Sergey проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

Созерцательная прогулка 👣

Беломорское побережье порадует разнообразием природы. Мы увидим вековые деревья 🌳, потопчем пески сосновых дюн и поговорим о том, чем славится природа этого края. На пляже вы прогуляетесь 👣 по литорали — участку берега, который обнажается во время отлива. А летом в хорошую погоду даже сможете искупаться в Двинском заливе!

По желанию мы можем скорректировать время встречи так, чтобы увидеть закат или рассвет.

Чаепитие среди дюн

После прогулки вы насладитесь вкусом поморского травяного чая, приготовленного с помощью самовара. Попробуете на выбор сладости из северных ягод или водорослей, северное печенье-козули либо местную выпечку (кулебяки, шаньги, калитки, рыбники и др. ). И все это — на фоне прекрасных пейзажей!

Организационные детали