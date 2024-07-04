Пречистенская колокольня – экскурсии в Астрахани

Найдено 3 экскурсии в категории «Пречистенская колокольня» в Астрахани, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная экскурсия по Астрахани с посещением кремля
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
34 отзыва
Обзорная экскурсия по Астрахани: от кремля до исторического центра
Погрузитесь в уникальную атмосферу Астрахани, исследуя ее кремль, исторические здания и живописные набережные
Завтра в 10:00
8 июля в 10:00
6 300 за всё до 5 чел.
Влюбиться в Астрахань за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
234 отзыва
Популярное предложение
Влюбиться в Астрахань: историческое путешествие и архитектурные сокровища
Откройте для себя уникальные истории и архитектурные шедевры Астрахани в захватывающей двухчасовой прогулке
Начало: У скульптуры Дамы с собачкой
8 июля в 07:00
10 июля в 07:00
4 000 за всё до 4 чел.
Астрахань: всё и сразу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Астрахань: всё и сразу
Увидеть и узнать о городе самое главное за 2 часа
Начало: В сквере Ильи Ульянова
8 июля в 09:30
10 июля в 09:30
4 500 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    4 июля 2024
    Влюбиться в Астрахань за 2 часа
    Ирина прекрасный гид, увлеченный, влюблённый в Астрахань! Увидели много интересных мест и закоулков города до которых сами бы точно не добрались. Спасибо большое за необычную экскурсию.
  • Н
    Наталия
    4 июля 2024
    Обзорная экскурсия по Астрахани с посещением кремля
    Об обзорной экскурсии по Астрахани с посещением Кремля можно писать только восторженно. Провела нас и осветила историю города прекрасный, увлечённый,
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    доброжелательный экскурсовод - Галина Викторовна - молодая, задорная, с прекрасным чувством юмора. Спасибо за прогулку с рассказами о городе с богатой историей.

  • Н
    Наталья
    30 июня 2024
    Влюбиться в Астрахань за 2 часа
    Огромная благодарность восхитительной Ирине за чудесную экскурсию! Очень грамотный и знающий экскурсовод, искренне любящий свой город и свою профессию, 2-х часовая экскурсия прошла на одном дыхании. Рекомендую!
  • Я
    Яна
    29 июня 2024
    Влюбиться в Астрахань за 2 часа
    Тот случай, когда экскурсия превратилась как будто во встречу с приятельницей в ее родном городе - непринуждённый и лёгкий рассказ
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    обо всем, что было и есть вокруг, история города глазами ее жителя, интересные детали, на которые не обращаешь внимание в обычной жизни.

  • Д
    Дмитрий
    25 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Астрахани с посещением кремля
    Прекрасная экскурсия! Гид Галина так интересно и познавательно рассказывала о городе, что 3 часа пролетели незаметно! Огромное ей спасибо за
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    кучу интересных моментов, баек и реальных исторических фактов об Астрахани))) И отдельно спасибо за терпение и энтузиазм, с которым он отвечала на наши бесконечные вопросы)))

    Прекрасная экскурсия! Гид Галина так интересно и познавательно рассказывала о городе, что 3 часа пролетели незаметно!Прекрасная экскурсия! Гид Галина так интересно и познавательно рассказывала о городе, что 3 часа пролетели незаметно!Прекрасная экскурсия! Гид Галина так интересно и познавательно рассказывала о городе, что 3 часа пролетели незаметно!Прекрасная экскурсия! Гид Галина так интересно и познавательно рассказывала о городе, что 3 часа пролетели незаметно!
  • А
    Алексей
    23 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Астрахани с посещением кремля
    Хорошая, замечательная экскурсия, жене очень понравилось. Ирэн- прекрасный рассказчик. Я бы лично хотел больше получить инфо по становлению, развитию Астрахани, губернаторам, предприятиям, каким- то историческим событиям. Этого не хватало.

Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «Пречистенская колокольня»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  1. Самое главное
  2. Белый город
  3. Кремль
  4. Набережная
  5. Никольская улица
  6. Успенский Собор
  7. Пречистенская колокольня
Сколько стоит экскурсия по Астрахани в июле 2024
Сейчас в Астрахани в категории "Пречистенская колокольня" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 6 300. Туристы уже оставили гидам 268 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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