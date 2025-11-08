Мои заказы

Искусство и музеи – экскурсии в Анапе

Найдено 3 экскурсии в категории «Искусство и музеи» в Анапе, цены от 1800 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор
На машине
Конные прогулки
3 часа
156 отзывов
Водная прогулка
Провести идеальный день в городе и его окрестностях на ваш выбор
Начало: В удобном вам месте в черте Анапы
Завтра в 14:00
12 дек в 14:00
5500 ₽ за всё до 4 чел.
Анапа детям: семейная экскурсия-игра
Пешая
2 часа
33 отзыва
Водная прогулка
Совместите обучение с развлечением на семейной экскурсии-игре в Анапе. Интересно, познавательно и весело для всех участников
Начало: На площади у Центра культуры «Родина»
Завтра в 14:00
12 дек в 14:00
4000 ₽ за всё до 8 чел.
Тайны и загадки легендарной Тамани
На автобусе
8 часов
1 отзыв
Групповая
Путешествие по Тамани - это встреча с историей и природой. Вас ждут захватывающие пейзажи, легенды и рассказы о казаках и поэтах
Начало: На улице Ленина
Расписание: в субботу в 08:30
13 дек в 08:30
20 дек в 08:30
1800 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    8 ноября 2025
    Тайны и загадки легендарной Тамани
    Огромная благодарность Евгению за организацию и проведение экскурсии на Тамань! Доступное, эмоциональное, полное изложение материала, организация и проведение экскурсии на высшем уровне! Рекомендую!
