Экскурсия по Астрахани предлагает путешествие по главным улицам и историческим местам города. Посетители увидят Братский сад, дом генерал-губернатора и торговые подворья.
Узнают о вкладе итальянских архитекторов и о том, как купцы
5 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Узнать историю Астрахани
- 🏛 Посетить знаковые места
- 🎨 Оценить архитектуру
- 📜 Погрузиться в культуру
- 👥 Индивидуальный подход
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Братский сад
- Дом генерал-губернатора
- Здания бывших торговых подворий
- Здание городских учреждений
- Консерватория
- Сквер «Армения»
- Памятник Курмангазы
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Братский сад — на месте главной площади Белого города. Здесь захоронены 180 красногвардейцев и солдат, погибших во время январских боёв за установление советской власти в феврале 1918 года.
- дом генерал-губернатора — одно из самых ярких сооружений эпохи классицизма в исторической застройке города.
- здания бывших торговых подворий — персидского, индийского и армянского.
- здание городских учреждений 1910 года постройки — сейчас здесь размещаются администрация области, резиденция губернатора и музей-заповедник.
- консерваторию — с характерным куполом, напоминающим купол флорентийского собора Санта-Мария-дель-Фьоре.
- сквер «Армения» — в его центре установлен хачкар, каменная стела с резным изображением креста.
- памятник Курмангазы — подарок от Республики Казахстан к 450-летнему юбилею Астрахани.
Я расскажу:
- какое значение сыграли в облике Астрахани итальянские архитекторы.
- как Мария Максакова повлияла на открытие в городе консерватории.
- в чём был коммерческий интерес индийских, армянских и персидских купцов, которые селились в Белом городе.
- когда в Астраханской губернии появились казахи и что за восточную ноту они внесли в аромат города.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Астраханского кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна — ваш гид в Астрахани
Провела экскурсии для 142 туристов
Моя «душа по природе астраханка». Эти слова художника Кустодиева в полной мере относятся ко мне. В Астрахани я родилась, получила профессию педагога и музыканта, а в 2017 году аттестовалась как гид. Всем сердцем люблю этот город и рассказываю о нём нескучно и с удовольствием.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Наталья
9 мая 2025
Экскурсия очень понравилась! Прошла на одном дыхании, было очень интересно и познавательно, Инна ответила на все наши вопросы, мы даже вышли немного за время, готовы были ещё два часа слушать интересные рассказы.
Спасибо большое, хотим приехать ещё раз и углубить наши знания Астраханской земли!
