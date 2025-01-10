Индивидуальная
до 5 чел.
Уникальная экскурсия по проспекту Чумбарова-Лучинского в Архангельске
Погрузитесь в атмосферу старинного Архангельска, пройдитесь по знаменитому проспекту с экспертом
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
17 мар в 09:00
18 мар в 09:00
от 3500 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 15 чел.
Северодвинск, Белое море и остров Ягры
Путешествие в Северодвинск откроет тайны атомного судостроения и подарит незабываемые виды Белого моря и острова Ягры. Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии
Начало: Гостиница Пур-Наволок, наб. Северной Двины, 88
Расписание: Согласно расписанию в календаре
12 апр в 09:00
11 мая в 14:00
3500 ₽ за человека
Групповая
Экскурсия в город подлодок у Белого моря - Северодвинск
Погрузитесь в мир атомных подводных лодок и откройте для себя живописные пейзажи острова Ягры. Узнайте, как строятся и ремонтируются суда
Начало: Пр. Троицкий, 52, в холле гостиницы «Двина»
Расписание: Согласно календарю. Отъезд в 08:40 от гостиницы «Двина».
22 мар в 08:40
12 апр в 08:40
3500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Архангельск восьмидесятых: история, тайны и жизнь Поморов
Забудьте о скучных экскурсиях! Архангельск 80-х откроет для вас неизведанные страницы истории и покажет город с новой стороны
Начало: Адрес встречи в пределах города определяет турист
Расписание: гости сами выбирают время
Завтра в 09:00
8970 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена10 января 2025Прекрасная экскурсия, мы получили интересную информацию и массу положительных эмоций. Встреча с экскурсоводом Еленой Михайловной - большой подарок для гостей
- ААнгелина9 января 2025Все было хорошо Автобус подали вовремя Адекватный водитель экскурсовод рассказывает очень интересно На белом море много памятников, В музее увидели как собирают подводную лодку В городе погуляли по главной площади
- ММарина3 января 2025Замечательный гид Елена Михайловна, прекрасная подача материала, очень познавательно и интересно! Понравилось и детям и взрослым!
- ЕЕлена3 января 2025Хорошая организация экскурсии: всё четко спланировано, прекрасные гиды-представители (Наталья и Анна), аккуратный водитель Николай, экскурсоводы-профессионалы в музее. Спасибо! Музей интересный, оказался выше ожиданий. Белое море и побережье завораживают северной красотой. Совет туристам - помнить, что это Север, Арктика, поэтому одевайтесь тепло!
Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Музей народных промыслов и ремесел»
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