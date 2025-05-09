Мои заказы

Братский сад – экскурсии в Астрахани

Найдено 5 экскурсий в категории «Братский сад» в Астрахани, цены от 3600 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Экскурсия по Астрахани для пожилых людей
На машине
На микроавтобусе
3 часа
37 отзывов
Водная прогулка
Исторические прогулки по Астрахани
Познакомьтесь с историей Астрахани через её знаковые места: кремль, Белый город, старинные слободки и знаменитый рыбный рынок
Начало: В сквере Ульяновых
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6750 ₽ за всё до 3 чел.
Чисто Астрахань
На машине
5 часов
26 отзывов
Водная прогулка
Экскурсия Чисто Астрахань: Исторические Уголки и Традиционная Баня
Погрузитесь в атмосферу старинной Астрахани, открывая её тайны и завершая день в традиционной бане с блинами и морсом
Начало: У кремля
Завтра в 14:00
11 дек в 09:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Экспресс-прогулка по Астрахани
Пешая
1 час
15 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по старинной Советской улице
Погрузитесь в атмосферу старого Астраханского посада, пройдя по его главной артерии - улице Советской, полной историй и архитектурных шедевров
Начало: В Братском саду
14 дек в 08:00
15 дек в 08:00
3600 ₽ за всё до 4 чел.
Экскурсия по неординарной Косе
Пешая
1.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по неординарной Косе
Узнайте историю Астрахани на экскурсии по Косе. В программе - старинные здания, интересные факты и уютное чаепитие в старинном доме
Начало: На набережной
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5500 ₽ за всё до 5 чел.
Астрахань - город древний, город славный
Пешая
1 час
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Астрахань - город древний, город славный
Погрузитесь в атмосферу Астрахани, прогуливаясь по её улицам и узнавая о её богатой истории. Индивидуальная экскурсия оставит незабываемые впечатления
Начало: У Астраханского кремля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    9 мая 2025
    Астрахань - город древний, город славный
    Экскурсия очень понравилась! Прошла на одном дыхании, было очень интересно и познавательно, Инна ответила на все наши вопросы, мы даже
    читать дальше

    вышли немного за время, готовы были ещё два часа слушать интересные рассказы.
    Спасибо большое, хотим приехать ещё раз и углубить наши знания Астраханской земли!

