1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Астрахани: от кремля до исторического центра
Погрузитесь в уникальную атмосферу Астрахани, исследуя ее кремль, исторические здания и живописные набережные
Завтра в 10:00
8 июля в 10:00
6 300₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Влюбиться в Астрахань: историческое путешествие и архитектурные сокровища
Откройте для себя уникальные истории и архитектурные шедевры Астрахани в захватывающей двухчасовой прогулке
Начало: У скульптуры Дамы с собачкой
8 июля в 07:00
10 июля в 07:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Астрахань: всё и сразу
Увидеть и узнать о городе самое главное за 2 часа
Начало: В сквере Ильи Ульянова
8 июля в 09:30
10 июля в 09:30
4 500₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр4 июля 2024Ирина прекрасный гид, увлеченный, влюблённый в Астрахань! Увидели много интересных мест и закоулков города до которых сами бы точно не добрались. Спасибо большое за необычную экскурсию.
- ННаталия4 июля 2024Об обзорной экскурсии по Астрахани с посещением Кремля можно писать только восторженно. Провела нас и осветила историю города прекрасный, увлечённый,
- ННаталья30 июня 2024Огромная благодарность восхитительной Ирине за чудесную экскурсию! Очень грамотный и знающий экскурсовод, искренне любящий свой город и свою профессию, 2-х часовая экскурсия прошла на одном дыхании. Рекомендую!
- ЯЯна29 июня 2024Тот случай, когда экскурсия превратилась как будто во встречу с приятельницей в ее родном городе - непринуждённый и лёгкий рассказ
- ДДмитрий25 июня 2024Прекрасная экскурсия! Гид Галина так интересно и познавательно рассказывала о городе, что 3 часа пролетели незаметно! Огромное ей спасибо за
- ААлексей23 июня 2024Хорошая, замечательная экскурсия, жене очень понравилось. Ирэн- прекрасный рассказчик. Я бы лично хотел больше получить инфо по становлению, развитию Астрахани, губернаторам, предприятиям, каким- то историческим событиям. Этого не хватало.
Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «Пречистенская колокольня»
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