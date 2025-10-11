Мои заказы

По следам Петра I в Астрахани

Погрузитесь в атмосферу Астрахани времён Петра I, исследуя памятники и исторические места, которые до сих пор хранят память о великом императоре
Эскадра Петра I медленно приближалась к Астрахани. Город встретил его торжественно, и с тех пор сохранил память о великом императоре.

Пройдитесь по местам, связанным с Петром Великим: от памятника на набережной
до Триумфальной арки и Лебединого озера.

Узнайте, как Пётр I повлиял на развитие торговли и промышленности, а также его планы по разнообразию растительного мира региона. Погрузитесь в атмосферу истории и откройте для себя уникальные факты

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Историческая ценность
  • 🌊 Прогулка по набережной
  • 🗺️ Уникальные места
  • 🎨 Культурное обогащение
  • 📚 Новые знания
По следам Петра I в Астрахани© Татьяна
По следам Петра I в Астрахани© Татьяна
По следам Петра I в Астрахани© Татьяна

Что можно увидеть

  • Памятник Петру I
  • Петровская набережная
  • Триумфальная арка
  • Лебединое озеро
  • Улица Адмиралтейская
  • Варвациевский канал

Описание экскурсии

  • Памятник Петру I — один из главных объектов для посещения в Астрахани. Был установлен на набережной в 2007 году
  • Петровская набережная — главная пешеходная набережная Волги, названная в честь императора
  • Триумфальная арка, открытая в честь 300-летия Астраханской губернии, которая была основана Петром I в 1717 году
  • Лебединое озеро и место, где находился домик Петра I
  • Улица Адмиралтейская. Здесь в 1722 году благодаря Петру был заложен астраханский порт
  • Варвациевский канал. Идея создания канала, который соединяет Кутум с Волгой, принадлежит Петру Великому

Вы узнаете:

  • С чем было связано прибытие Петра I в Астрахань
  • Что император старался развить здесь, помимо торговли и промышленности
  • Как планировал разнообразить растительный мир Астраханского региона

И многое другое!

Организационные детали

  • Все объекты мы осматриваем снаружи
  • Если вас больше 4 человек, доплата за каждого дополнительного участника составит 500 ₽

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Астрахани
Провела экскурсии для 480 туристов
Всем привет! Меня зовут Татьяна, я профессиональный гид. Опыт работы более 10 лет. С удовольствием проведу для вас прогулки по моим любимым городам.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Ирина
Ирина
11 окт 2025
Экскурсия «По следам Петра I в Астрахани» — просто чудесное начало нашего путешествия по Астрахани! ☀️

Татьяна — замечательный гид: рассказывает интересно, с душой, создаёт очень тёплую атмосферу 😊 Мы узнали много нового, задали кучу вопросов — и на всё получили ответы 🤓
А в конце Татьяна ещё и подсказала, где можно вкусно поужинать!

Спасибо за душевную прогулку и яркие впечатления! ❤️
Надежда
Надежда
15 сен 2025
Все прошло отлично. экскурсовод Татьяна супер. 🥰❤️❤️

