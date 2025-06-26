Приглашаем на лёгкую прогулку по живописным полянам и сосновому лесу архызской части Тебердинского заповедника. Вы пообщаетесь с дружелюбными лошадьми, пройдёте по тенистой тропе, сделаете фото на фоне гор и окажетесь в уединённом месте, где сливаются реки Архыз и Псыш. Подходит для начинающих всадников и семей с детьми.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Перед стартом вы пройдёте инструктаж, после чего в сопровождении гида отправитесь по маршруту. Путь начинается на Софийской поляне (Таулу) и проходит по безопасной тропе через смешанный лес. По согласованию с инструктором опытные всадники смогут пройти часть пути рысью или галопом.

На маршруте:

поляны с горными видами и ароматами хвои

лес с белками и птицами

остановка для фото

финальная точка — место слияния рек Архыз и Псыш

Вы узнаете о характере и поведении лошадей, об основных принципах ухода и взаимодействия с ними. Мы уделим внимание техникам верховой езды и безопасности на маршруте.

Ограничения:

К прогулке не допускаются беременные женщины, дети младше 7 лет, а также несовершеннолетние без сопровождения взрослых

Максимальный вес всадника — 120 кг

Путешественник в алкогольном или наркотическом опьянении не допускается к маршруту и снимается с прогулки

Организационные детали