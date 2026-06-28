Вас ждёт прогулка по живописной местности Архыза — в сопровождении инструктора и дружелюбных карачаевских лошадей. Вы пройдёте по дороге вдоль реки София, подниметесь на высоту 1900 метров и сделаете атмосферные фотографии у старого домика пастуха. С тропы открываются виды на долину и гору София, а в хорошую погоду можно увидеть ледник — исток Софийских водопадов.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Вы пройдёте инструктаж, после чего отправитесь в путь вместе с инструктором. Лёгкий подъём приведёт вас к смотровой площадке с панорамой ущелья и Софийского ледника.

На маршруте:

река София и долина у подножья горы

остановка у старого домика пастуха для отдыха и фото

возможно — встреча с настоящим карачаевским чабаном

обратный путь — по той же тропе

Вы узнаете, чем отличаются карачаевские лошади, как их содержат, почему именно они покорили Эльбрус и чем занимаются местные животноводы.

Ограничения:

К прогулке не допускаются беременные женщины, дети младше 7 лет, а также несовершеннолетние без сопровождения взрослых

Максимальный вес всадника — 100 кг

Путешественник в алкогольном или наркотическом опьянении не допускается к маршруту и снимается с прогулки

Организационные детали