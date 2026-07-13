Что вы можете увидеть 🤩

Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаем на прогулку по Архангельску — городу мореплавателей, полярных экспедиций и северных традиций.



Вы увидите набережную Северной Двины, старинный Гостиный двор XVII века, исторические усадьбы и главные городские памятники.



Маршрут познакомит вас с прошлым и настоящим столицы Поморья, её архитектурой, культурой и морским наследием.



Это отличный способ почувствовать характер Русского Севера и открыть для себя один из самых самобытных городов России. 4.8 18 отзывов

Gidy Gorode Ваш гид в Архангельске Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 6150 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4.8 18 отзывов 2 часа 1-5 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Познакомьтесь с Архангельском — первым морским портом России и городом, история которого неразрывно связана с освоением Русского Севера. Во время пешеходной экскурсии вы прогуляетесь по самым интересным уголкам исторического центра и увидите главные достопримечательности северной столицы Поморья. Наш маршрут начнётся на живописной набережной Северной Двины. Здесь вас ждут памятник Петру I, величественный Михаило-Архангельский кафедральный собор, арт-объект «Экспедиция полярника Седова» и старинный особняк Суркова, построенный в XIX веке. Особое место занимает памятник тюленю-спасителю, напоминающий о тяжёлых годах Великой Отечественной войны, когда морской промысел помог спасти жителей города от голода. Продолжая прогулку, мы увидим лютеранскую церковь Святой Екатерины, где сегодня располагается Поморская филармония, театр драмы имени Ломоносова и Свято-Никольский храм. На мысе Пур-Наволок нас встретит Гостиный двор — уникальный памятник архитектуры XVII века, который когда-то служил оборонительным сооружением Архангельска, а сегодня является частью краеведческого музея. Мы также посетим площадь Ленина с обелиском Севера, увидим Северный морской музей и исторический комплекс Соловецкого подворья. Завершится экскурсия прогулкой по знаменитому проспекту Чумбарова-Лучинского, где сохранились старинные усадьбы XIX века, включая роскошный Марфин дом, а также по Поморской улице с музеем Степана Писахова и памятником знаменитому северному сказочнику. Важная информация! Для бронирования экскурсий в период праздничных дат, мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте.

Ежедневно Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Набережную Северной Двины

Памятник Петру I

Михаило-Архангельский кафедральный собор

Арт-объект «Экспедиция полярника Седова»

Особняк Суркова

Памятник тюленю-спасителю

Лютеранскую церковь Святой Екатерины

Поморскую филармонию

Театр драмы имени Ломоносова

Свято-Никольский храм

Мыс Пур-Наволок

Гостиный двор

Площадь Ленина

Обелиск Севера

Сквер Победы

Северный морской музей

Соловецкое подворье

Проспект Чумбарова-Лучинского

Марфин дом

Поморскую улицу

Музей Степана Писахова

Памятник Степану Писахову Что включено Экскурсионное обслуживание Что не входит в цену Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.) Место начала и завершения? По согласованию с гидом Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.