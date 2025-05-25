Приглашаются все желающие узнать, как Эспланадная получила своё название и почему на Никольской соседствовали «голод и обжорство». На экскурсии раскрываются секреты купеческой жизни, а также местные архитектурные стили.
Участники увидят драконов и баранов на фасадах банков, оценят роскошные доходные дома и узнают о мистической Пыточной башне. Прогулка обещает множество интересных открытий и погружение в атмосферу старинной Астрахани
Участники увидят драконов и баранов на фасадах банков, оценят роскошные доходные дома и узнают о мистической Пыточной башне. Прогулка обещает множество интересных открытий и погружение в атмосферу старинной Астрахани
6 причин купить эту экскурсию
- 🐉 Увидеть драконов и баранов на фасадах
- 🏛️ Оценить роскошные доходные дома
- 🕵️♂️ Узнать секреты купеческой жизни
- 🗼 Исследовать мистическую Пыточную башню
- 🎨 Полюбоваться ярким муралом
- 🏠 Заглянуть в конструктивистский «дом с бутылками»
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
- Эспланадная улица
- Никольская улица
- Пыточная башня
- Мурал первых собак-покорителей космоса
- Конструктивистский «дом с бутылками»
Описание экскурсии
На экскурсии вы:
- Найдёте на фасадах банков драконов и баранов. Раскроете, как астраханские купцы попадали на Олимп и почему они заключали сделки строго за самоваром
- Полюбуетесь роскошными доходными домами. Узнаете, можно ли было на Никольской приобрести щепетильный товар и кому за обедом прислуживал половой, а кому — официант
- Оцените две башни — мистическую Пыточную и барочную красавицу с фигурными изразцами. Выясните, не ровесницы ли они
- Рассмотрите яркий мурал, посвящённый первым собакам-покорителям космоса. И это не Белка и Стрелка!
- Заглянете в конструктивистский «дом с бутылками». Я расскажу, где готовили еду и принимали душ первые счастливые обладатели квартир
- Увидите усадьбу сетевого короля и узнаете, почему без Астрахани не было бы тульского пряника
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Петровской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Астрахани
Провела экскурсии для 3264 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Ирина, и я занимаюсь любимым делом — придумываю и провожу экскурсии по моему родному городу. Обещаю, наша Астрахань вам обязательно понравится. При заказе любой моей экскурсии в подарок — авторский электронный путеводитель «Что ещё посмотреть/увидеть/попробовать в Астрахани»!Задать вопрос
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