Эта экскурсия подарит вам множество впечатлений, сочетая в себе красоту Белого моря и острова Ягры, мощь истории и бесконечное очарование севера. Присоединяйтесь к нам, чтобы открыть Северодвинск во всем его многообразии!

Время начала: 09:00, 14:00

Описание экскурсии Северодвинск – второй по величине город Архангельской области, промышленный и портовый гигант, центр атомного судостроения. Экскурсия познакомит с историей города и развития подводного флота России. В краеведческом музее вас ждет специальная интерактивная программа-рассказ, посвященная устройству атомной подводной лодки. Собирая «лодку-конструктор», можно узнать о технических решениях, о том, как строятся атомные подводные лодки, об их внутреннем устройстве и оборудовании помещений.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Здания Николо-Корельского монастыря

Памятник Первостроителям Северодвинска

Площадь Победы

Памятник Ричарду Ченслеру - памятный знак в честь установления дипломатических отношений между Россией и Англией

Воинский мемориал на острове Ягры

Белое море во всей его непредсказуемости Что включено Услуги гида

Транспорт от Архангельска и обратно

Входной билет в музей. Что не входит в цену Питание

Личные расходы. Где начинаем и завершаем? Начало: Гостиница Пур-Наволок, наб. Северной Двины, 88 Завершение: В центре Архангельска Когда и сколько длится? Когда: Согласно расписанию в календаре Экскурсия длится около 5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.