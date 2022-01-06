Познакомиться с деревянной архитектурой города ХIX-XX века, вы сможете во время пешеходной прогулки...

Познакомиться с деревянной архитектурой города ХIX-XX века, вы сможете во время пешеходной прогулки по Заповедной улице исторического центра Архангельска.
Заповедная улица
Заповедная улица
Заповедная улица
Заповедная улица
Заповедная улица
Заповедная улица

Что вас ожидает:

  • Пешеходная экскурсия дает Вам шанс окунуться в атмосферу Архангельска столетней давности. Во время неторопливой прогулки туристов ждёт захватывающий рассказ о быте и укладе горожан. И вас не покинет то особенное состояние, когда присутствуешь при встрече прошлого с настоящим.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Стандартное предложение
3 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, перекус и пр. )
Место начала и завершения
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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Начало экскурсии обговаривается с вами

Александр С.
Александр С.
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