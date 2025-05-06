Мои заказы

Северодвинск, Белое море и остров Ягры. Групповая экскурсия

Предлагаем отправиться к Белому морю в город Северодвинск.

Эта экскурсия подарит вам множество впечатлений, сочетая в себе красоту Белого моря и острова Ягры, мощь истории и бесконечное очарование севера. Присоединяйтесь к нам, чтобы открыть Северодвинск во всем его многообразии!
Время начала: 09:00, 14:00

Описание экскурсии

Северодвинск – второй по величине город Архангельской области, промышленный и портовый гигант, центр атомного судостроения. Экскурсия познакомит с историей города и развития подводного флота России. В краеведческом музее вас ждет специальная интерактивная программа-рассказ, посвященная устройству атомной подводной лодки. Собирая «лодку-конструктор», можно узнать о технических решениях, о том, как строятся атомные подводные лодки, об их внутреннем устройстве и оборудовании помещений.

Согласно расписанию в календаре

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Здания Николо-Корельского монастыря
  • Памятник Первостроителям Северодвинска
  • Площадь Победы
  • Памятник Ричарду Ченслеру - памятный знак в честь установления дипломатических отношений между Россией и Англией
  • Воинский мемориал на острове Ягры
  • Белое море во всей его непредсказуемости
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт от Архангельска и обратно
  • Входной билет в музей.
Что не входит в цену
  • Питание
  • Личные расходы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гостиница Пур-Наволок, наб. Северной Двины, 88
Завершение: В центре Архангельска
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Приянка
6 мая 2025
все было замечательно.
Очень крутая экскурсия в музее в Северодвинске!
Ангелина
9 янв 2025
Все было хорошо Автобус подали вовремя Адекватный водитель экскурсовод рассказывает очень интересно На белом море много памятников, В музее увидели как собирают подводную лодку В городе погуляли по главной площади

