Групповая
до 15 чел.
Лучший выборПинежье из Архангельска: пещеры, водопады и северные легенды
Приглашаем вас в путешествие по Пинежью, где вас ждут захватывающие пещеры, живописный водопад и настоящие северные легенды
Начало: В Архангельске
«А после исследуете одну из пещер Пинежья и откроете секреты крупнейшей сети пещер Европейского Севера России»
Расписание: ежедневно в 08:00
16 июн в 08:00
17 июн в 08:00
5000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Пинежские пещеры Архангельск: удивительное путешествие в мир льда
Погрузитесь в мир вечного льда и снега, не покидая Архангельскую область. Пинежские пещеры ждут вас
Начало: Отель Пур-Наволок, набережная Северной Двины, 84
«Что вас ожидает: Подземные подземные системы (Пинежские пещеры) — самые большие и многочисленные в Европейской части России»
Расписание: Ежедневно с 8:00.
23 июн в 08:00
24 июн в 08:00
28 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
Два дня на Русском Севере
Проникнуться духом таежной природы, исследовать Пинежскую пещеру и пройти по экотропе к водопаду
Начало: На ж/д вокзале Архангельска
«Во второй день изучим северное подземелье — а для этого отправимся к системе Пинежских пещер, крупнейшей в европейской части России»
16 июн в 08:00
17 июн в 08:00
11 200 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария17 мая 2025Мы попали на прекрасную экскурсию в настоящую зимнюю сказку в Пинежье! Парк «Голубино» невероятно красив 😍 А какая природа вокруг! 🤩
- ВВиктория26 марта 2025Экскурсия очень понравилась. Изначально боялась приобретать из за долгой дороги к месту, начиталась отзывов… Мы были с двумя детьми. Но
- ТТамара6 марта 2025Все было замечательно: люди, лес, снег, пещеры, водопад (жаль, что видели только один из трех), смотровая площадка, транспорт. Людям со
- ЛЛюдмила13 февраля 202311 февраля с гидом Олегом мы увидели пещеры, которые оставили у нас хорошие, приятные впечатления. С надежным гидом Олегом мы
Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Пещеры»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Архангельске
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Архангельске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Архангельску в июне 2025
Сейчас в Архангельске в категории "Пещеры" можно забронировать 3 экскурсии от 5000 до 28 000. Туристы уже оставили гидам 97 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Архангельске на 2025 год по теме «Пещеры», 97 ⭐ отзывов, цены от 5000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август