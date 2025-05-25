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Приглашаются все желающие узнать, как Эспланадная получила своё название и почему на Никольской соседствовали «голод и обжорство». На экскурсии раскрываются секреты купеческой жизни, а также местные архитектурные стили.



Участники увидят драконов и баранов на фасадах банков, оценят роскошные доходные дома и узнают о мистической Пыточной башне. Прогулка обещает множество интересных открытий и погружение в атмосферу старинной Астрахани