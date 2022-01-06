Начало экскурсии обговаривается с вами

Пешеходная экскурсия дает Вам шанс окунуться в атмосферу Архангельска столетней давности. Во время неторопливой прогулки туристов ждёт захватывающий рассказ о быте и укладе горожан. И вас не покинет то особенное состояние, когда присутствуешь при встрече прошлого с настоящим.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Цены на экскурсию
Для группы 1-5 человек
Стандартное предложение
3 000 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Личные расходы (напитки, перекус и пр. )
Место начала и завершения
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.