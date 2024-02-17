Винодельня Мысхако и набережная Новороссийска

Индивидуальная экскурсия в Анапе
В рамках нашего увлекательного путешествия вы сможете не только насладиться богатой историей виноделия, но и погрузиться в героическое прошлое города Новороссийска. Мы предлагаем вам не только посетить винодельню «Мысхако», но и прогуляться по историческому центру города, где расположены основные достопримечательности, а также посетить величественный крейсер М. Кутузов
Винодельня Мысхако и набережная Новороссийска
Винодельня Мысхако и набережная Новороссийска
Винодельня Мысхако и набережная Новороссийска
Ближайшие даты:
17
фев
18
фев
19
фев
20
фев
21
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даты

Что вас ожидает:

  • Винодельня Мысхако
  • Набережная Новороссийска
  • Главные достопримечательности Новороссийска
  • Крейсер М. Кутузов

Описание

Дорогие любители вина и ценители истории! Приглашаем вас отправиться в увлекательное путешествие по времени и вкусам вместе с винодельней «Мысхако» — настоящей жемчужиной южных краев России. Основанная в 1869 году доктором М. Ф. Пенчулом, эта винодельня заслуженно считается одной из лучших на юге страны. В ходе нашего путешествия мы окунемся в богатую историю виноградарства, узнаем о героическом прошлом города Новороссийска и насладимся великолепием каберне Мысхако — вина, которое покорило сердца даже в эпоху Российской Империи. Приглашаем вас не только посетить винодельню, где каждая бутылка — это история и традиция, но и прогуляться по узким улочкам исторического центра города Новороссийска. Здесь вы встретите главные достопримечательности, заглянете в прошлое и ощутите атмосферу времен, когда Каберне Мысхако стало символом изысканности. Не упустите возможность посетить крейсер М. Кутузов, стоящий гордо на волнах Черного моря, чтобы полностью погрузиться в военную историю этого края. Важная информация:• Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит
  • Доп. расходы на входные билеты
Место начала и завершения?
Г. Анапа ул. Ленина 22
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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