Агротуристический комплекс Шато Пино и улиточная ферма изюминки Черноморского побережья. Живописные склоны горы Колдун, виноградники находящиеся в уникальном месте, невероятные виды на г. Новороссийск и Цемесскую бухту нас будут сопровождать. Шато Пино это уголок Франции и Италии. Аристократическая атмосфера, шикарное вино и мировой деликатес улитка. Улиточная ферма находиться в живописном месте с виноградниками в лесу. На площади 150 м2 в особых домиках проживает около 8000 тыс. улиток. На экскурсии вы сможете понаблюдать за спокойной размеренной жизнью необычных питомцев, узнать много нового о привычках и особенностях, укладе жизни улиток и как улитка тала мировым деликатесом. Затем дегустация вина и улиток. На территории Шато Пино находиться выставка ретро автомобилей 40-90 х. годов которую вы сможете посетить, а также погрузиться в мир искусства местных художников в галереи картин.

На экскурсии вы узнаете об античном городе Баты, который возникает на месте современного Новороссийска. Вас ждет обзорная экскурсия с древнейших времен до наших дней. Мы проедем по главной улице Новороссийска где главные памятники города. Нас ждут красивые виды на панораму Цемесской бухты и главные символы города.