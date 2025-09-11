Индивидуальная
до 7 чел.
В Нёноксу - древнее село солеваров
Погрузитесь в историю Нёноксы, одного из древнейших центров солеварения. Узнайте о крафтовом солеварении и полюбуйтесь уникальными храмами
29 ноя в 08:00
30 ноя в 08:00
от 22 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Архангельска - к Белому морю
Путешествие в Северодвинск и на остров Ягры обещает незабываемые морские виды и интерактивное знакомство с историей судостроения
Завтра в 09:00
28 ноя в 09:00
17 800 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Бриллианты земли Поморской
Отыскать места, ставшие душой города, и разобраться, что в них скрыто
Начало: На проспекте Чумбарова-Лучинского
₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- РРегина11 сентября 2025Экскурсия насыщенная и атмосферная! Музей Соли интересен экспонатами и историей солеварения, но главным впечатлением для меня стал музей деревянного зодчества:
- ММарина3 августа 2025В составе небольшой группы в конце июля мы отправились в Неноксу. Путешествие спланировали ещё в марте 2025 года. Все, начиная
- ООльга27 июля 2025Спасибо большое за прекрасно организованную, интересную и позновательную экскурсию. Всем рекомендую поездку в г. Северодвинск и на остров Ягры.
- ЕЕлена11 июля 2025Мое знакомство с Архангельском начиналось с Неноксы,древнего села солеваров. Экскурсия потрясающая! Столько нового узнала и увидела! Деревянный храм,знакомство с удивительным
- ССветлана24 февраля 2025Как мало мы знаем про интересные места России!
Я считаю, что нам реально повезло и мы нашли эту экскурсию, которую нам
