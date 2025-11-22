Индивидуальная
По заповедной улице Архангельска
Прогулка по улице Чумбарова-Лучинского в Архангельске познакомит с деревянной архитектурой и историями старинного города. Узнайте больше о каждом доме
Начало: По договорённости с организатором
Завтра в 09:00
28 ноя в 09:00
4600 ₽ за всё до 3 чел.
Малые Корелы и Лявля
Погрузитесь в атмосферу деревянного зодчества Русского Севера. Увидите старинные церкви, усадьбы и колокольни в Малых Корелах и Лявле
Завтра в 10:00
28 ноя в 10:00
9000 ₽ за всё до 3 чел.
Бриллианты земли Поморской
Отыскать места, ставшие душой города, и разобраться, что в них скрыто
Начало: На проспекте Чумбарова-Лучинского
₽ за человека
- ММаргарита22 ноября 2025Большая благодарность Татьяне за интереснейшую экскурсию в Малые Корелы и Лявлю. Очень комфортабельный автомобиль с приятнейшим водителем, Татьяна всю дорогу
- ААлексей10 августа 2025Всё прошло очень интересно, познавательно и информативно. Очень понравилось! Спасибо большое!
- ЕЕлена23 июля 2025Благодарим экскурсовода Татьяну Вощикову за проведенную экскурсию. Спасибо ей за чуткое и внимательное отношение к нашей группе из Ярославля. Татьяна-
- ААндрей18 июля 2025Третий раз ездили на экскурсию с Татьяной. Все, как всегда было на высоте. Интересно, познавательно и неутомительно.
- ООльга22 февраля 2025Большое спасибо Татьяне за прекрасно организованную и интересную экскурсию!
- ААнна5 января 2025Гид Марина. Чудесная прогулка, сама бы половину не увидела. Ненавязчивый, но увлекательный рассказ. Хоть я была одна, Марина с большим воодушевлением рассказывала, отвечала на все вопросы
- ММарина11 октября 2024Увлекательный рассказ, погружавший нас во времена прошлых эпох. Это была как сказка с реальными персонажами и декорациями, с деревянными избами, храмами и мельницами. ПРЕВОСХОДНО!!! Спасибо Марина!!!
- ИИрина25 сентября 2024Надо увеличить время самостоятельного изучения экспонатов музея - нам дали очень мало времени -бегом почти посмотрели только ~15% экспозиции -очень жаль-прекрасный музей!
