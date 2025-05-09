Мои заказы

Астрахань - город древний, город славный

Погрузитесь в атмосферу Астрахани, прогуливаясь по её улицам и узнавая о её богатой истории. Индивидуальная экскурсия оставит незабываемые впечатления
Экскурсия по Астрахани предлагает путешествие по главным улицам и историческим местам города. Посетители увидят Братский сад, дом генерал-губернатора и торговые подворья.

Узнают о вкладе итальянских архитекторов и о том, как купцы
читать дальше

из Индии, Армении и Персии влияли на развитие города. Памятник Курмангазы и сквер «Армения» дополнят культурную картину.

Это путешествие позволит окунуться в историю и культуру города, сохранив в памяти самые яркие моменты

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Узнать историю Астрахани
  • 🏛 Посетить знаковые места
  • 🎨 Оценить архитектуру
  • 📜 Погрузиться в культуру
  • 👥 Индивидуальный подход
Астрахань - город древний, город славный© Инна
Астрахань - город древний, город славный© Инна
Астрахань - город древний, город славный© Инна
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Братский сад
  • Дом генерал-губернатора
  • Здания бывших торговых подворий
  • Здание городских учреждений
  • Консерватория
  • Сквер «Армения»
  • Памятник Курмангазы

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Братский сад — на месте главной площади Белого города. Здесь захоронены 180 красногвардейцев и солдат, погибших во время январских боёв за установление советской власти в феврале 1918 года.
  • дом генерал-губернатора — одно из самых ярких сооружений эпохи классицизма в исторической застройке города.
  • здания бывших торговых подворий — персидского, индийского и армянского.
  • здание городских учреждений 1910 года постройки — сейчас здесь размещаются администрация области, резиденция губернатора и музей-заповедник.
  • консерваторию — с характерным куполом, напоминающим купол флорентийского собора Санта-Мария-дель-Фьоре.
  • сквер «Армения» — в его центре установлен хачкар, каменная стела с резным изображением креста.
  • памятник Курмангазы — подарок от Республики Казахстан к 450-летнему юбилею Астрахани.

Я расскажу:

  • какое значение сыграли в облике Астрахани итальянские архитекторы.
  • как Мария Максакова повлияла на открытие в городе консерватории.
  • в чём был коммерческий интерес индийских, армянских и персидских купцов, которые селились в Белом городе.
  • когда в Астраханской губернии появились казахи и что за восточную ноту они внесли в аромат города.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Астраханского кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна
Инна — ваш гид в Астрахани
Провела экскурсии для 142 туристов
Моя «душа по природе астраханка». Эти слова художника Кустодиева в полной мере относятся ко мне. В Астрахани я родилась, получила профессию педагога и музыканта, а в 2017 году аттестовалась как гид. Всем сердцем люблю этот город и рассказываю о нём нескучно и с удовольствием.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Наталья
Наталья
9 мая 2025
Экскурсия очень понравилась! Прошла на одном дыхании, было очень интересно и познавательно, Инна ответила на все наши вопросы, мы даже вышли немного за время, готовы были ещё два часа слушать интересные рассказы.
Спасибо большое, хотим приехать ещё раз и углубить наши знания Астраханской земли!

Входит в следующие категории Астрахани

Похожие экскурсии из Астрахани

Привет, Астрахань
Пешая
2.5 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по Белому городу
Погрузитесь в атмосферу старого торгового города. Белый город раскроет свои секреты тем, кто готов замедлиться и увидеть больше
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Старая Астрахань: прогулка по исторической части города и Кремлю
Пешая
2 часа
87 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Старая Астрахань: прогулка по исторической части города и Кремлю
Астрахань, которой нет. Совершим путешествие в прошлое
Начало: У входа в кремль
12 ноя в 09:00
13 ноя в 09:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Чисто Астрахань
На машине
5 часов
24 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия Чисто Астрахань: Исторические Уголки и Традиционная Баня
Погрузитесь в атмосферу старинной Астрахани, открывая её тайны и завершая день в традиционной бане с блинами и морсом
Начало: У кремля
Завтра в 16:30
11 ноя в 09:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Астрахани. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Астрахани