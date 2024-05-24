Проспект Чумбарова-Лучинского – экскурсии в Архангельске

Найдено 3 экскурсии в категории «Проспект Чумбарова-Лучинского» в Архангельске, цены от 3 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Теплое свидание с Архангельском
Индивидуальная
2 часа
59 отзывов
Теплое свидание с Архангельском: культурное погружение
Погрузитесь в уникальную атмосферу Архангельска, его историю и культуру вместе с персональным гидом
Начало: У мыса Пур-Наволок
29 июня в 12:00
25 июля в 14:00
3 400 за всё до 5 чел.
Пешком по Архангельску
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
22 отзыва
Пешком по Архангельску: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с уникальным торговым прошлым Архангельска на нашей индивидуальной экскурсии
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
4 650 за всё до 5 чел.
Добро пожаловать в Архангельск
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
31 отзыв
Добро пожаловать в Архангельск: от первого порта до современности
Знакомство с Архангельском через его историю, архитектуру и культуру. Путешествие, которое оставит незабываемые впечатления
Начало: Гостиница Пур-Наволок
1 июля в 12:00
9 июля в 13:00
4 200 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    24 мая 2024
    Теплое свидание с Архангельском
    Все супер Ходишь как с подругой Весь город и все увидели
  • Г
    Галина
    14 мая 2024
    Теплое свидание с Архангельском
    Спасибо Дарье большое за рассказ! Экскурсия действительно получилась обзорной)! Даша интересный рассказчик, прекрасно держит внимание слушателей, в числе которых были
    читать дальше

    дети 11 и 15 лет. Всем всё понравилось, знание истории своего города и края и её подача, комфортно построенный маршрут! Первая наша встреча с Архангельском и, правда, оказалась теплой)! Рекомендуем!

  • И
    Ирина
    10 мая 2024
    Теплое свидание с Архангельском
    Не смотря на холодный пронзительный ветер, свидание с городом получилось действительно очень теплым! Дарья так увлеченно рассказывает истории Архангельска, что
    читать дальше

    не влюбиться в этот город нет никаких шансов! Замечательная речь, знание истории, лёгкость в общении и бесконечное обаяние- это то, что хочется особенно подчеркнуть, спасибо за это Дарье. И отдельное спасибо за то, что так мужественно преодолевали вместе с нами все сюрпризы погоды. Север сразу проверил нас на прочность, но мы не сдались, и за это город подарил нам много незабываемых эмоций.

  • Р
    Роман
    5 мая 2024
    Добро пожаловать в Архангельск
    Первые впечатления от Архангельска сложились благодаря нашему гиду. Посетили Архангельск 8 марта. Эрудированный и образованный человек рассказала об истории этого
    читать дальше

    замечательного края. Чувствуется, что гид любит свой город. Гостеприимная и внимательная. Было холодно, но это не помешало Натальи провести полноценную экскурсию. Считаем, что с гидом нам очень повезло! Спасибо еще раз большое!

  • С
    Светлана
    3 марта 2024
    Добро пожаловать в Архангельск
    Очень понравилась экскурсия! Без экскурсовода было бы гораздо менее информативно и интересно гулять по Архангельску. Город очень симпатичный, много милых скульптур, отличная набережная. Наталья явно любит свой город и передаёт эту любовь нам, туристам
    Очень понравилась экскурсия! Без экскурсовода было бы гораздо менее информативно и интересно гулять по Архангельску. ГородОчень понравилась экскурсия! Без экскурсовода было бы гораздо менее информативно и интересно гулять по Архангельску. ГородОчень понравилась экскурсия! Без экскурсовода было бы гораздо менее информативно и интересно гулять по Архангельску. ГородОчень понравилась экскурсия! Без экскурсовода было бы гораздо менее информативно и интересно гулять по Архангельску. ГородОчень понравилась экскурсия! Без экскурсовода было бы гораздо менее информативно и интересно гулять по Архангельску. Город
  • А
    Андрей
    1 марта 2024
    Добро пожаловать в Архангельск
    Очень понравилось
  • Е
    Екатерина
    23 февраля 2024
    Пешком по Архангельску
    Были на экскурсии 18 февраля, взрослые и 4 детей. Проводила экскурсию Олеся. Очень вежливая, пунктуальная, грамотная девушка. С вечера позвонила,
    читать дальше

    поинтересовалась, сообщила о погоде. Рассказ был интересным, содержательным. На все наши вопросы давала исчерпывающие ответы. Несмотря на метель и сугробы по колено, мы ломались очень довольны. Рекомендую.

    Были на экскурсии 18 февраля, взрослые и 4 детей. Проводила экскурсию Олеся. Очень вежливая, пунктуальная, грамотнаяБыли на экскурсии 18 февраля, взрослые и 4 детей. Проводила экскурсию Олеся. Очень вежливая, пунктуальная, грамотнаяБыли на экскурсии 18 февраля, взрослые и 4 детей. Проводила экскурсию Олеся. Очень вежливая, пунктуальная, грамотнаяБыли на экскурсии 18 февраля, взрослые и 4 детей. Проводила экскурсию Олеся. Очень вежливая, пунктуальная, грамотная
  • Л
    Людмила
    8 января 2024
    Пешком по Архангельску
    Нашим гидом по Архангельску была Елена. С погодкой нам повезло - 24 в последнее утро 2023 года. Елена сразу нас
    читать дальше

    сориентировала что, как, куда и сколько. Чтобы не замёрзли, зашли в кафе выпить чайку, но экскурсия и рассказ продолжились и там. Информацию о городе получили. Маршрут не обременительный. Нам все понравилось. Спасибо большое ❤️

    Нашим гидом по Архангельску была Елена. С погодкой нам повезло - 24 в последнее утро 2023Нашим гидом по Архангельску была Елена. С погодкой нам повезло - 24 в последнее утро 2023Нашим гидом по Архангельску была Елена. С погодкой нам повезло - 24 в последнее утро 2023Нашим гидом по Архангельску была Елена. С погодкой нам повезло - 24 в последнее утро 2023Нашим гидом по Архангельску была Елена. С погодкой нам повезло - 24 в последнее утро 2023Нашим гидом по Архангельску была Елена. С погодкой нам повезло - 24 в последнее утро 2023Нашим гидом по Архангельску была Елена. С погодкой нам повезло - 24 в последнее утро 2023Нашим гидом по Архангельску была Елена. С погодкой нам повезло - 24 в последнее утро 2023Нашим гидом по Архангельску была Елена. С погодкой нам повезло - 24 в последнее утро 2023
  • Я
    Яна
    6 января 2024
    Пешком по Архангельску
    С нами была Олеся и 25 градусов мороза. Но мы были готовы! Двухчасовая прогулка прошла интересно и душевно, очень понравилось,
    читать дальше

    какая небезразличная к судьбе и истории города Олеся. Нас сопровождал лёгкий юмор и много историй о жизни города сейчас и 400 лет назад. Спасибо большое!

Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Проспект Чумбарова-Лучинского»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Архангельске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Теплое свидание с Архангельском
  2. Пешком по Архангельску
  3. Добро пожаловать в Архангельск
Какие места ещё посмотреть в Архангельске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Северная Двина
  3. Остров Ягры
  4. Гостиный Двор
  5. Холмогоры
  6. Набережная
  7. Музей Малые Корелы
  8. Свято-Никольский храм
  9. Мыс Пур-Наволок
  10. Проспект Чумбарова-Лучинского
Сколько стоит экскурсия по Архангельску в июне 2024
Сейчас в Архангельске в категории "Проспект Чумбарова-Лучинского" можно забронировать 3 экскурсии от 3 400 до 4 650. Туристы уже оставили гидам 112 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Архангельске на 2024 год по теме «Проспект Чумбарова-Лучинского», 112 ⭐ отзывов, цены от 3400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам