Sergey проводит ещё 5 экскурсий

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Из Архангельска в Антониево-Сийский монастырь

Погрузитесь в атмосферу Русского Севера, посетив живописные села и древний монастырь, хранящий историю и традиции
Представьте себе путешествие, где каждый поворот дороги открывает страницы истории. Вас ждет путь из Архангельска в Антониево-Сийский монастырь, где прошлое встречается с настоящим.

По дороге вы увидите древние села, расположенные вдоль
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Северной Двины, узнаете о традиционных промыслах и знаменитых людях региона.

В монастыре Святого Антония вас ожидает знакомство с богатой историей обители, архитектурой и уникальными реликвиями. Это путешествие станет настоящим открытием для тех, кто ценит историю и культуру Русского Севера

5
56 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕍 Погружение в историю древнего монастыря
  • 🏞 Уникальные природные пейзажи
  • 📚 Знакомство с культурой и бытом Севера
  • 🛤 Посещение исторических дорог региона
  • 🔔 Возможность увидеть редкие реликвии

Лучшее время для посещения

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Лучше всего отправляться в Антониево-Сийский монастырь в июне, июле и августе. В это время погода наиболее комфортная, а природа радует своей красотой. Май и сентябрь также подходят для поездки, хотя в мае ещё может быть прохладно, а в сентябре погода становится более непредсказуемой. В остальное время года, особенно зимой, поездка возможна, но стоит учитывать холодный климат и возможные сложности с передвижением.
Сейчас август — это идеальное время.
Из Архангельска в Антониево-Сийский монастырь
Из Архангельска в Антониево-Сийский монастырь
Из Архангельска в Антониево-Сийский монастырь

Что можно увидеть

  • Антониево-Сийский монастырь
  • Троицкий собор
  • Колокольня
  • Трапезная палата
  • Памятный знак на развилке трактов
  • Деревенский музей

Описание экскурсии

Живописной дорогой по затерянным местам Севера

Из Архангельска вы отправитесь по трассе М-8, вдоль которой на берегу Северной Двины расположились древние села и деревни с богатой историей и аутентичной архитектурой. В наиболее интересных местах обязательно будут остановки. Вы узнаете, что значило для Холмогорского района быть воротами, открывающими путь к Белому морю, сердцем двинских земель и центром международной торговли. Услышите о традиционных промыслах и знаменитой резьбе по кости, а еще об известных людях, родившихся в этих краях помимо Ломоносова.

Обитель Святого Антония

Доехав до финальной и главной точки маршрута, вы окажетесь на живописном полуострове Большого Михайловского озера. На территории комплекса я познакомлю вас с жизнью монастыря, ведущего свою историю с 1520 года. Поговорим об исконных устоях и архитектуре, которые удалось сохранить по сей день. О богатейшей библиотеке обители и сийской иконописной школе. Вы увидите древний Троицкий собор (до 2027 года находится на реставрации). А также побываете на колокольне и в одной из самых больших трапезных палат Русского Севера.

Кроме того, вы подъедете к развилке двух исторических дорог региона — Петербургского и Московского тракта, где установлен памятный знак. А еще мы посетим живописные берега Подвинья и прогуляемся по подвесному деревянному мосту.

Организационные детали

  • Мы едем на комфортабельном легковом автомобиле. Общий пробег за день составит 320 км.
  • Обед по вашему желанию возможен в придорожных кафе, у деревенских жителей или в формате пикника на берегу Северной Двины (просьба сообщать о своем желании заранее, так как местные жители будут готовить для вас специально и предупреждать их надо загодя)
  • Дополнительно по вашему желанию мы можем осмотреть древнюю столицу Поморья — село Холмогоры (просьба сообщать о вашем желании заранее)
  • Монастырь является действующим и необходимо соблюдать правила посещения: у женщин должны быть покрыты голова и ноги (в монастыре есть юбки и платки, если вы не взяли свои). Мужчины в шортах также не допускаются на территорию обители. Руки должны быть закрыты до локтей (в коротких футболках нельзя)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре города по вашему выбору
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваш гид в Архангельске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 5434 туристов
Добрый день! Я из Архангельска, долгое время жил на Соловках. По профессии — историк (участвовал в археологических и этнографических экспедициях, работаю с архивами, пишу статьи и книги), имею диплом о
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профессиональной переподготовке по программе гид/экскурсовод, а также государственную аттестацию по многим районам Архангельской области. С 2004 года (а первые экскурсии разрабатывал и проводил ещё в школе) официально работаю в туристической сфере, в т. ч. в музеях, на официальных туристических маршрутах. Организую и провожу экспедиции, туры по Русскому Северу. Самостоятельно разрабатываю новые экскурсий, автор нескольких путеводителей. Мой подход — показать уникальность своего края через повседневную историю и необычные достопримечательности.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 56 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
56
4
3
2
1
Е
Большое спасибо Сергею за отдохновенную поездку в Антониево-Сийский монастырь. Тихое уединенное место с богатый историей. Сергей рассказал нам историю монастыря, мы посетили монастырский музей, слазили на колокольню. Все неспешно спокойно
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в доброжелательной атмосфере. Сергей интересный рассказчик, мы узнали много известного не только о монастыре, но и об истории области. По дороге сделали несколько остановок в живописных местах. Благодарим! Сергею новых экскурсий!

Большое спасибо Сергею за отдохновенную поездку в Антониево-Сийский монастырь. Тихое уединенное место с богатый историей. Сергей
Большое спасибо Сергею за отдохновенную поездку в Антониево-Сийский монастырь. Тихое уединенное место с богатый историей. Сергей
Большое спасибо Сергею за отдохновенную поездку в Антониево-Сийский монастырь. Тихое уединенное место с богатый историей. Сергей
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Н
Были с экскурсией 17.06.26г. в Антониево-Сийском монастыре. Рекомендую всем путешествикам побывать именно тут. Энергетика потрясающая и это история которую надо знать. Тишина и божья благодать. Поездка с гидом Сергеем, одно удовольствие,всем рекомендую именно его. По пути заехали в гостевой дом по обедали,за это отдельное спасибо ему и хозяйке дома Ларисе Борисовне. Удачи и процветания.
Были с экскурсией 17.06.26г. в Антониево-Сийском монастыре. Рекомендую всем путешествикам побывать именно тут. Энергетика потрясающая и
Были с экскурсией 17.06.26г. в Антониево-Сийском монастыре. Рекомендую всем путешествикам побывать именно тут. Энергетика потрясающая и
Были с экскурсией 17.06.26г. в Антониево-Сийском монастыре. Рекомендую всем путешествикам побывать именно тут. Энергетика потрясающая и
Были с экскурсией 17.06.26г. в Антониево-Сийском монастыре. Рекомендую всем путешествикам побывать именно тут. Энергетика потрясающая и
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Наталья
Сергей провел потрясающую экскурсию,все было отлично!!! Спасибо огромное!
Сергей провел потрясающую экскурсию,все было отлично!!! Спасибо огромное!
Сергей провел потрясающую экскурсию,все было отлично!!! Спасибо огромное!
Сергей провел потрясающую экскурсию,все было отлично!!! Спасибо огромное!
Сергей провел потрясающую экскурсию,все было отлично!!! Спасибо огромное!
Сергей провел потрясающую экскурсию,все было отлично!!! Спасибо огромное!
Сергей провел потрясающую экскурсию,все было отлично!!! Спасибо огромное!
Сергей провел потрясающую экскурсию,все было отлично!!! Спасибо огромное!
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Г
мы надеемся, что Сергей в рекламе не нуждается, но хочется сказать слова благодарности за большой объём информации, за уникальные впечатления и необычные факты из истории нашего государства. Прекрасный рассказчик и комфортный водитель. Благодаря ему наше первое впечатление об Архангельске и окрестностях было прекрасным
мы надеемся, что Сергей в рекламе не нуждается, но хочется сказать слова благодарности за большой объём
мы надеемся, что Сергей в рекламе не нуждается, но хочется сказать слова благодарности за большой объём
мы надеемся, что Сергей в рекламе не нуждается, но хочется сказать слова благодарности за большой объём
мы надеемся, что Сергей в рекламе не нуждается, но хочется сказать слова благодарности за большой объём
мы надеемся, что Сергей в рекламе не нуждается, но хочется сказать слова благодарности за большой объём
Сергей
Сергей
Ответ организатора:
Благодарю и чтобы все у вас было "порато баско"!
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наталья
Это была наша вторая поездка с Сергеем и она опять была незабываемой)) Всё продумано до мелочей, грамотно построенный маршрут и прекрасная организация всей поездки. Посмотрели всё, что было запланировано и даже больше))
Сергей, спасибо Вам большое!!!
Это была наша вторая поездка с Сергеем и она опять была незабываемой)) Всё продумано до мелочей,
Это была наша вторая поездка с Сергеем и она опять была незабываемой)) Всё продумано до мелочей,
Это была наша вторая поездка с Сергеем и она опять была незабываемой)) Всё продумано до мелочей,
Это была наша вторая поездка с Сергеем и она опять была незабываемой)) Всё продумано до мелочей,
Сергей
Сергей
Ответ организатора:
Наталья, спасибо. Приезжайте снова! Холмогоры мы покорили, осталось Куростров и Ломоносово взять
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Е
Были на экскурсии 15.06.2026. Экскурсия подойдет всем от школьников до людей преклонного возраста. Каждый найдет что-то свое. Поездка под увлекательный рассказ Сергея, звенящая тишина места, красота и история монастыря поражает и призывает узнать больше из истории Архангельского края, монастыря и себя самого. Вид с колокольни завораживает. Спасибо Сергей за внимание к путешественникам и интересные рассказы-беседы.
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