В рамках нашего увлекательного путешествия вы сможете не только насладиться богатой историей виноделия, но и погрузиться в героическое прошлое города Новороссийска. Мы предлагаем вам не только посетить винодельню «Мысхако», но и прогуляться по историческому центру города, где расположены основные достопримечательности, а также посетить величественный крейсер М. Кутузов

Описание

Дорогие любители вина и ценители истории! Приглашаем вас отправиться в увлекательное путешествие по времени и вкусам вместе с винодельней «Мысхако» — настоящей жемчужиной южных краев России. Основанная в 1869 году доктором М. Ф. Пенчулом, эта винодельня заслуженно считается одной из лучших на юге страны. В ходе нашего путешествия мы окунемся в богатую историю виноградарства, узнаем о героическом прошлом города Новороссийска и насладимся великолепием каберне Мысхако — вина, которое покорило сердца даже в эпоху Российской Империи. Приглашаем вас не только посетить винодельню, где каждая бутылка — это история и традиция, но и прогуляться по узким улочкам исторического центра города Новороссийска. Здесь вы встретите главные достопримечательности, заглянете в прошлое и ощутите атмосферу времен, когда Каберне Мысхако стало символом изысканности. Не упустите возможность посетить крейсер М. Кутузов, стоящий гордо на волнах Черного моря, чтобы полностью погрузиться в военную историю этого края. Важная информация:• Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.