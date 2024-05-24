1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Теплое свидание с Архангельском: культурное погружение
Погрузитесь в уникальную атмосферу Архангельска, его историю и культуру вместе с персональным гидом
Начало: У мыса Пур-Наволок
29 июня в 12:00
25 июля в 14:00
3 400₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пешком по Архангельску: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с уникальным торговым прошлым Архангельска на нашей индивидуальной экскурсии
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
4 650₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Добро пожаловать в Архангельск: от первого порта до современности
Знакомство с Архангельском через его историю, архитектуру и культуру. Путешествие, которое оставит незабываемые впечатления
Начало: Гостиница Пур-Наволок
1 июля в 12:00
9 июля в 13:00
4 200₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия24 мая 2024Все супер Ходишь как с подругой Весь город и все увидели
- ГГалина14 мая 2024Спасибо Дарье большое за рассказ! Экскурсия действительно получилась обзорной)! Даша интересный рассказчик, прекрасно держит внимание слушателей, в числе которых были
- ИИрина10 мая 2024Не смотря на холодный пронзительный ветер, свидание с городом получилось действительно очень теплым! Дарья так увлеченно рассказывает истории Архангельска, что
- РРоман5 мая 2024Первые впечатления от Архангельска сложились благодаря нашему гиду. Посетили Архангельск 8 марта. Эрудированный и образованный человек рассказала об истории этого
- ССветлана3 марта 2024Очень понравилась экскурсия! Без экскурсовода было бы гораздо менее информативно и интересно гулять по Архангельску. Город очень симпатичный, много милых скульптур, отличная набережная. Наталья явно любит свой город и передаёт эту любовь нам, туристам
- ААндрей1 марта 2024Очень понравилось
- ЕЕкатерина23 февраля 2024Были на экскурсии 18 февраля, взрослые и 4 детей. Проводила экскурсию Олеся. Очень вежливая, пунктуальная, грамотная девушка. С вечера позвонила,
- ЛЛюдмила8 января 2024Нашим гидом по Архангельску была Елена. С погодкой нам повезло - 24 в последнее утро 2023 года. Елена сразу нас
- ЯЯна6 января 2024С нами была Олеся и 25 градусов мороза. Но мы были готовы! Двухчасовая прогулка прошла интересно и душевно, очень понравилось,
Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Проспект Чумбарова-Лучинского»
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