Необычные дома в Архангельске

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные дома» в Архангельске, цены от 4600 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
По заповедной улице Архангельска
Пешая
1 час
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
По заповедной улице Архангельска
Прогулка по улице Чумбарова-Лучинского в Архангельске познакомит с деревянной архитектурой и историями старинного города. Узнайте больше о каждом доме
Начало: По договорённости с организатором
Завтра в 09:00
28 ноя в 09:00
4600 ₽ за всё до 3 чел.
Малые Корелы и Лявля: деревянное зодчество Русского Севера
Пешая
4 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Малые Корелы и Лявля
Погрузитесь в атмосферу деревянного зодчества Русского Севера. Увидите старинные церкви, усадьбы и колокольни в Малых Корелах и Лявле
Завтра в 10:00
28 ноя в 10:00
9000 ₽ за всё до 3 чел.
Бриллианты земли Поморской
Пешая
2.5 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Бриллианты земли Поморской
Отыскать места, ставшие душой города, и разобраться, что в них скрыто
Начало: На проспекте Чумбарова-Лучинского
за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Маргарита
    22 ноября 2025
    Малые Корелы и Лявля: деревянное зодчество Русского Севера
    Большая благодарность Татьяне за интереснейшую экскурсию в Малые Корелы и Лявлю. Очень комфортабельный автомобиль с приятнейшим водителем, Татьяна всю дорогу
    читать дальше

    рассказывала про историю Архангельска и его окрестностей, которые мы проезжали (очень помог микрофон, было всё слышно). Заехали сначала в Лявлю, посмотрели церковь Успения. И далее мы поехали гулять и наслаждаться Малыми Корелами. Познакомились с постройками и бытом северных крестьян, узнали много нового и интересного. Это был чудесный день! Татьяну очень рекомендуем!

  • А
    Алексей
    10 августа 2025
    Малые Корелы и Лявля: деревянное зодчество Русского Севера
    Всё прошло очень интересно, познавательно и информативно. Очень понравилось! Спасибо большое!
  • Е
    Елена
    23 июля 2025
    Малые Корелы и Лявля: деревянное зодчество Русского Севера
    Благодарим экскурсовода Татьяну Вощикову за проведенную экскурсию. Спасибо ей за чуткое и внимательное отношение к нашей группе из Ярославля. Татьяна-
    читать дальше

    грамотный специалист, знающий историю своего края, которая интересно и доступно доносит до своих слушателей всю информацию. Рекомендуем на все 100% Татьяну в качестве гида по Архангельску и Архангельской области!

  • А
    Андрей
    18 июля 2025
    Малые Корелы и Лявля: деревянное зодчество Русского Севера
    Третий раз ездили на экскурсию с Татьяной. Все, как всегда было на высоте. Интересно, познавательно и неутомительно.
  • О
    Ольга
    22 февраля 2025
    Малые Корелы и Лявля: деревянное зодчество Русского Севера
    Большое спасибо Татьяне за прекрасно организованную и интересную экскурсию!
  • А
    Анна
    5 января 2025
    По заповедной улице Архангельска
    Гид Марина. Чудесная прогулка, сама бы половину не увидела. Ненавязчивый, но увлекательный рассказ. Хоть я была одна, Марина с большим воодушевлением рассказывала, отвечала на все вопросы
  • М
    Марина
    11 октября 2024
    Малые Корелы и Лявля: деревянное зодчество Русского Севера
    Увлекательный рассказ, погружавший нас во времена прошлых эпох. Это была как сказка с реальными персонажами и декорациями, с деревянными избами, храмами и мельницами. ПРЕВОСХОДНО!!! Спасибо Марина!!!
  • И
    Ирина
    25 сентября 2024
    Малые Корелы и Лявля: деревянное зодчество Русского Севера
    Надо увеличить время самостоятельного изучения экспонатов музея - нам дали очень мало времени -бегом почти посмотрели только ~15% экспозиции -очень жаль-прекрасный музей!

