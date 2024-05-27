Экскурсии в Абрау-Дюрсо из Анапы

Найдено 3 экскурсии в категории «Абрау-Дюрсо» в Анапе, цены от 9 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Абрау-Дюрсо - колыбель российского шампанского
🚗 На машине
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
6.5 часов
23 отзыва
Абрау-Дюрсо из Анапы: колыбель российского шампанского и живописное озеро
Знакомство с легендарным виноделием России, дегустация изысканных вин и прогулка у озера Абрау
Начало: Памятник Ленину, Анапа
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
9 500 за всё до 5 чел.
Винный тур: Гай-Кодзор, Семигорье и Абрау-Дюрсо
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
26 отзывов
Винный тур: Гай-Кодзор, Семигорье и Абрау-Дюрсо
Отправляйтесь в винный тур по Анапе и окрестностям. Посетите винодельни, узнайте о производстве вина и насладитесь дегустацией лучших образцов
Начало: От отеля
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
9 400 за всё до 4 чел.
Шато Пино и русская Швейцария
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
9 отзывов
Шато Пино и русская Швейцария: уникальное путешествие по винодельням Анапы
Погрузитесь в мир виноделия и живописных пейзажей Анапы. Узнайте тайны производства вина и насладитесь дегустацией
Начало: В районе Анапского шоссе
10 июня в 17:00
11 июня в 10:00
12 000 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    27 мая 2024
    Шато Пино и русская Швейцария
    Спасибо Владимир! Очень уютная получилась Экскурсия - советуем однозначно!
  • В
    Владимир
    27 мая 2024
    Шато Пино и русская Швейцария
    Очень хороший знающий гид, умеющий показать больше, чем ожидаешь
  • Д
    Дмитрий
    27 мая 2024
    Шато Пино и русская Швейцария
    Прекрасная поездка. Ландшафты, пейзажи и конечно вина были великолепны, а собеседники интересны и позитивны. Гид Владимир-организованный, пунктуальный, предупредительный и вежливый. Очень хорошо знает край, отлично ориентируется в самых разных вопросах виноделия. Без малейшего напряга адаптирует программу и тайминг под запросы.
  • В
    Виктория
    25 апреля 2024
    Абрау-Дюрсо - колыбель российского шампанского
    Огромное спасибо Александру за такую замечательную возможность побывать на Абрау-Дюрсо, побывав первый раз в этом месте, появилось желание вернуться сюда снова
  • А
    Алла
    18 сентября 2023
    Абрау-Дюрсо - колыбель российского шампанского
    Экскурсия очень понравилась! Дмитрий настоящий профессионал!
  • И
    Ирина
    14 сентября 2023
    Винный тур: Гай-Кодзор, Семигорье и Абрау-Дюрсо
    Интересный тур. Мария знает о виноделии Краснодарского края всё, ее рассказ по дороге был очень познавательный. Экскурсия в Абрау-Дюрсо приобретается
    читать дальше

    отдельно и проводится местными гидами. Она больше про историю винзавода, за час гид пытается вложить максимум, но торопится. Вместо Семигорья посетили ресторан винодельни. Получили эстетическое и вкусовое наслаждение. Прекрасное место. Гай-Кодзор стоит посетить с дегустацией (приобретается отдельно). Местный гид очень увлекательно и вовлечено рассказывает про историю создания винодельни. Даже хозяин винодельни сам немного рассказал про культуру вина. Вина - достойные.

  • М
    Максим
    31 августа 2023
    Абрау-Дюрсо - колыбель российского шампанского
    Спасибо, Диме. Классный гид. Все рассказал, все показал. Единственное, но…, все было "галопом по европам", быстро, поторапливал. Сравниваю трипстер с Кисловодском, там был гид другой, было все не торопливо и не принужденно.
  • Е
    Екатерина
    21 августа 2023
    Винный тур: Гай-Кодзор, Семигорье и Абрау-Дюрсо
    Сьезли с Марией на винный тур. Всё было здорово. Мария рассказывает интересно а главное легко. Отдохнули душой и телом. Сходили
    читать дальше

    на экскурсию в Амбрау Дюрсо, там интересно было по своему, был их гид. Затем прошлись по территории, прокатились на теплоходе. В Семигорье, это вообще отдельная история. Там просто великолепно, если хотите отдохнуть душой и телом, то Вам туда. Тишина и покой. Полное умиротворение. Гай-кодзор, тоже очень красиво и живописно. Можно приобрести вино. Если Вы ни разу не были в этих местах, то нужно там побывать обязательно. Особенно с Марией. Спасибо Вам Мария, за эту поездку. За то что перезагрузилась.

  • В
    Вячеслав
    16 августа 2023
    Винный тур: Гай-Кодзор, Семигорье и Абрау-Дюрсо
    Экскурсия оказалась динамичной и масштабируемой. Отличные виды и классный маршрут. Мария, как экскурсовод, подала материал качественно и интересно! Мы благодарим её за тёплую атмосферу!! Так же хотим поблагодарить платформу tripster за возможность выбрать, что то интересное на разный вкус.

Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Абрау-Дюрсо»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анапе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Абрау-Дюрсо - колыбель российского шампанского
  2. Винный тур: Гай-Кодзор, Семигорье и Абрау-Дюрсо
  3. Шато Пино и русская Швейцария
Какие места ещё посмотреть в Анапе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Утриш
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Лысая гора
  5. Долина лотосов
  6. Анапский маяк
  7. Долина Лефкадия
  8. Озеро Абрау
  9. Горгиппия
  10. Музей-заповедник
Сколько стоит экскурсия по Анапе в июне 2024
Сейчас в Анапе в категории "Абрау-Дюрсо" можно забронировать 3 экскурсии от 9 400 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 58 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Анапе на 2024 год по теме «Абрау-Дюрсо», 58 ⭐ отзывов, цены от 9400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам