Sergey проводит ещё 5 экскурсий

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Из Архангельска в Антониево-Сийский монастырь

Влюбиться в пасторальные холмогорские деревни и посетить одну из самых значимых обителей Севера

Sergey
Sergey – представитель из Архангельска
Вы откроете удивительные, застывшие во времени места, где веками не меняется ни облик домов, ни быт простой деревенской жизни.

В самых живописных селах я расскажу о культуре, рожденной на берегах Северной Двины.

А в монастыре Святого Антония, где хранится реликвия всемирного значения, познакомлю с историей 📖 обители, что с начала 16 века была одним из влиятельнейших духовных центров Русского Севера.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 10 000 ₽ за экскурсию

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Из Архангельска в Антониево-Сийский монастырь
Из Архангельска в Антониево-Сийский монастырь

Что вас ожидает

Живописной дорогой по затерянным местам Севера
Из Архангельска вы отправитесь по трассе М-8, вдоль которой на берегу Северной Двины расположились древние села и деревни с богатой историей 📖 и аутентичной архитектурой. В наиболее интересных местах обязательно будут остановки. Вы узнаете, что значило для Холмогорского района быть воротами, открывающими путь к Белому морю, сердцем двинских земель и центром международной торговли. Услышите о традиционных промыслах и знаменитой резьбе по кости, а еще об известных людях, родившихся в этих краях помимо Ломоносова.

Обитель Святого Антония
Доехав до финальной и главной точки маршрута, вы окажетесь на живописном полуострове Большого Михайловского озера. На территории комплекса я познакомлю вас с жизнью монастыря, ведущего свою историю с 1520 года. Поговорим об исконных устоях и архитектуре, которые удалось сохранить по сей день. О богатейшей библиотеке обители и хранящейся здесь реликвии всемирного значения — Сийском Евангелии. Вы посетите древний Троицкий собор, возведённый преподобным Антонием и иноками. А также побываете на колокольне и в одной из самых больших трапезных палат Русского Севера.

Кроме того, вы подъедете к развилке двух исторических дорог региона — Петербургского и Московского тракта, где установлен памятный знак. В деревенском музее местные жители расскажут о быте и истории края с древних времен до наших дней. А еще мы посетим песчаные пляжи Подвинья и прогуляемся по подвесному деревянному мосту.

Организационные детали

  • Мы едем на комфортабельном легковом автомобиле 🚘. Общий пробег за день составит 320 км.
  • Обед по вашему желанию возможен в придорожных кафе, у деревенских жителей или в формате пикника на берегу Северной Двины
  • Дополнительно по вашему желанию мы можем осмотреть древнюю столицу Поморья — село Холмогоры
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Из Архангельска в Антониево-Сийский монастырь
Из Архангельска в Антониево-Сийский монастырь
Из Архангельска в Антониево-Сийский монастырь
Из Архангельска в Антониево-Сийский монастырь
Из Архангельска в Антониево-Сийский монастырь
Из Архангельска в Антониево-Сийский монастырь
Из Архангельска в Антониево-Сийский монастырь
Из Архангельска в Антониево-Сийский монастырь
Из Архангельска в Антониево-Сийский монастырь
Из Архангельска в Антониево-Сийский монастырь
Из Архангельска в Антониево-Сийский монастырь
Из Архангельска в Антониево-Сийский монастырь
Из Архангельска в Антониево-Сийский монастырь

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Sergey
Sergey
Добрый день! Я из Архангельска, до этого долгое время жил на Соловках. По образованию — историк. Представляю команду гидов: у нас более 10 лет опыта работы экскурсоводами (в т. ч. в музеях и на официальных туристических маршрутах), организации и проведении экспедиций и туров по Русскому Северу. Наш подход — показать уникальность своего края через повседневную историю и необычные достопримечательности.
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