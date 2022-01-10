Обзорная пешеходная экскурсия по Архангельску

Познакомьтесь с многовековым прошлым Архангельска в рамках обзорной экскурсии по его историческому центру

Индивидуально
для 10 чел.
Познакомьтесь с многовековым прошлым Архангельска в рамках обзорной экскурсии по его историческому центру.
Обзорная пешеходная экскурсия по Архангельску
Обзорная пешеходная экскурсия по Архангельску
Обзорная пешеходная экскурсия по Архангельску
Обзорная пешеходная экскурсия по Архангельску
Обзорная пешеходная экскурсия по Архангельску
Обзорная пешеходная экскурсия по Архангельску

Что вы можете увидеть 🤩

  • Набережная Северной Двины
  • памятник тюленю-спасителю
  • лютеранская церковь святой Екатерины
  • театр драмы им. Ломоносова
  • Памятник Петру I
  • мыс Пур-Наволок
  • Гостиный двор
  • Свято-Никольский храм
  • северный морской музей
  • арт-объект «Экспедиция полярника Седова»
  • Краеведческий музей
  • Соловецкое подворье
  • площадь Ленина
  • проспект Чумбарова-Лучинского
  • Марфин дом
  • сквер Победы
  • памятник художнику
  • сказочника С. Писахову и др.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает:

    Очарование Старого города
    Наше путешествие начнётся с набережной Северной Двины, где можно увидеть памятник Петру I, Михаило-Архангельский кафедральный собор постройки 2019 года, арт-объект «Экспедиция полярника Седова» и старинный особняк Суркова, возведенный в середине XIX столетия в стиле эклектика. Одним из украшений набережной является Памятник тюленю-спасителю, который уберег городских жителей от голода в годы Великой Отечественной войны.
    Прогуливаясь по центру, мы подойдём к лютеранской церкви Святой Екатерины, где сегодня работает Поморская филармония. Недалеко от нее можно увидеть театр драмы им. Ломоносова и Свято-Никольский храм, построенный в начале XX века. На мысе Пур-Наволок вас ожидает осмотр одного из старейших городских зданий — укрепленного Гостиного двора. Он был возведён ещё в 1668–1684 годах и долгое время использовался для обороны Архангельска, а с 1981 года в его стенах разместилась коллекция Архангельского краеведческого музея.

    Старинные усадьбы Северного края

    Экскурсия приведет нас на центральную площадь города — имени Ленина. Здесь находятся еще один филиал краеведческого музея и обелиск Севера, установленный в 1930 году в честь создания Северного края. К югу от площади простирается сквер Победы, а за ним можно найти Северный морской музей с большой коллекцией экспонатов. Рядом расположено Соловецкое подворье — комплекс из трёх исторических зданий, принадлежавших Соловецкому монастырю.
    На север от площади Ленина уходит проспект Чумбарова-Лучинского, где располагается ряд старинных усадеб XIX века. Одна из них – это Марфин дом с удивительной архитектурой и богатой лепниной на стенах. После его осмотра мы выйдем на Поморскую улицу, которая интересна Музеем Степана Писахова и памятником этому знаменитому сказочнику.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Экскурсионное обслуживание
    Что не входит
    • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
    Место начала и завершения?
    по согласованию с гидом
    Когда и сколько длится
    Когда: Ежедневно
    Экскурсия длится около 2 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
    Важная информация
    • Пожалуйста
    • надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Ежедневно

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