Sergey проводит ещё 5 экскурсий

Эта неспешная поездка поможет вам прочувствовать душу Русского Севера. Я отвезу вас к самым живописным местам Двинского залива. По сосновому бору, через дюны — вы выйдете к беломорскому побережью, узнаете любопытные детали о местной природе и фауне. А после согреетесь чаем из самовара и познакомитесь с северными сладостями под песни моря.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Созерцательная прогулка

Беломорское побережье порадует разнообразием природы. Мы увидим вековые деревья, потопчем пески сосновых дюн и поговорим о том, чем славится природа этого края. На пляже вы прогуляетесь по литорали — участку берега, который обнажается во время отлива. А летом в хорошую погоду даже сможете искупаться в Двинском заливе!

По желанию мы можем скорректировать время встречи так, чтобы увидеть закат или рассвет.

Чаепитие среди дюн

После прогулки вы насладитесь вкусом поморского травяного чая, приготовленного с помощью самовара. Попробуете на выбор сладости из северных ягод или водорослей, северное печенье-козули либо местную выпечку (кулебяки, шаньги, калитки, рыбники и др.). И всё это — на фоне прекрасных пейзажей!

Организационные детали