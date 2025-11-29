Приготовьтесь рассмотреть Архангельск в деталях! Вы откроете три вида северных драгоценностей: людей прошлого и их судьбы; архитектурные бриллианты — дома, в которых они жили, и природные алмазы.
Каждая остановка — словно новая грань, а рассказы гида сложатся в цельную историю, где прошлое и настоящее засияют по-своему.
Описание экскурсии
Вы увидите
- Главную пешеходную улицу Архангельска — уютную Чумбаровку, местный «Арбат»
- Нарядные особняки купцов и почётных граждан, чудом сохранившиеся до наших дней
- Самобытные скульптуры Чумбаровки и памятник русским жёнам
- Музей Алмазов, камерное и очень информативное пространство, где собрана история самого прочного минерала, рождённого в недрах Поморья
Вы узнаете
- Как появилась главная городская улица, зачем её сделали такой нарядной и какие декоративные детали создавали хозяева, чтобы удивить горожан и приезжих.
- Чем запомнились северяне — прежние жители улицы Мещанской: Ксения Петровна Гемп, Якоб Иоганн Лейцингер и другие
- Почему Чумбаровку знают как улицу одного скульптора: мы разберёмся, почему эти памятники стали душой города и что в них скрыто.
- Кто из современных архитекторов, художников и предпринимателей выбрал Архангельск для своих идей и проектов
Финалом прогулки станет экскурсия по новому музею «Архангельские алмазы» — уютному выставочному пространству с северным колоритом.
Организационные детали
- В стоимость включён входной билет в Музей алмазов
- На пешеходной прогулке с вами будет один из гидов нашей команды, в музее — местный гид
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Чумбарова-Лучинского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Архангельске
Провели экскурсии для 411 туристов
Это с детства мой город, я люблю его и интересуюсь его историей, много читала о нем, рада знакомству с новыми людьми, ждем в гости, примем от души!
