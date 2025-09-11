читать дальше

от бронирования (первого общения) и осуществления поездки, прошло слаженно и четко. Алексей прекрасный гид и водитель. Умело поддерживает беседу на многие темы. Сама экскурсия состояла из 3-х частей: собственно экскурсии на колокольню и церковь Ненокского погоста, посещение реставрационных мастерских и музея соли и руин солеварен. Мы познакомились с местными жителями, послушали интересные рассказы о солеварнях и образовании Ненокского комплекса, его современном изучении и реставрации.

В составе группы были дети 5 и 7 лет. Поездку перенесли великолепно.

Хотелось бы отметить человеческие качества Алексея: помог донести вещи до поезда. Спасибо. Рекомендую