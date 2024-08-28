Эллинг - легенда Астрахани

Погрузитесь в историю Эллинга в Астрахани. Узнайте, как район развивался и менялся, и посмотрите цифровую реконструкцию Астраханской крепости 17 века
Когда-то на месте современных зданий текла Волга. Строения сменяли друг друга, водоёмы исчезали и меняли очертания. Во время экскурсии вы узнаете, как Эллинг строился, развивался и пришел в упадок. Также
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будет возможность увидеть цифровую реконструкцию Астраханской крепости 30-х годов 17 века. Посетите западную часть площади Ленина, Лебединое озеро, Шеневку, Песчаную косу и Тийек.

Узнайте, где изначально хотели строить адмиралтейство, почему отсюда ушла Волга и как строили знаменитую Канаву. Откройте для себя тайны и загадки этого исторического района

5 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Уникальная история района
  • 🏰 Цифровая реконструкция крепости
  • 🌊 Интересные факты о Волге
  • 🏞️ Посещение значимых мест
  • 📚 Погружение в прошлое Астрахани
    • Эллинг - легенда Астрахани
    Эллинг - легенда Астрахани
    Эллинг - легенда Астрахани
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

    Что можно увидеть

  • Западная часть площади Ленина
  • Лебединое озеро
  • Шеневка
  • Песчаная коса
  • Тийек

    • Описание экскурсии

    Наш маршрут

    • Западная часть площади Ленина — именно сюда перенесли адмиралтейство, упразднив древний монастырь
    • Лебединое озеро, а в далёком прошлом — река. Лебеди тут появились не сразу — и об этом есть интересная история
    • Шеневка — рукотворный водоем. Сейчас никто бы и не догадался, что на этом месте когда-то был канал
    • Песчаная коса — в прошлом здесь были фабрики, мастерские и заводы. Сейчас — одно из самых престижных мест для жизни
    • Тийек — место разгрузки товаров и склады соли. Сам Олеарий бывал тут во время путешествия в 1636 году

    А ещё вы узнаете:

    • где изначально хотели строить адмиралтейство — и что было на его месте раньше
    • почему отсюда ушла Волга
    • как строили знаменитую Канаву
    • что стало с адмиралтейством, когда морской порт перенесли в Баку
    • как называлась самая древняя площадь Астрахани
    • и многое другое!

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    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    На ул. Адмиралтейской
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 1 часа
    Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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