Экскурсия из Архангельска к Белому морю предлагает уникальную возможность посетить Северодвинск и остров Ягры.
В Северодвинске вы увидите, как развивалась судостроительная промышленность, а в краеведческом музее познакомитесь с устройством атомной субмарины. На острове Ягры вас ждут потрясающие виды на дюны и море. Это путешествие подарит незабываемые впечатления и глубокое понимание истории региона
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Потрясающие морские виды
- 🏛 Интерактивная выставка в музее
- 🚢 История судостроения
- 🏝 Прогулка по острову Ягры
- 🚌 Комфортабельный транспорт
Что можно увидеть
- Северодвинск
- Остров Ягры
- Северодвинский краеведческий музей
Описание экскурсии
- Северодвинск. В бывшем Молотовске вас ждёт обзорная экскурсия. Вы увидите главные достопримечательности и узнаете о развитии атомного судостроения и другой промышленности.
- Остров Ягры. Прогуляемся по набережной с потрясающими видами на дюны, осмотрим мемориал в честь погибших на подводной лодке «Курск».
- Северодвинский краеведческий музей. Побываем на интерактивной выставке «Музейная субмарина», где вы узнаете, как выглядит подводная лодка, где её строят, какие звуки слышат подводники.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
- Экскурсия в Северодвинский краеведческий музей за доп. плату. Уточнять в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — Организатор в Архангельске
Провёл экскурсии для 166 туристов
Главная идея нашего турцентра — развитие человека через путешествия. Открывая новые уголки нашей планеты, мы можем более полно воспринимать этот прекрасный мир и отыскать своё место в нем. И мы
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
27 июл 2025
Спасибо большое за прекрасно организованную, интересную и позновательную экскурсию. Всем рекомендую поездку в г. Северодвинск и на остров Ягры.
Т
Татьяна
29 июн 2025
Вместо заявленных 5 часов (а на сайте было 6 часов) было 4, все было бегом- бегом. Экскурсовод знающий и грамотный, но заплаченных денег экскурсия не стоит.
Входит в следующие категории Архангельска
