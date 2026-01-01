Мои заказы

Экскурсии к озерам Астрахани

Найдено 3 экскурсии в категории «Озера» в Астрахани, цены от 11 100 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Путешествие в Астраханскую пустыню
На машине
5 часов
174 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Астраханскую пустыню
Полюбоваться барханом Большой брат и солеными озерами на авто-пешеходной экскурсии
«Солёные озера — расположенные в разных уголках пустыни, они похожи на блюдца с белой солёной коркой»
Завтра в 09:30
22 янв в 09:30
11 100 ₽ за всё до 4 чел.
Гора Богдо и озеро Баскунчак
16 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Гора Богдо и озеро Баскунчак
Начало: По согласованию
«13:00-14:00 — экскурсия на солёное озеро Баскунчак, посещение старых соляных промыслов»
Расписание: Ежедневно с 7:00
1 апр в 07:00
2 апр в 07:00
35 900 ₽ за всё до 4 чел.
Путешествие к святой горе Богдо и целебному озеру Баскунчак
14 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие к святой горе Богдо и целебному озеру Баскунчак
Начало: По договоренности
«Откройте для себя чудеса Астраханской области — священную гору Большое Богдо и бескрайнее солёное озеро Баскунчак»
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
30 000 ₽ за всё до 10 чел.

