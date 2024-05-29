О Оксана По Астрахани на автомобиле читать дальше построено с невероятной теплотой и индивидуальностью. Советую всем попасть именно к ней. Выбрали ее по отзывам на этом сайте. Хотите увидеть Астрахань? Посмотрите глазами Дарьи, она вам очень понравится!!! Время проведенное с Дарьей пролетело незаметно. Очень солнечный и лучезарный человек. Знает и любит свой город и край. Было все

И Ирина По Астрахани на автомобиле Добрый день! Выражаем благодарность экскурсоводу Дарье за прекрасную познавательную экскурсию по Астрахани! Спасибо большое! 👏

М Мария Астрахань в событиях и лицах Большое спасибо Ярославе, за оперативный отклик и быструю организацию экскурсии! А так же Надежде за прекрасный рассказ о городе и его истории! Было очень приятно и познавательно!

Е Елена Обзорная экскурсия по Астрахани с посещением кремля читать дальше посещением кремля. Нашим экскурсоводом была Галина. Экскурсия нам очень понравилась. Галина прекрасный рассказчик, очень интересно было слушать ее на протяжении всего маршрута. Большое спасибо, Галина! На майские праздники решили поехать в Астрахань. Так как в Астрахани были впервые, то заказали обзорную экскурсию по городу с

Л Лариса Астрахань в событиях и лицах Прекрасная историческая пешая экскурсия по необыкновенному городу Астрахани. Очень понравилось сочетание и современной Астрахани, и старых двориков. Прекрасный гид Ольга, очень много знает и искренне переживает события. Спасибо. Рекомендуем.

Д Дмитрий Обзорная экскурсия по Астрахани с посещением кремля Гид Галина отлично провела экскурсию. Три часа пролетело незаметно и интересно.

Н Надежда Обзорная экскурсия по Астрахани с посещением кремля На экскурсии Галина показала нам Кремль, улицу Никольская, Подворье Армянское, Индийское, Иранское. Обстоятельно, интересно рассказала про центр города. Грамотная, эрудированная, приятная в общении. Рекомендуем.