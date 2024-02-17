В рамках нашего увлекательного путешествия вы сможете не только насладиться богатой историей виноделия, но и погрузиться в героическое прошлое города Новороссийска. Мы предлагаем вам не только посетить винодельню «Мысхако», но и прогуляться по историческому центру города, где расположены основные достопримечательности, а также посетить величественный крейсер М. Кутузов
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Винодельня Мысхако
- Набережная Новороссийска
- Главные достопримечательности Новороссийска
- Крейсер М. Кутузов
Описание
Дорогие любители вина и ценители истории! Приглашаем вас отправиться в увлекательное путешествие по времени и вкусам вместе с винодельней «Мысхако» — настоящей жемчужиной южных краев России. Основанная в 1869 году доктором М. Ф. Пенчулом, эта винодельня заслуженно считается одной из лучших на юге страны. В ходе нашего путешествия мы окунемся в богатую историю виноградарства, узнаем о героическом прошлом города Новороссийска и насладимся великолепием каберне Мысхако — вина, которое покорило сердца даже в эпоху Российской Империи. Приглашаем вас не только посетить винодельню, где каждая бутылка — это история и традиция, но и прогуляться по узким улочкам исторического центра города Новороссийска. Здесь вы встретите главные достопримечательности, заглянете в прошлое и ощутите атмосферу времен, когда Каберне Мысхако стало символом изысканности. Не упустите возможность посетить крейсер М. Кутузов, стоящий гордо на волнах Черного моря, чтобы полностью погрузиться в военную историю этого края. Важная информация:• Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Услуги гида
- Что не входит
- Доп. расходы на входные билеты
- Место начала и завершения?
- Г. Анапа ул. Ленина 22
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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