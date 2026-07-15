Sergey проводит ещё 5 экскурсий

Эта неспешная поездка поможет вам прочувствовать душу Русского Севера. Я отвезу вас к самым живописным местам Двинского залива.
По сосновому бору, через дюны — вы выйдете к беломорскому побережью, узнаете любопытные детали о местной природе и фауне. А после согреетесь чаем из самовара и познакомитесь с северными сладостями под песни моря.
По сосновому бору, через дюны — вы выйдете к беломорскому побережью, узнаете любопытные детали о местной природе и фауне. А после согреетесь чаем из самовара и познакомитесь с северными сладостями под песни моря.
Описание экскурсии
Созерцательная прогулка
Беломорское побережье порадует разнообразием природы. Мы увидим вековые деревья, потопчем пески сосновых дюн и поговорим о том, чем славится природа этого края. На пляже вы прогуляетесь по литорали — участку берега, который обнажается во время отлива. А летом в хорошую погоду даже сможете искупаться в Двинском заливе!
По желанию мы можем скорректировать время встречи так, чтобы увидеть закат или рассвет.
Чаепитие среди дюн
После прогулки вы насладитесь вкусом поморского травяного чая, приготовленного с помощью самовара. Попробуете на выбор сладости из северных ягод или водорослей, северное печенье-козули либо местную выпечку (кулебяки, шаньги, калитки, рыбники и др.). И всё это — на фоне прекрасных пейзажей!
Организационные детали
- Трансфер, чай и сладости из водорослей входят в стоимость. Остальные угощения обсуждаются и оплачиваются отдельно — с учётом ваших предпочтений
- Чаепитие невозможно провести при штормовом ветре и температуре ниже −15℃
- Зимой на берегу моря может быть прохладно, поэтому возьмите с собой тёплую одежду. В дюнных впадинах почти никогда не задувает ветер, но если на морском берегу будет промозгло, я выдам вам непромокаемые и непродуваемые плащи
- Из-за короткого светового дня осенью и зимой рекомендую начинать экскурсию: в октябре не позже 15.00, в ноябре не позже 13.30, в декабре не позже 12.00, в январе не позже 12.30, в феврале не позже 13.30
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центральной части города по вашему выбору
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Архангельске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 5443 туристов
Добрый день! Я из Архангельска, долгое время жил на Соловках. По профессии — историк (участвовал в археологических и этнографических экспедициях, работаю с архивами, пишу статьи и книги), имею диплом о
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 25 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Большое спасибо Сергею за интересные рассказы об истории, быте, природе, топонимике северного края.
С большой любовью создан маршрут:
уютная романтическая атмосфера с дымящимся самоваром, ароматный чай с тонко подобранным составом трав, Белое море, дюны и экотропа острова Ягры - все это покорило нас.
С большой любовью создан маршрут:
уютная романтическая атмосфера с дымящимся самоваром, ароматный чай с тонко подобранным составом трав, Белое море, дюны и экотропа острова Ягры - все это покорило нас.
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От этой экскурсии ожидалось неторопливое путешествие, с погружением в историю Северодвинска и Архангельской области, прогулкой по пляжу и вкусного чая.
И именно это мы и получили.
Сергей - супер гид. Очень интересно
И именно это мы и получили.
Сергей - супер гид. Очень интересно
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Н
Продуман каждый шаг путешествия в Северодвинск и Ягры. Сергей - пунктуальный, приветливый, приятный в общении. Прекрасно ориентируется в материале экскурсии. Видно, что любите своё дело и свой край. Огромная благодарность за прекрасные 5 часов отдыха.
Наталья и Анджела
Наталья и Анджела
Сергей
Ответ организатора:
Хорошего возвращения домой, спасибо! Приезжайте в следующий раз уже не на 2 дня, а подольше!
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Огромное спасибо Сергею за незабываемые впечатления от экскурсии на Белое море!
Сергей
Ответ организатора:
Спасибо! Ещё раз с днем рождения в Арктике!
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Экскурсия мне очень понравилась.
Приятное совмещение процесса получения новой информации и возможности уединиться с природой. А она,как оказалось,великолепна.
Достойный гид, рассказал много интересного для меня.
Выражаю ему огромную благодарность!
Приятное совмещение процесса получения новой информации и возможности уединиться с природой. А она,как оказалось,великолепна.
Достойный гид, рассказал много интересного для меня.
Выражаю ему огромную благодарность!
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Сергей отлично провёл экскурсию, мы с подругой остались в полном восторге! Идеально спланирована программа, очень много полезной информации по истории и географии, на все вопросы были ответы:)
Всем рекомендуем провести своё время в Архангельске и за его пределами на экскурсии с Сергеем!
Всем рекомендуем провести своё время в Архангельске и за его пределами на экскурсии с Сергеем!
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