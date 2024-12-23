Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Архангельск — первые морские ворота страны и порт, откуда исследователи Арктики отправлялись в экспедиции.



В авто-пешеходном путешествии мы поговорим о значении города и самых интересных событиях в его более чем 400-летней истории.



В нашей программе: район, где появились первые судоверфи, самый северный российский небоскрёб, истории о купцах, контрабандистах и полярниках, легенда об «Алых парусах» Грина и многое другое. 5 6 отзывов

Туркомпания Ваш гид в Архангельске Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Оценка и отзывы 6 отзывов Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-10 человек Можно с детьми Да Когда каждый день, в любое время от 7500 ₽ за экскурсию Цена если вас не более 2 человек, но есть вариант до 10 чел.) Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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даты Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание экскурсии Что вас ждёт: Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Архангельску, где каждый уголок города оживает страницами российской истории. Мы начнём с Гостиных дворов, самого древнего здания города, которое когда-то было центром торговли и сейчас воплощает в себе дух прошедших веков. Прогуляемся по живописной набережной Северной Двины. Затем, как герои арктических экспедиций, заглянем на Красную пристань и прикоснёмся к истории освоения Арктики. Остров Соломбала расскажет нам тайны старинных мастеровых и корабельных верфей. Эта экскурсия подарит вам множество впечатлений, сочетая в себе красоту архитектуры, мощь истории и бесконечное очарование севера. Присоединяйтесь к нам, чтобы открыть Архангельск во всем его многообразии!

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Гостиные дворы - старейшее здание города

Набережная Северной Двины

Памятник Петру I, который изображён на 500-рублевой купюре

Красная пристань - место начала Арктических экспедиций

Остров Соломбала

Площадь Ленина

Площадь Мира и памятник тюленю

Храм Архангела Михаила, небесного покровителя Архангельска Что включено Услуги гида, транспорт Где начинаем и завершаем? Начало: Туристов забираем от гостиницы Завершение: В центре Архангельска Когда и сколько длится? Когда: каждый день, в любое время Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.