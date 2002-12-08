Sergey проводит ещё 5 экскурсий

Самоварное чаепитие на Белом море

Погулять среди сосновых дюн, услышать о природе края и попробовать поморского чаю со сладостями

Sergey
Sergey – представитель из Архангельска
Эта неспешная поездка поможем вам прочувствовать душу Русского Севера.

Я отвезу вас к самым живописным местам Двинского залива.

По сосновому бору, через дюны — вы выйдете к беломорскому побережью, узнаете любопытные детали о местной природе и фауне.

А после согреетесь чаем из самовара и познакомитесь с северными сладостями под песни моря 🌊.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4.5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

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Самоварное чаепитие на Белом море
Самоварное чаепитие на Белом море

Что вас ожидает

Созерцательная прогулка 👣
Беломорское побережье порадует разнообразием природы. Мы увидим вековые деревья 🌳, потопчем пески сосновых дюн и поговорим о том, чем славится природа этого края. На пляже вы прогуляетесь 👣 по литорали — участку берега, который обнажается во время отлива. А летом в хорошую погоду даже сможете искупаться в Двинском заливе!
По желанию мы можем скорректировать время встречи так, чтобы увидеть закат или рассвет.

Чаепитие среди дюн
После прогулки вы насладитесь вкусом поморского травяного чая, приготовленного с помощью самовара. Попробуете на выбор сладости из северных ягод или водорослей, северное печенье-козули либо местную выпечку (кулебяки, шаньги, калитки, рыбники и др. ). И все это — на фоне прекрасных пейзажей!

Организационные детали

  • Трансфер, чай и сладости из водорослей входят в стоимость. Остальные угощения обсуждаются и оплачиваются отдельно — с учетом ваших предпочтений.
  • Зимой на берегу моря 🌊 может быть прохладно, поэтому возьмите с собой теплую одежду. В дюнных впадинах почти никогда не задувает ветер, но если на морском берегу будет промозгло, я выдам вам непромокаемые и непродуваемые плащи.
Начало и место завершения
🚩 в центральной части города по вашему выбору
Самоварное чаепитие на Белом море
Самоварное чаепитие на Белом море
Самоварное чаепитие на Белом море
Самоварное чаепитие на Белом море
Самоварное чаепитие на Белом море

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Sergey
Sergey
Добрый день! Я из Архангельска, до этого долгое время жил на Соловках. По образованию — историк. Представляю команду гидов: у нас более 10 лет опыта работы экскурсоводами (в т. ч. в музеях и на официальных туристических маршрутах), организации и проведении экспедиций и туров по Русскому Северу. Наш подход — показать уникальность своего края через повседневную историю и необычные достопримечательности.
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Sergey проводит ещё 5 экскурсий

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