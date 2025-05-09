Наталья

Экскурсия очень понравилась! Прошла на одном дыхании, было очень интересно и познавательно, Инна ответила на все наши вопросы, мы даже вышли немного за время, готовы были ещё два часа слушать интересные рассказы.

Спасибо большое, хотим приехать ещё раз и углубить наши знания Астраханской земли!