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не влюбиться в этот город нет никаких шансов! Замечательная речь, знание истории, лёгкость в общении и бесконечное обаяние- это то, что хочется особенно подчеркнуть, спасибо за это Дарье. И отдельное спасибо за то, что так мужественно преодолевали вместе с нами все сюрпризы погоды. Север сразу проверил нас на прочность, но мы не сдались, и за это город подарил нам много незабываемых эмоций.