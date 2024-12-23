Обзорная экскурсия по Архангельску

Архангельск — первые морские ворота страны и порт, откуда исследователи Арктики отправлялись в экспедиции.

В авто-пешеходном путешествии мы поговорим о значении города и самых интересных событиях в его более чем 400-летней истории.

В нашей программе: район, где появились первые судоверфи, самый северный российский небоскрёб, истории о купцах, контрабандистах и полярниках, легенда об «Алых парусах» Грина и многое другое.
5
6 отзывов
Обзорная экскурсия по Архангельску
Обзорная экскурсия по Архангельску
Обзорная экскурсия по Архангельску
Ближайшие даты:
27
янв1
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мая3
мая4
мая5
мая6
мая
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание экскурсии

Что вас ждёт:

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Архангельску, где каждый уголок города оживает страницами российской истории. Мы начнём с Гостиных дворов, самого древнего здания города, которое когда-то было центром торговли и сейчас воплощает в себе дух прошедших веков. Прогуляемся по живописной набережной Северной Двины. Затем, как герои арктических экспедиций, заглянем на Красную пристань и прикоснёмся к истории освоения Арктики. Остров Соломбала расскажет нам тайны старинных мастеровых и корабельных верфей. Эта экскурсия подарит вам множество впечатлений, сочетая в себе красоту архитектуры, мощь истории и бесконечное очарование севера. Присоединяйтесь к нам, чтобы открыть Архангельск во всем его многообразии!

каждый день, в любое время

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Гостиные дворы - старейшее здание города
  • Набережная Северной Двины
  • Памятник Петру I, который изображён на 500-рублевой купюре
  • Красная пристань - место начала Арктических экспедиций
  • Остров Соломбала
  • Площадь Ленина
  • Площадь Мира и памятник тюленю
  • Храм Архангела Михаила, небесного покровителя Архангельска
Что включено
  • Услуги гида, транспорт
Где начинаем и завершаем?
Начало: Туристов забираем от гостиницы
Завершение: В центре Архангельска
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день, в любое время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
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3
2
1
Н
23 дек 2024
Спасибо за встречу и знакомство с городом. Впечатления самые положительные. Наш гид Алексей превзошёл все наши ожидания. Много рассказал о городе, показал главные исторические ценности. Очень рекомендуем.
Г
5 июл 2024
Добрый день. Большое спасибо организаторам и нашему замечательному экскурсоводу Котловой Галине Геннадьевне за отлично проведённую экскурсию. Подчерпнули много интересной информации об Архангельске.
Галина интересно, доступно, очень профессионально, с любовью рассказала о
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своём городе. Раскрыла вопросы зарождения города, его становление и развитие в разные эпохи, современное развитие. На все вопросы были даны исчерпывающие ответы. Туристической компании "Ветер перемен" спасибо за такого экскурсовода профессионала.

К
14 июн 2024
Отличная обзорная экскурсия. Очень интересный экскурсовод, аккуратный водитель. Два часа пролетели незаметно.
Ж
11 июн 2024
Р
5 мар 2024
Отличная экскурсия по городу, всё понравилось.
А
3 мар 2024
Огромное спасибо гиду Алексею! Перевернул мое впечатление о городе в лучшую сторону. Очень его советую!)

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