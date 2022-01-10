Что вы можете увидеть 🤩

Что вас ожидает:

Очарование Старого города

Наше путешествие начнётся с набережной Северной Двины, где можно увидеть памятник Петру I, Михаило-Архангельский кафедральный собор постройки 2019 года, арт-объект «Экспедиция полярника Седова» и старинный особняк Суркова, возведенный в середине XIX столетия в стиле эклектика. Одним из украшений набережной является Памятник тюленю-спасителю, который уберег городских жителей от голода в годы Великой Отечественной войны.

Прогуливаясь по центру, мы подойдём к лютеранской церкви Святой Екатерины, где сегодня работает Поморская филармония. Недалеко от нее можно увидеть театр драмы им. Ломоносова и Свято-Никольский храм, построенный в начале XX века. На мысе Пур-Наволок вас ожидает осмотр одного из старейших городских зданий — укрепленного Гостиного двора. Он был возведён ещё в 1668–1684 годах и долгое время использовался для обороны Архангельска, а с 1981 года в его стенах разместилась коллекция Архангельского краеведческого музея.

Старинные усадьбы Северного края

Экскурсия приведет нас на центральную площадь города — имени Ленина. Здесь находятся еще один филиал краеведческого музея и обелиск Севера, установленный в 1930 году в честь создания Северного края. К югу от площади простирается сквер Победы, а за ним можно найти Северный морской музей с большой коллекцией экспонатов. Рядом расположено Соловецкое подворье — комплекс из трёх исторических зданий, принадлежавших Соловецкому монастырю.

На север от площади Ленина уходит проспект Чумбарова-Лучинского, где располагается ряд старинных усадеб XIX века. Одна из них – это Марфин дом с удивительной архитектурой и богатой лепниной на стенах. После его осмотра мы выйдем на Поморскую улицу, которая интересна Музеем Степана Писахова и памятником этому знаменитому сказочнику.

Важная информация: