
- Вход в дельфинарий для фотографирования с морскими животными — 100 руб.
- Фото с дельфином или белухой на свой фотоаппарат — 600 руб.
- На фотоаппарат дельфинария (фото 10*12 на бумаге в рамке) — 700 руб
- Место начала и завершения?
- г. Анапа, ул. Шевченко, 177
- Когда и сколько длится?
- Когда: по вторникам и пятницамЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Важная информация
- Время и даты экскурсии могут меняться. Просим ориентироваться на информацию в письме подтверждении от Организатора или связаться с нами предварительно по телефону +7 988 -33-99-045
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Коротков
7 июля 2023
Много рекламы от гида, также была дегустация вина которой в программе нет, которая также выглядела как реклама, один вход в дельфинарий стоит 1400 в который из группы ни кто не ходил, не говоря о фото морских животных. Автобус комфортный с кондиционером, в описании не указано что могут забрать от отеля.
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