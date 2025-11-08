Водная прогулка
Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор
Провести идеальный день в городе и его окрестностях на ваш выбор
Начало: В удобном вам месте в черте Анапы
Завтра в 14:00
12 дек в 14:00
5500 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Анапа детям: семейная экскурсия-игра, погружение в историю с заданиями
Совместите обучение с развлечением на семейной экскурсии-игре в Анапе. Интересно, познавательно и весело для всех участников
Начало: На площади у Центра культуры «Родина»
Завтра в 14:00
12 дек в 14:00
4000 ₽ за всё до 8 чел.
Групповая
Тайны и загадки легендарной Тамани
Путешествие по Тамани - это встреча с историей и природой. Вас ждут захватывающие пейзажи, легенды и рассказы о казаках и поэтах
Начало: На улице Ленина
Расписание: в субботу в 08:30
13 дек в 08:30
20 дек в 08:30
1800 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана8 ноября 2025Огромная благодарность Евгению за организацию и проведение экскурсии на Тамань! Доступное, эмоциональное, полное изложение материала, организация и проведение экскурсии на высшем уровне! Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Искусство и музеи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анапе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Анапе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Анапе в декабре 2025
Сейчас в Анапе в категории "Искусство и музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 1800 до 5500. Туристы уже оставили гидам 190 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Забронируйте экскурсию в Анапе на 2025 год по теме «Искусство и музеи», 190 ⭐ отзывов, цены от 1800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль