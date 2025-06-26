Приглашаем на лёгкую прогулку по живописным полянам и сосновому лесу архызской части Тебердинского заповедника.
Вы пообщаетесь с дружелюбными лошадьми, пройдёте по тенистой тропе, сделаете фото на фоне гор и окажетесь в уединённом месте, где сливаются реки Архыз и Псыш. Подходит для начинающих всадников и семей с детьми.
Вы пообщаетесь с дружелюбными лошадьми, пройдёте по тенистой тропе, сделаете фото на фоне гор и окажетесь в уединённом месте, где сливаются реки Архыз и Псыш. Подходит для начинающих всадников и семей с детьми.
Описание экскурсии
Перед стартом вы пройдёте инструктаж, после чего в сопровождении гида отправитесь по маршруту. Путь начинается на Софийской поляне (Таулу) и проходит по безопасной тропе через смешанный лес. По согласованию с инструктором опытные всадники смогут пройти часть пути рысью или галопом.
На маршруте:
- поляны с горными видами и ароматами хвои
- лес с белками и птицами
- остановка для фото
- финальная точка — место слияния рек Архыз и Псыш
Вы узнаете о характере и поведении лошадей, об основных принципах ухода и взаимодействия с ними. Мы уделим внимание техникам верховой езды и безопасности на маршруте.
Ограничения:
- К прогулке не допускаются беременные женщины, дети младше 7 лет, а также несовершеннолетние без сопровождения взрослых
- Максимальный вес всадника — 120 кг
- Путешественник в алкогольном или наркотическом опьянении не допускается к маршруту и снимается с прогулки
Организационные детали
- Маршрут подходит для новичков, в том числе для детей старше 7 лет: ребёнок едет на отдельной лошади. Если у него есть опыт верховой езды — может управлять самостоятельно, если нет — лошадь будет привязана к коню инструктора
- До места старта можно доехать самостоятельно или заказать трансфер из посёлка Архыз, курорта «Архыз» («Романтик»), Софийской поляны (1000 ₽ в одну сторону) — детали в переписке с гидом
- Прогулка состоится для группы от 2 человек
- Вас буду сопровождать я или другой инструктор из нашей команды
ежедневно в 11:00 и 14:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Софийской поляне
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00 и 14:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваша команда гидов в Архызе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 266 туристов
Я инструктор конного туризма и представляю команду гидов и инструкторов-проводников. Вместе мы организуем и сами проводим конные туры и прогулки в Архызе. В этой сфере работаем с 2019 года и оказываем услуги на профессиональном уровне: рассказываем о лошадях карачаевской породы, учим езде. Я всей душой люблю лошадей и с радостью поделюсь частичкой любви к этим благородным животным с вами!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Чудесная прогулка на послушных конях. Кони выглядят здорово и ухоженно. Виды потрясающие, но хотелось бы, чтобы гид рассказывал какую-то информацию о местности по пути. В целом, все супер. Спасибо
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