Sergey проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

Живописной дорогой по затерянным местам Севера

Из Архангельска вы отправитесь по трассе М-8, вдоль которой на берегу Северной Двины расположились древние села и деревни с богатой историей 📖 и аутентичной архитектурой. В наиболее интересных местах обязательно будут остановки. Вы узнаете, что значило для Холмогорского района быть воротами, открывающими путь к Белому морю, сердцем двинских земель и центром международной торговли. Услышите о традиционных промыслах и знаменитой резьбе по кости, а еще об известных людях, родившихся в этих краях помимо Ломоносова.

Обитель Святого Антония

Доехав до финальной и главной точки маршрута, вы окажетесь на живописном полуострове Большого Михайловского озера. На территории комплекса я познакомлю вас с жизнью монастыря, ведущего свою историю с 1520 года. Поговорим об исконных устоях и архитектуре, которые удалось сохранить по сей день. О богатейшей библиотеке обители и хранящейся здесь реликвии всемирного значения — Сийском Евангелии. Вы посетите древний Троицкий собор, возведённый преподобным Антонием и иноками. А также побываете на колокольне и в одной из самых больших трапезных палат Русского Севера.

Кроме того, вы подъедете к развилке двух исторических дорог региона — Петербургского и Московского тракта, где установлен памятный знак. В деревенском музее местные жители расскажут о быте и истории края с древних времен до наших дней. А еще мы посетим песчаные пляжи Подвинья и прогуляемся по подвесному деревянному мосту.

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