Из Анапы в Новороссийск с посещением улиточной фермы Шато Пино

Из Анапы в Новороссийск с посещением улиточной фермы Шато Пино
Из Анапы в Новороссийск с посещением улиточной фермы Шато Пино
Из Анапы в Новороссийск с посещением улиточной фермы Шато Пино

Что вы увидите 🤩

  • Новоросийск
  • Цемесская бухта
  • Главные памятники города
Агротуристический комплекс Шато Пино и улиточная ферма изюминки Черноморского побережья. Живописные склоны горы Колдун, виноградники находящиеся в уникальном месте, невероятные виды на г. Новороссийск и Цемесскую бухту нас будут сопровождать. Шато Пино это уголок Франции и Италии. Аристократическая атмосфера, шикарное вино и мировой деликатес улитка. Улиточная ферма находиться в живописном месте с виноградниками в лесу. На площади 150 м2 в особых домиках проживает около 8000 тыс. улиток. На экскурсии вы сможете понаблюдать за спокойной размеренной жизнью необычных питомцев, узнать много нового о привычках и особенностях, укладе жизни улиток и как улитка тала мировым деликатесом. Затем дегустация вина и улиток. На территории Шато Пино находиться выставка ретро автомобилей 40-90 х. годов которую вы сможете посетить, а также погрузиться в мир искусства местных художников в галереи картин.
На экскурсии вы узнаете об античном городе Баты, который возникает на месте современного Новороссийска. Вас ждет обзорная экскурсия с древнейших времен до наших дней. Мы проедем по главной улице Новороссийска где главные памятники города. Нас ждут красивые виды на панораму Цемесской бухты и главные символы города.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Стандартное предложение
6 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида и транспорт. Вода
Что не входит
  • дополнительно оплачивается
  • улиточная ферма и виноградники Шато без дегустации 600 руб.
  • Улиточная ферма и дегустация Вина и улиток эскарго 1300 руб.
  • Гравитационная винодельня без дегустации 600 руб.
Где начинаем и завершаем
Начало: Анапа ул. Ленина 22 памятник Ленина
Завершение: г. Анапа по договоренности с туристами
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно

Наталья Т.
Наталья Т.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопрос

Еще несколько похожих предложений в Анапе

Две винодельни у горы Колдун: винный тур в Новороссийск из Анапы
Индивидуальный тур
10ч
8 000
за 1-4 чел.
Две винодельни у горы Колдун: винный тур в Новороссийск из Анапы
Во время экскурсии вы увидите винзавод Мысхако , посетите дегустационный зал и винные подвалы, агротуристический...
Выезд с 8-00 до 9-00, ежедневно
Шато Пино и русская Швейцария
Индивидуальная экскурсия
4.8
4
9 000
за 1-8 чел.
Шато Пино и русская Швейцария
Проехать по живописной долине, посетить винные хозяйства и узнать о винодельческих традициях края
Из Анапы — на винодельни Шато де Талю и Долина Лефкадия
Индивидуальная экскурсия
8 500
за 1-3 чел.
Из Анапы — на винодельни Шато де Талю и Долина Лефкадия
Посетить современные винодельни, поучаствовать в дегустациях и насладиться видами
Анапа, Новороссийск, Абрау-Дюрсо: природа и панорамы
Индивидуальная экскурсия
5
7
10ч
7 600
за 1-6 чел.
Анапа, Новороссийск, Абрау-Дюрсо: природа и панорамы
Открыть впечатляющие смотровые, отдохнуть на двух озерах, посетить корабль-музей и завод шампанского
Винные дороги Анапы
Индивидуальная экскурсия
4.9
11
6 000
за 1-8 чел.
Винные дороги Анапы
Со мной вы отправитесь в путешествие по окрестностям Анапы
В удобное для туристов время
Анапа, Новороссийск и Геленджик за 1 день
Индивидуальная экскурсия
5
10
10 000
за 1-7 чел.
Очень популярно сейчас
Анапа, Новороссийск и Геленджик за 1 день
Посетить три живописных города Черноморского побережья и раскрыть их историю
Красоты Анапы за 5 часов
4.2
45
1 500
за 1 чел.
Часто заказывают
Красоты Анапы за 5 часов
На этой экскурсии вы посетите главные достопримечательности Анапы и Краснодарского побережья всего...
Выезд: С 9:00 —14:00 и с 15:00 — 20:00
Джиппинг по окрестностям Анапы
4.8
18
1 500
за 1 чел.
Джиппинг по окрестностям Анапы
Всего за пять часов вы увидите главные достопримечательности Анапы и ее окрестностей! Ласточкины...
ежедневно в 9.00
Кипарисовое озеро и окрестности Анапы
5
1
1 500
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Кипарисовое озеро и окрестности Анапы
Всего за 4 часа вы увидите главные достопримечательности Анапы и ее окрестностей! Кипарисовое озеро,...
ежедневно в 9.00 и 15:00
В заповедный Утриш
Индивидуальная экскурсия
4.8
21
6 000
за 1-5 чел.
В заповедный Утриш
В ходе этой экскурсии мы познакомимся с «уголком средиземноморья» в окрестностях Анапы -...
ежедневно в 09:30
Винный тур: Гай-Кодзор, Семигорье и Абрау-Дюрсо
Индивидуальная экскурсия
4.9
8
8 000
за 1-3 чел.
Винный тур: Гай-Кодзор, Семигорье и Абрау-Дюрсо
Душевная поездка по винодельням и прогулка по набережной Новороссийска
Из Анапы в заповедный Утриш
Индивидуальная экскурсия
4.9
49
6 500
за 1-6 чел.
Из Анапы в заповедный Утриш
Вдохновиться волшебной природой Анапского района и осмотреть город с панорамных точек

Наталья Т. проводит ещё 5 экскурсий

Обзорная экскурсия по Анапе
4.9
13
3ч 30м
800
за 1 чел.
Обзорная экскурсия по Анапе
Отправляйтесь на обзорную групповую экскурсию по Анапе
Ежедневно в 10:00 и 15:00
Индивидуальная экскурсия по Анапе
Индивидуальная экскурсия
5
7
3ч 30м
3 500
за 1-5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Анапе
Отправляйтесь на обзорную индивидуальную экскурсию по Анапе
Из Анапы в Долину Лефкадию
Индивидуальная экскурсия
6 000
за 1-4 чел.
Из Анапы в Долину Лефкадию
Ежедневно
В Ялту из Анапы
20ч
3 600
за 1 чел.
В Ялту из Анапы
Ялта - один из самых популярных курортов Южного берега Крыма, всем известного своим уникальным...
По субботам в 05:00
Двухдневный тур в Крым: Ялта, Севастополь, Бахчисарай
5 500
за 1 чел.
Двухдневный тур в Крым: Ялта, Севастополь, Бахчисарай
Почему многие так полюбили Крым
По субботам в 05:00
У нас ещё много экскурсий 😎 в Анапе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Анапе
🇷🇺