Максим — ваш гид в Астрахани

Провёл экскурсии для 1418 туристов

читать дальше форме, а также показать красивые места. Лично занимаюсь цифровой реконструкцией Астраханской крепости в программе Unreal Engine совместно с историками. Был в Кремле там, где не ступала нога обычного человека. Я покажу вам, как выглядела наша крепость в 1630-е годы. До встречи!

Привет! Меня зовут Максим, мне 33 года. Увлекаюсь иностранными языками (уровень А2 по французскому), чтением и написанием книг, дипломированный экскурсовод. Могу многое рассказать о городе Астрахань в интересной и непринужденной