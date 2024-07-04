читать дальше обо всем, что было и есть вокруг, история города глазами ее жителя, интересные детали, на которые не обращаешь внимание в обычной жизни.

Тот случай, когда экскурсия превратилась как будто во встречу с приятельницей в ее родном городе - непринуждённый и лёгкий рассказ