Астраханский кремль и его окрестности - пешком и на авто
Погружение в многоголосую летопись города- «стража столетий»
Чтобы вы познакомились с Астраханью — исторической и современной — мы соединим неспешную прогулку по сердцу города с коротким автомобильным маршрутом.
От объекта к объекту, от эпохи к эпохе, мы будем обращаться к сохранившимся жемчужинам и исчезнувшим достопримечательностям, вспоминая судьбы простых жителей и героев больших событий.
Описание экскурсии
Прогулка по Кремлю: 1,5 часа
Наша экскурсия начинается в Астраханском кремле. Здесь, в тени его древних стен, вы узнаете, как из скромной деревянной крепости вырос уникальный белокаменный ансамбль, чья система обороны с многоярусными башнями опередила своё время. И рассмотрите ключевые достопримечательности, среди которых:
Пречистенская колокольня — устремлённая в небо доминанта
Успенский и Троицкий соборы — духовные центры, хранящие память веков
боевые башни-стражи, которые так и не были взяты приступом
История здесь оживает в деталях. Вы услышите имена меценатов и мятежников, вспомните драматический свадебный бунт и узнаете, почему эти стены стали последним прибежищем для Марины Мнишек. Этот небольшой город в камне создаёт портрет Астрахани — в чём-то родственной другим русским провинциям, а в чём-то совершенно уникальной.
Автомобильное продолжение: 40 мин
После прогулки мы поедем исследовать ближайшие окрестности, где история продолжает рассказывать свои удивительные истории. Вот лишь некоторые из них:
немецкое наследие — вы узнаете, зачем с 18 века в Астрахань потянулись немецкие переселенцы и увидите чудом сохранившийся комплекс лютеранской церкви.
иллюзия триумфа — я покажу вам «триумфальную арку» и объясню, почему она — не совсем то, чем кажется
ушедшая река и её следы — вы поймёте, почему великая Волга отступила от стен Кремля почти на километр, и какие «злачные» места возникли на освободившейся территории
купеческая роскошь — вы увидите районы, где в 19 веке астраханские купцы строили свои особняки, и сможете оценить размах их вкуса и состояний
Организационные детали
Поездка проходит на BMW X3 — люксовом компактном кроссовере.
Светлана — ваш гид в Астрахани
Провела экскурсии для 135 туристов
Я — коренная астраханка. Работала в сфере образования: учитель, начальник отдела в Минобр АО. Экскурсии провожу для друзей и приезжих гостей. Люблю показывать свой город, общаться с интересными людьми, организовывать мероприятия, водить автомобиль. А ещё я владею территорией для семейного и женского отдыха с баней, куда вас и приглашаю.