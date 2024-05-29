Триумфальная арка и Аллея Славы – экскурсии в Астрахани

Найдено 3 экскурсии в категории «Триумфальная арка и Аллея Славы» в Астрахани, цены от 4 990 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Астрахани на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
80 отзывов
Автомобильная экскурсия по Астрахани: от кремля до купеческих особняков
Погрузитесь в уникальную атмосферу Астрахани, открывая ее исторические и культурные сокровища в комфортной поездке
Начало: В районе Петровской набережной
23 июня в 12:00
24 июня в 09:00
8 970 за всё до 3 чел.
Астрахань в событиях и лицах
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Астрахань в событиях и лицах: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Астрахани на индивидуальной экскурсии. Вас ждут Триумфальная арка, Лебединое озеро и другие знаковые места города
Начало: У Триумфальной арки
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 990 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Астрахани с посещением кремля
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
31 отзыв
Обзорная экскурсия по Астрахани: от кремля до исторического центра
Погрузитесь в уникальную атмосферу Астрахани, исследуя ее кремль, исторические здания и живописные набережные
Завтра в 18:00
10 июня в 10:00
6 300 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    29 мая 2024
    По Астрахани на автомобиле
    Время проведенное с Дарьей пролетело незаметно. Очень солнечный и лучезарный человек. Знает и любит свой город и край. Было все
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    построено с невероятной теплотой и индивидуальностью. Советую всем попасть именно к ней. Выбрали ее по отзывам на этом сайте. Хотите увидеть Астрахань? Посмотрите глазами Дарьи, она вам очень понравится!!!

  • И
    Ирина
    23 мая 2024
    По Астрахани на автомобиле
    Добрый день! Выражаем благодарность экскурсоводу Дарье за прекрасную познавательную экскурсию по Астрахани! Спасибо большое! 👏
  • М
    Мария
    21 мая 2024
    Астрахань в событиях и лицах
    Большое спасибо Ярославе, за оперативный отклик и быструю организацию экскурсии! А так же Надежде за прекрасный рассказ о городе и его истории! Было очень приятно и познавательно!
  • Е
    Елена
    18 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Астрахани с посещением кремля
    На майские праздники решили поехать в Астрахань. Так как в Астрахани были впервые, то заказали обзорную экскурсию по городу с
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    посещением кремля. Нашим экскурсоводом была Галина. Экскурсия нам очень понравилась. Галина прекрасный рассказчик, очень интересно было слушать ее на протяжении всего маршрута. Большое спасибо, Галина!

  • Л
    Лариса
    11 мая 2024
    Астрахань в событиях и лицах
    Прекрасная историческая пешая экскурсия по необыкновенному городу Астрахани. Очень понравилось сочетание и современной Астрахани, и старых двориков. Прекрасный гид Ольга, очень много знает и искренне переживает события. Спасибо. Рекомендуем.
  • Д
    Дмитрий
    7 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Астрахани с посещением кремля
    Гид Галина отлично провела экскурсию. Три часа пролетело незаметно и интересно.
  • Н
    Надежда
    4 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Астрахани с посещением кремля
    На экскурсии Галина показала нам Кремль, улицу Никольская, Подворье Армянское, Индийское, Иранское. Обстоятельно, интересно рассказала про центр города. Грамотная, эрудированная, приятная в общении. Рекомендуем.
  • Е
    Елена
    4 мая 2024
    Астрахань в событиях и лицах
    Ольга очень приятный, эрудированный гид. Видно, что любит и знает свою работу. Экскурсия подойдет взрослым. Рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «Триумфальная арка и Аллея Славы»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  2. Кремль
  3. Белый город
  4. Набережная
  5. Никольская улица
  6. Успенский Собор
  7. Пречистенская колокольня
Сколько стоит экскурсия по Астрахани в июне 2024
Сейчас в Астрахани в категории "Триумфальная арка и Аллея Славы" можно забронировать 3 экскурсии от 4 990 до 8 970. Туристы уже оставили гидам 114 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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