Sergey проводит ещё 5 экскурсий

Погрузитесь в атмосферу Русского Севера, посетив живописные села и древний монастырь, хранящий историю и традиции
Представьте себе путешествие, где каждый поворот дороги открывает страницы истории. Вас ждет путь из Архангельска в Антониево-Сийский монастырь, где прошлое встречается с настоящим.
По дороге вы увидите древние села, расположенные вдоль читать дальшеуменьшить
Северной Двины, узнаете о традиционных промыслах и знаменитых людях региона.
В монастыре Святого Антония вас ожидает знакомство с богатой историей обители, архитектурой и уникальными реликвиями. Это путешествие станет настоящим открытием для тех, кто ценит историю и культуру Русского Севера
Лучше всего отправляться в Антониево-Сийский монастырь в июне, июле и августе. В это время погода наиболее комфортная, а природа радует своей красотой. Май и сентябрь также подходят для поездки, хотя в мае ещё может быть прохладно, а в сентябре погода становится более непредсказуемой. В остальное время года, особенно зимой, поездка возможна, но стоит учитывать холодный климат и возможные сложности с передвижением.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Антониево-Сийский монастырь
Троицкий собор
Колокольня
Трапезная палата
Памятный знак на развилке трактов
Деревенский музей
Описание экскурсии
Живописной дорогой по затерянным местам Севера
Из Архангельска вы отправитесь по трассе М-8, вдоль которой на берегу Северной Двины расположились древние села и деревни с богатой историей и аутентичной архитектурой. В наиболее интересных местах обязательно будут остановки. Вы узнаете, что значило для Холмогорского района быть воротами, открывающими путь к Белому морю, сердцем двинских земель и центром международной торговли. Услышите о традиционных промыслах и знаменитой резьбе по кости, а еще об известных людях, родившихся в этих краях помимо Ломоносова.
Обитель Святого Антония
Доехав до финальной и главной точки маршрута, вы окажетесь на живописном полуострове Большого Михайловского озера. На территории комплекса я познакомлю вас с жизнью монастыря, ведущего свою историю с 1520 года. Поговорим об исконных устоях и архитектуре, которые удалось сохранить по сей день. О богатейшей библиотеке обители и сийской иконописной школе. Вы увидите древний Троицкий собор (до 2027 года находится на реставрации). А также побываете на колокольне и в одной из самых больших трапезных палат Русского Севера.
Кроме того, вы подъедете к развилке двух исторических дорог региона — Петербургского и Московского тракта, где установлен памятный знак. А еще мы посетим живописные берега Подвинья и прогуляемся по подвесному деревянному мосту.
Организационные детали
Мы едем на комфортабельном легковом автомобиле. Общий пробег за день составит 320 км.
Обед по вашему желанию возможен в придорожных кафе, у деревенских жителей или в формате пикника на берегу Северной Двины (просьба сообщать о своем желании заранее, так как местные жители будут готовить для вас специально и предупреждать их надо загодя)
Дополнительно по вашему желанию мы можем осмотреть древнюю столицу Поморья — село Холмогоры (просьба сообщать о вашем желании заранее)
Монастырь является действующим и необходимо соблюдать правила посещения: у женщин должны быть покрыты голова и ноги (в монастыре есть юбки и платки, если вы не взяли свои). Мужчины в шортах также не допускаются на территорию обители. Руки должны быть закрыты до локтей (в коротких футболках нельзя)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города по вашему выбору
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Архангельске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 5434 туристов
Добрый день! Я из Архангельска, долгое время жил на Соловках. По профессии — историк (участвовал в археологических и этнографических экспедициях, работаю с архивами, пишу статьи и книги), имею диплом о читать дальшеуменьшить
профессиональной переподготовке по программе гид/экскурсовод, а также государственную аттестацию по многим районам Архангельской области. С 2004 года (а первые экскурсии разрабатывал и проводил ещё в школе) официально работаю в туристической сфере, в т. ч. в музеях, на официальных туристических маршрутах. Организую и провожу экспедиции, туры по Русскому Северу. Самостоятельно разрабатываю новые экскурсий, автор нескольких путеводителей.
Мой подход — показать уникальность своего края через повседневную историю и необычные достопримечательности.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 56 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
56
4
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Е
Елена
Большое спасибо Сергею за отдохновенную поездку в Антониево-Сийский монастырь. Тихое уединенное место с богатый историей. Сергей рассказал нам историю монастыря, мы посетили монастырский музей, слазили на колокольню. Все неспешно спокойно читать дальшеуменьшить
в доброжелательной атмосфере. Сергей интересный рассказчик, мы узнали много известного не только о монастыре, но и об истории области. По дороге сделали несколько остановок в живописных местах. Благодарим! Сергею новых экскурсий!
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Н
Надежда
Были с экскурсией 17.06.26г. в Антониево-Сийском монастыре. Рекомендую всем путешествикам побывать именно тут. Энергетика потрясающая и это история которую надо знать. Тишина и божья благодать. Поездка с гидом Сергеем, одно удовольствие,всем рекомендую именно его. По пути заехали в гостевой дом по обедали,за это отдельное спасибо ему и хозяйке дома Ларисе Борисовне. Удачи и процветания.
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Наталья
Сергей провел потрясающую экскурсию,все было отлично!!! Спасибо огромное!
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Г
Галина
мы надеемся, что Сергей в рекламе не нуждается, но хочется сказать слова благодарности за большой объём информации, за уникальные впечатления и необычные факты из истории нашего государства. Прекрасный рассказчик и комфортный водитель. Благодаря ему наше первое впечатление об Архангельске и окрестностях было прекрасным
Сергей
Ответ организатора:
Благодарю и чтобы все у вас было "порато баско"!
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наталья
Это была наша вторая поездка с Сергеем и она опять была незабываемой)) Всё продумано до мелочей, грамотно построенный маршрут и прекрасная организация всей поездки. Посмотрели всё, что было запланировано и даже больше)) Сергей, спасибо Вам большое!!!
Сергей
Ответ организатора:
Наталья, спасибо. Приезжайте снова! Холмогоры мы покорили, осталось Куростров и Ломоносово взять
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Е
Елена
Были на экскурсии 15.06.2026. Экскурсия подойдет всем от школьников до людей преклонного возраста. Каждый найдет что-то свое. Поездка под увлекательный рассказ Сергея, звенящая тишина места, красота и история монастыря поражает и призывает узнать больше из истории Архангельского края, монастыря и себя самого. Вид с колокольни завораживает. Спасибо Сергей за внимание к путешественникам и интересные рассказы-беседы.
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