Вас ждёт прогулка по живописной местности Архыза — в сопровождении инструктора и дружелюбных карачаевских лошадей.
Вы пройдёте по дороге вдоль реки София, подниметесь на высоту 1900 метров и сделаете атмосферные фотографии у старого домика пастуха.
С тропы открываются виды на долину и гору София, а в хорошую погоду можно увидеть ледник — исток Софийских водопадов.
Вы пройдёте по дороге вдоль реки София, подниметесь на высоту 1900 метров и сделаете атмосферные фотографии у старого домика пастуха.
С тропы открываются виды на долину и гору София, а в хорошую погоду можно увидеть ледник — исток Софийских водопадов.
Описание экскурсии
Вы пройдёте инструктаж, после чего отправитесь в путь вместе с инструктором. Лёгкий подъём приведёт вас к смотровой площадке с панорамой ущелья и Софийского ледника.
На маршруте:
- река София и долина у подножья горы
- остановка у старого домика пастуха для отдыха и фото
- возможно — встреча с настоящим карачаевским чабаном
- обратный путь — по той же тропе
Вы узнаете, чем отличаются карачаевские лошади, как их содержат, почему именно они покорили Эльбрус и чем занимаются местные животноводы.
Ограничения:
- К прогулке не допускаются беременные женщины, дети младше 7 лет, а также несовершеннолетние без сопровождения взрослых
- Максимальный вес всадника — 100 кг
- Путешественник в алкогольном или наркотическом опьянении не допускается к маршруту и снимается с прогулки
Организационные детали
- Маршрут подходит для новичков и тех, кто ни разу не взбирался в горы верхом. В том числе для детей старше 7 лет: ребёнок едет на отдельной лошади. Если у него есть опыт верховой езды — может управлять самостоятельно, если нет — лошадь будет привязана к коню инструктора
- До места старта можно доехать самостоятельно или заказать трансфер из посёлка Архыз, курорта «Архыз» («Романтик»), Софийской поляны —1000 ₽ в одну сторону за автомобиль вместимостью до 4 человек. Если ваша группа больше, пожалуйста, сообщите об этом заранее — детали в переписке с гидом
- Прогулка состоится для группы от 2 человек
- Вас буду сопровождать я или другой инструктор из нашей команды
ежедневно в 11:00 и 15:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 10 раз на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Софийской поляне Архыза (поляна Таулу)
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00 и 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваша команда гидов в Архызе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 253 туристов
Я инструктор конного туризма и представляю команду гидов и инструкторов-проводников. Вместе мы организуем и сами проводим конные туры и прогулки в Архызе. В этой сфере работаем с 2019 года и оказываем услуги на профессиональном уровне: рассказываем о лошадях карачаевской породы, учим езде. Я всей душой люблю лошадей и с радостью поделюсь частичкой любви к этим благородным животным с вами!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Экскурсия очень классная, остались под большим впечатлением! Лошади ухоженные, инструктор очень приятная девушка, маршрут был невероятно красивый! Буду рекомендовать друзьям и сама надеюсь еще вернуться и покататься по другим маршрутам)
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Прекрасная прогулка!! Впервые верхом на лошадях, море впечатлений от увиденного и от пройденного! Осенние пейзажи 10/10, инструктор Дамир 10/10, все рассказал и объяснил! Всем кто сомневается, наш совет однозначно стоит!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Все здорово, маршрут очень красивый, кони ухоженные, по ощущениям одних хорошо заботятся.
Вам был полезен этот отзыв?
Прогулка понравилась. Очень приятная инструктор, общительная и знающая своё дело. Из за дождя, маршрут поменяли, но это никак не повлияло на полученное удовольствие. 4 ставлю, потому что фактическое время прогулки составило 2,5 часа вместо заявленных 3,5. Мне это настроение и впечатления не испортило, но, возможно, кому-то это важно.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Архыза
Похожие экскурсии на «Конная прогулка к смотровой и домику пастуха в Архызе»
Групповая
до 16 чел.
Конная прогулка по окрестностям Архыза
С видами на Кавказские горы и хвойные леса
Начало: У конюшни
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3500 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Конная прогулка к слиянию рек Архыз и Псыш от Софийской поляны
Исследовать лес и горы Архыза верхом на карачаевских лошадях
Начало: На Софийской поляне
Расписание: ежедневно в 11:00 и 14:00
Завтра в 11:00
10 июл в 11:00
5000 ₽ за человека
Групповая
до 16 чел.
Конная прогулка на смотровую площадку в Архызе
Отправиться верхом навстречу горам среди хвойных лесов
Начало: По договорённости
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5500 ₽ за человека
Групповая
В Архыз из Пятигорска: «Романтик», аланское городище, канатная дорога
Начало: Проспект Кирова, 23, Пятигорск
Расписание: Суббота в 06:30
11 июл в 06:30
18 июл в 06:30
3200 ₽ за человека
4000 ₽ за человека