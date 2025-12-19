Чтобы вы познакомились с Астраханью — исторической и современной — мы соединим неспешную прогулку по сердцу города с коротким автомобильным маршрутом. От объекта к объекту, от эпохи к эпохе, мы будем обращаться к сохранившимся жемчужинам и исчезнувшим достопримечательностям, вспоминая судьбы простых жителей и героев больших событий.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Описание экскурсии

Прогулка по Кремлю: 1,5 часа

Наша экскурсия начинается в Астраханском кремле. Здесь, в тени его древних стен, вы узнаете, как из скромной деревянной крепости вырос уникальный белокаменный ансамбль, чья система обороны с многоярусными башнями опередила своё время. И рассмотрите ключевые достопримечательности, среди которых:

Пречистенская колокольня — устремлённая в небо доминанта

— устремлённая в небо доминанта Успенский и Троицкий соборы — духовные центры, хранящие память веков

— духовные центры, хранящие память веков боевые башни-стражи, которые так и не были взяты приступом

История здесь оживает в деталях. Вы услышите имена меценатов и мятежников, вспомните драматический свадебный бунт и узнаете, почему эти стены стали последним прибежищем для Марины Мнишек. Этот небольшой город в камне создаёт портрет Астрахани — в чём-то родственной другим русским провинциям, а в чём-то совершенно уникальной.

Автомобильное продолжение: 40 мин

После прогулки мы поедем исследовать ближайшие окрестности, где история продолжает рассказывать свои удивительные истории. Вот лишь некоторые из них:

немецкое наследие — вы узнаете, зачем с 18 века в Астрахань потянулись немецкие переселенцы и увидите чудом сохранившийся комплекс лютеранской церкви.

— вы узнаете, зачем с 18 века в Астрахань потянулись немецкие переселенцы и увидите чудом сохранившийся комплекс лютеранской церкви. иллюзия триумфа — я покажу вам «триумфальную арку» и объясню, почему она — не совсем то, чем кажется

— я покажу вам «триумфальную арку» и объясню, почему она — не совсем то, чем кажется ушедшая река и её следы — вы поймёте, почему великая Волга отступила от стен Кремля почти на километр, и какие «злачные» места возникли на освободившейся территории

— вы поймёте, почему великая Волга отступила от стен Кремля почти на километр, и какие «злачные» места возникли на освободившейся территории купеческая роскошь — вы увидите районы, где в 19 веке астраханские купцы строили свои особняки, и сможете оценить размах их вкуса и состояний

Организационные детали

Поездка проходит на BMW X3 — люксовом компактном кроссовере.