1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6.5 часов
Абрау-Дюрсо из Анапы: колыбель российского шампанского и живописное озеро
Знакомство с легендарным виноделием России, дегустация изысканных вин и прогулка у озера Абрау
Начало: Памятник Ленину, Анапа
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
9 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Винный тур: Гай-Кодзор, Семигорье и Абрау-Дюрсо
Отправляйтесь в винный тур по Анапе и окрестностям. Посетите винодельни, узнайте о производстве вина и насладитесь дегустацией лучших образцов
Начало: От отеля
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
9 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Шато Пино и русская Швейцария: уникальное путешествие по винодельням Анапы
Погрузитесь в мир виноделия и живописных пейзажей Анапы. Узнайте тайны производства вина и насладитесь дегустацией
Начало: В районе Анапского шоссе
10 июня в 17:00
11 июня в 10:00
12 000₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила27 мая 2024Спасибо Владимир! Очень уютная получилась Экскурсия - советуем однозначно!
- ВВладимир27 мая 2024Очень хороший знающий гид, умеющий показать больше, чем ожидаешь
- ДДмитрий27 мая 2024Прекрасная поездка. Ландшафты, пейзажи и конечно вина были великолепны, а собеседники интересны и позитивны. Гид Владимир-организованный, пунктуальный, предупредительный и вежливый. Очень хорошо знает край, отлично ориентируется в самых разных вопросах виноделия. Без малейшего напряга адаптирует программу и тайминг под запросы.
- ВВиктория25 апреля 2024Огромное спасибо Александру за такую замечательную возможность побывать на Абрау-Дюрсо, побывав первый раз в этом месте, появилось желание вернуться сюда снова
- ААлла18 сентября 2023Экскурсия очень понравилась! Дмитрий настоящий профессионал!
- ИИрина14 сентября 2023Интересный тур. Мария знает о виноделии Краснодарского края всё, ее рассказ по дороге был очень познавательный. Экскурсия в Абрау-Дюрсо приобретается
- ММаксим31 августа 2023Спасибо, Диме. Классный гид. Все рассказал, все показал. Единственное, но…, все было "галопом по европам", быстро, поторапливал. Сравниваю трипстер с Кисловодском, там был гид другой, было все не торопливо и не принужденно.
- ЕЕкатерина21 августа 2023Сьезли с Марией на винный тур. Всё было здорово. Мария рассказывает интересно а главное легко. Отдохнули душой и телом. Сходили
- ВВячеслав16 августа 2023Экскурсия оказалась динамичной и масштабируемой. Отличные виды и классный маршрут. Мария, как экскурсовод, подала материал качественно и интересно! Мы благодарим её за тёплую атмосферу!! Так же хотим поблагодарить платформу tripster за возможность выбрать, что то интересное на разный вкус.
Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Абрау-Дюрсо»
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