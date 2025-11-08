Мои заказы

Тайны и загадки легендарной Тамани

Путешествие по Тамани - это встреча с историей и природой. Вас ждут захватывающие пейзажи, легенды и рассказы о казаках и поэтах
Тамань - это уникальное место, где переплетаются история и природа. Здесь можно увидеть скифские курганы, старинные крепости и живописные лиманы. Экскурсия расскажет о русско-турецких войнах, Кубанском казачестве и виноделии. Это шанс прикоснуться к прошлому и насладиться красотой двух морей. Увлекательные рассказы о Лермонтове и запорожцах делают поездку незабываемой
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные природные пейзажи
  • 🏰 Исторические крепости и курганы
  • 🍷 Дегустация местных вин
  • 📜 Легенды и рассказы о казаках
  • 🏞️ Впечатляющие виды на два моря
Тайны и загадки легендарной Тамани© Евгений
Тайны и загадки легендарной Тамани© Евгений
Тайны и загадки легендарной Тамани© Евгений

Что можно увидеть

  • Крепость Фанагория
  • Дом-музей М.Ю. Лермонтова
  • Казачье подворье Фёдора Мысника

Описание экскурсии

  • Стык Кавказских гор и Таманского полуострова, омываемого 2 морями — Чёрным и Азовским
  • Старое русло Кубани — граница Российской и Османской империй
  • Старое правобережье Кубани — место первых казачьих поселений
  • Юго-западная часть Таманского полуострова: скифская степь и Боспорское царство, Хазария и Тьмутараканское княжество
  • Исторический сквер в центре Тамани — на примере памятника казаку вы услышите историю переселения на Кубань запорожцев
  • Дом-музей М. Ю. Лермонтова и казачье подворье Фёдора Мысника
  • Северная окраина Тамани — крепость Фанагория и агрокомплекс «Шато Тамань», где вас ждёт экскурсия по производству и дегустация

А ещё:

  • Вы узнаете о сложной и кровопролитной эпопее вхождения Анапы в состав России
  • Услышите о Кавказской войне и русско-турецких войнах
  • Познакомитесь с историей образования Таманского полуострова
  • Погрузитесь в этнографический очерк о Кубанском казачестве

И многое другое!

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном автобусе
  • Экспресс-дегустация нескольких сортов вина включена в стоимость
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы

  • Экскурсия по комплексу «Шато Тамань» — 800 ₽ за чел.
  • Вход в музей Лермонтова — 400 ₽ за чел.
  • Обед — по меню

в субботу в 08:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1800 ₽
Дети до 12 лет1600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 08:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — ваша команда гидов в Анапе
Провели экскурсии для 34 туристов
Наша компания занимается созданием экскурсионных программ с выездом из Анапы, Новороссийска Геленджика и Тамани. Мы предлагаем большой выбор экскурсий для организованных групп от 15 до 55 человек — как по Краснодарскому краю, так и по Крыму, по Адыгее и Абхазии. Работаем с 2000 года!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Оксана
Оксана
8 ноя 2025
Огромная благодарность Евгению за организацию и проведение экскурсии на Тамань! Доступное, эмоциональное, полное изложение материала, организация и проведение экскурсии на высшем уровне! Рекомендую!
Огромная благодарность Евгению за организацию и проведение экскурсии на Тамань! Доступное, эмоциональное, полное изложение материала, организацияОгромная благодарность Евгению за организацию и проведение экскурсии на Тамань! Доступное, эмоциональное, полное изложение материала, организацияОгромная благодарность Евгению за организацию и проведение экскурсии на Тамань! Доступное, эмоциональное, полное изложение материала, организацияОгромная благодарность Евгению за организацию и проведение экскурсии на Тамань! Доступное, эмоциональное, полное изложение материала, организацияОгромная благодарность Евгению за организацию и проведение экскурсии на Тамань! Доступное, эмоциональное, полное изложение материала, организация

Входит в следующие категории Анапы

Похожие экскурсии из Анапы

Анапа - первое знакомство
На машине
3 часа
49 отзывов
Водная прогулка
Анапа - первое знакомство: История, культура и природные красоты
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Анапе, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Анапа
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5000 ₽ за всё до 4 чел.
Любимая Анапа
Пешая
1.5 часа
2 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Историческая экскурсия по Анапе
Познакомьтесь с историей Анапы, прогуливаясь по её знаковым местам. Откройте для себя античные полисы и современные символы города
Начало: На улице Астраханской
22 ноя в 12:00
23 ноя в 12:00
800 ₽ за человека
Кипарисовое озеро и Большой Утриш - жемчужины Анапы
На автобусе
5 часов
-
26%
838 отзывов
Мини-группа
до 11 чел.
Кипарисовое озеро и Большой Утриш - жемчужины Анапы
Начало: Анапа, забираем от отеля
Расписание: Это приключение проводится каждый день. Время старта: 09:00, 15:00.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1110 ₽1500 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Анапе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Анапе