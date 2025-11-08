Тамань - это уникальное место, где переплетаются история и природа. Здесь можно увидеть скифские курганы, старинные крепости и живописные лиманы. Экскурсия расскажет о русско-турецких войнах, Кубанском казачестве и виноделии. Это шанс прикоснуться к прошлому и насладиться красотой двух морей. Увлекательные рассказы о Лермонтове и запорожцах делают поездку незабываемой
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные природные пейзажи
- 🏰 Исторические крепости и курганы
- 🍷 Дегустация местных вин
- 📜 Легенды и рассказы о казаках
- 🏞️ Впечатляющие виды на два моря
Что можно увидеть
- Крепость Фанагория
- Дом-музей М.Ю. Лермонтова
- Казачье подворье Фёдора Мысника
Описание экскурсии
- Стык Кавказских гор и Таманского полуострова, омываемого 2 морями — Чёрным и Азовским
- Старое русло Кубани — граница Российской и Османской империй
- Старое правобережье Кубани — место первых казачьих поселений
- Юго-западная часть Таманского полуострова: скифская степь и Боспорское царство, Хазария и Тьмутараканское княжество
- Исторический сквер в центре Тамани — на примере памятника казаку вы услышите историю переселения на Кубань запорожцев
- Дом-музей М. Ю. Лермонтова и казачье подворье Фёдора Мысника
- Северная окраина Тамани — крепость Фанагория и агрокомплекс «Шато Тамань», где вас ждёт экскурсия по производству и дегустация
А ещё:
- Вы узнаете о сложной и кровопролитной эпопее вхождения Анапы в состав России
- Услышите о Кавказской войне и русско-турецких войнах
- Познакомитесь с историей образования Таманского полуострова
- Погрузитесь в этнографический очерк о Кубанском казачестве
И многое другое!
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном автобусе
- Экспресс-дегустация нескольких сортов вина включена в стоимость
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
- Экскурсия по комплексу «Шато Тамань» — 800 ₽ за чел.
- Вход в музей Лермонтова — 400 ₽ за чел.
- Обед — по меню
в субботу в 08:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1800 ₽
|Дети до 12 лет
|1600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 08:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Евгений — ваша команда гидов в Анапе
Провели экскурсии для 34 туристов
Наша компания занимается созданием экскурсионных программ с выездом из Анапы, Новороссийска Геленджика и Тамани. Мы предлагаем большой выбор экскурсий для организованных групп от 15 до 55 человек — как по Краснодарскому краю, так и по Крыму, по Адыгее и Абхазии. Работаем с 2000 года!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Оксана
8 ноя 2025
Огромная благодарность Евгению за организацию и проведение экскурсии на Тамань! Доступное, эмоциональное, полное изложение материала, организация и проведение экскурсии на высшем уровне! Рекомендую!
