Когда-то на месте современных зданий текла Волга. Строения сменяли друг друга, водоёмы исчезали и меняли очертания. Во время экскурсии вы узнаете, как Эллинг строился, развивался и пришел в упадок. Также
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Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Наш маршрут
- Западная часть площади Ленина — именно сюда перенесли адмиралтейство, упразднив древний монастырь
- Лебединое озеро, а в далёком прошлом — река. Лебеди тут появились не сразу — и об этом есть интересная история
- Шеневка — рукотворный водоем. Сейчас никто бы и не догадался, что на этом месте когда-то был канал
- Песчаная коса — в прошлом здесь были фабрики, мастерские и заводы. Сейчас — одно из самых престижных мест для жизни
- Тийек — место разгрузки товаров и склады соли. Сам Олеарий бывал тут во время путешествия в 1636 году
А ещё вы узнаете:
- где изначально хотели строить адмиралтейство — и что было на его месте раньше
- почему отсюда ушла Волга
- как строили знаменитую Канаву
- что стало с адмиралтейством, когда морской порт перенесли в Баку
- как называлась самая древняя площадь Астрахани
- и многое другое!
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Адмиралтейской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Астрахани
Провёл экскурсии для 1418 туристов
Привет! Меня зовут Максим, мне 33 года. Увлекаюсь иностранными языками (уровень А2 по французскому), чтением и написанием книг, дипломированный экскурсовод. Могу многое рассказать о городе Астрахань в интересной и непринужденнойЗадать вопрос
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