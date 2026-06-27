Sergey проводит ещё 5 экскурсий

Лучше всего отправляться в Антониево-Сийский монастырь в июне, июле и августе. В это время погода наиболее комфортная, а природа радует своей красотой. Май и сентябрь также подходят для поездки, хотя в мае ещё может быть прохладно, а в сентябре погода становится более непредсказуемой. В остальное время года, особенно зимой, поездка возможна, но стоит учитывать холодный климат и возможные сложности с передвижением.

Представьте себе путешествие, где каждый поворот дороги открывает страницы истории. Вас ждет путь из Архангельска в Антониево-Сийский монастырь, где прошлое встречается с настоящим.По дороге вы увидите древние села, расположенные вдоль

Северной Двины, узнаете о традиционных промыслах и знаменитых людях региона. В монастыре Святого Антония вас ожидает знакомство с богатой историей обители, архитектурой и уникальными реликвиями. Это путешествие станет настоящим открытием для тех, кто ценит историю и культуру Русского Севера

Описание экскурсии

Живописной дорогой по затерянным местам Севера

Из Архангельска вы отправитесь по трассе М-8, вдоль которой на берегу Северной Двины расположились древние села и деревни с богатой историей и аутентичной архитектурой. В наиболее интересных местах обязательно будут остановки. Вы узнаете, что значило для Холмогорского района быть воротами, открывающими путь к Белому морю, сердцем двинских земель и центром международной торговли. Услышите о традиционных промыслах и знаменитой резьбе по кости, а еще об известных людях, родившихся в этих краях помимо Ломоносова.

Обитель Святого Антония

Доехав до финальной и главной точки маршрута, вы окажетесь на живописном полуострове Большого Михайловского озера. На территории комплекса я познакомлю вас с жизнью монастыря, ведущего свою историю с 1520 года. Поговорим об исконных устоях и архитектуре, которые удалось сохранить по сей день. О богатейшей библиотеке обители и сийской иконописной школе. Вы увидите древний Троицкий собор (до 2027 года находится на реставрации). А также побываете на колокольне и в одной из самых больших трапезных палат Русского Севера.

Кроме того, вы подъедете к развилке двух исторических дорог региона — Петербургского и Московского тракта, где установлен памятный знак. А еще мы посетим живописные берега Подвинья и прогуляемся по подвесному деревянному мосту.

Организационные детали