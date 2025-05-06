Предлагаем отправиться к Белому морю в город Северодвинск.
Эта экскурсия подарит вам множество впечатлений, сочетая в себе красоту Белого моря и острова Ягры, мощь истории и бесконечное очарование севера. Присоединяйтесь к нам, чтобы открыть Северодвинск во всем его многообразии!
Эта экскурсия подарит вам множество впечатлений, сочетая в себе красоту Белого моря и острова Ягры, мощь истории и бесконечное очарование севера. Присоединяйтесь к нам, чтобы открыть Северодвинск во всем его многообразии!
Описание экскурсииСеверодвинск – второй по величине город Архангельской области, промышленный и портовый гигант, центр атомного судостроения. Экскурсия познакомит с историей города и развития подводного флота России. В краеведческом музее вас ждет специальная интерактивная программа-рассказ, посвященная устройству атомной подводной лодки. Собирая «лодку-конструктор», можно узнать о технических решениях, о том, как строятся атомные подводные лодки, об их внутреннем устройстве и оборудовании помещений.
Согласно расписанию в календаре
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Здания Николо-Корельского монастыря
- Памятник Первостроителям Северодвинска
- Площадь Победы
- Памятник Ричарду Ченслеру - памятный знак в честь установления дипломатических отношений между Россией и Англией
- Воинский мемориал на острове Ягры
- Белое море во всей его непредсказуемости
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт от Архангельска и обратно
- Входной билет в музей.
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гостиница Пур-Наволок, наб. Северной Двины, 88
Завершение: В центре Архангельска
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Приянка
6 мая 2025
все было замечательно.
Очень крутая экскурсия в музее в Северодвинске!
Очень крутая экскурсия в музее в Северодвинске!
А
Ангелина
9 янв 2025
Все было хорошо Автобус подали вовремя Адекватный водитель экскурсовод рассказывает очень интересно На белом море много памятников, В музее увидели как собирают подводную лодку В городе погуляли по главной площади
Входит в следующие категории Архангельска
Похожие экскурсии из Архангельска
Индивидуальная
до 4 чел.
К Белому морю на остров Ягры: путешествие через историю и природу
Откройте для себя красоту Белого моря и секреты Северодвинска в уникальной экскурсии на остров Ягры
Начало: В любом месте в центральной части Архангельска по ...
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
В Северодвинск - к подлодкам и Белому морю
Приглашаем вас на уникальное путешествие из Архангельска в Северодвинск, где вас ждут атомные подлодки, Белое море и древние монастыри
Начало: По договорённости с туристами
4 сен в 14:00
7 сен в 08:00
от 7500 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Архангельск, Северодвинск и Белое море
Погрузитесь в атмосферу северных городов, сравните их историю и современность, наслаждаясь видами Белого моря
13 сен в 09:00
14 сен в 09:00
9500 ₽ за всё до 3 чел.