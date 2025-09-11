Мои заказы

Искусство и музеи – экскурсии в Архангельске

Найдено 3 экскурсии в категории «Искусство и музеи» в Архангельске, цены от 17 800 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
В Нёноксу - древнее село солеваров (из Архангельска)
На машине
8 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
В Нёноксу - древнее село солеваров
Погрузитесь в историю Нёноксы, одного из древнейших центров солеварения. Узнайте о крафтовом солеварении и полюбуйтесь уникальными храмами
29 ноя в 08:00
30 ноя в 08:00
от 22 000 ₽ за всё до 7 чел.
Из Архангельска - к Белому морю: Северодвинск + остров Ягры
На машине
5 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Архангельска - к Белому морю
Путешествие в Северодвинск и на остров Ягры обещает незабываемые морские виды и интерактивное знакомство с историей судостроения
Завтра в 09:00
28 ноя в 09:00
17 800 ₽ за всё до 3 чел.
Бриллианты земли Поморской
Пешая
2.5 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Бриллианты земли Поморской
Отыскать места, ставшие душой города, и разобраться, что в них скрыто
Начало: На проспекте Чумбарова-Лучинского
за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Регина
    11 сентября 2025
    В Нёноксу - древнее село солеваров (из Архангельска)
    Экскурсия насыщенная и атмосферная! Музей Соли интересен экспонатами и историей солеварения, но главным впечатлением для меня стал музей деревянного зодчества:
    читать дальше

    собрать, сохранить и систематизировать уникальные данный об особенности данного вида деятельности - это дорогого стоит. Архитектурный ансамбль-тройник храмов передаёт дух ушедшего времени и даёт отличные фотомотивы. Сопровождающие рассказы о значении соли и ремесленных традициях зодчества делает экскурсию по настоящему завершённой.

    Эта экскурсия подойдёт тем, кто интересуется деревянной архитектурой и северной культурой, а также хочет в полной мере насладиться красотами природы.

  • М
    Марина
    3 августа 2025
    В Нёноксу - древнее село солеваров (из Архангельска)
    В составе небольшой группы в конце июля мы отправились в Неноксу. Путешествие спланировали ещё в марте 2025 года. Все, начиная
    читать дальше

    от бронирования (первого общения) и осуществления поездки, прошло слаженно и четко. Алексей прекрасный гид и водитель. Умело поддерживает беседу на многие темы. Сама экскурсия состояла из 3-х частей: собственно экскурсии на колокольню и церковь Ненокского погоста, посещение реставрационных мастерских и музея соли и руин солеварен. Мы познакомились с местными жителями, послушали интересные рассказы о солеварнях и образовании Ненокского комплекса, его современном изучении и реставрации.
    В составе группы были дети 5 и 7 лет. Поездку перенесли великолепно.
    Хотелось бы отметить человеческие качества Алексея: помог донести вещи до поезда. Спасибо. Рекомендую

  • О
    Ольга
    27 июля 2025
    Из Архангельска - к Белому морю: Северодвинск + остров Ягры
    Спасибо большое за прекрасно организованную, интересную и позновательную экскурсию. Всем рекомендую поездку в г. Северодвинск и на остров Ягры.
  • Е
    Елена
    11 июля 2025
    В Нёноксу - древнее село солеваров (из Архангельска)
    Мое знакомство с Архангельском начиналось с Неноксы,древнего села солеваров. Экскурсия потрясающая! Столько нового узнала и увидела! Деревянный храм,знакомство с удивительным
    читать дальше

    художником-реставратором,маленький,но очень теплый музей. Спасибо огромное. И отдельное спасибо моему гиду и проводнику Алексею. Это человек,который любит и знает свою Родину и с удовольствием дарит свои знания. Дорога превращается в удивительное путешествие!

  • С
    Светлана
    24 февраля 2025
    В Нёноксу - древнее село солеваров (из Архангельска)
    Как мало мы знаем про интересные места России!
    Я считаю, что нам реально повезло и мы нашли эту экскурсию, которую нам
    читать дальше

    проводил Алексей.
    Всё было здорово - и красота села Нёнокса, и история добычи соли, и минеральная вода, и обед, и рассказы Алексея обо всех достопримечательностях, и ответы на любые наши вопросы!
    Очень рекомендую эту поездку!
    Алексей, спасибо, буду всем, кто заинтересован, рекомендовать вас! ❤️

Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Искусство и музеи»

Сколько стоит экскурсия по Архангельску в ноябре 2025
Сейчас в Архангельске в категории "Искусство и музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 17 800 до 22 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
