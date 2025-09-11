Мои заказы

К лотосам – экскурсии в Астрахани

Найдено 5 экскурсий в категории «К лотосам» в Астрахани, цены от 3000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Путешествие в Астраханскую пустыню
На машине
5 часов
170 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Астраханскую пустыню
Полюбоваться барханом Большой брат и солеными озерами на авто-пешеходной экскурсии
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
11 100 ₽ за всё до 4 чел.
Экскурсия по Астрахани для пожилых людей
На машине
На микроавтобусе
3 часа
37 отзывов
Водная прогулка
Исторические прогулки по Астрахани
Познакомьтесь с историей Астрахани через её знаковые места: кремль, Белый город, старинные слободки и знаменитый рыбный рынок
Начало: В сквере Ульяновых
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6750 ₽ за всё до 3 чел.
Чисто Астрахань
На машине
5 часов
26 отзывов
Водная прогулка
Экскурсия Чисто Астрахань: Исторические Уголки и Традиционная Баня
Погрузитесь в атмосферу старинной Астрахани, открывая её тайны и завершая день в традиционной бане с блинами и морсом
Начало: У кремля
Завтра в 14:00
11 дек в 09:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Привет, Астрахань
Пешая
2.5 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по Белому городу
Погрузитесь в атмосферу старого торгового города. Белый город раскроет свои секреты тем, кто готов замедлиться и увидеть больше
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Астрахань: прогулка по Белому городу
Пешая
1 час
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательная прогулка по Астрахани
Приглашаем на увлекательную прогулку по старинным улицам Белого города в Астрахани. Узнайте, как строился этот район и чем он удивил Петра I
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алина
    11 сентября 2025
    За красотой - на лотосовые поля
    Все хорошо даже очень
  • Т
    Татьяна
    6 сентября 2025
    За красотой - на лотосовые поля
    Очень понравился катер: удобные диваны, тент и "застекление" на случай непогоды. Много крепкого, устойчивого "железа" (поручни, трапы), за которое можно
    читать дальше

    держаться. На корме отличная лесенка в воду, как в бассейне. Стояли в лотосах: трогали/гладили/ нюхали, фотографировали и фотографировались. Вода теплая, дно песчаное - покупались/ поплавали с удовольствием.

    Очень понравился катер: удобные диваны, тент и "застекление" на случай непогоды. Много крепкого, устойчивого "железа" (поручни
  • T
    Tatiana
    4 сентября 2025
    За красотой - на лотосовые поля
    Все прошло отлично, спасибо! Поймали тепло уходящего лета, сделали мгого классных фотографий и зарядились еще на несколько месяцев вперед. Вернемся уже в следующем году)
  • А
    Алеся
    3 сентября 2025
    За красотой - на лотосовые поля
    Великолепно провели время! Организация на высоте,было интересно и вкусно! Большое спасибо!!! Рекомендуем!
    Великолепно провели время! Организация на высоте,было интересно и вкусно! Большое спасибо!!! Рекомендуем!
  • Д
    Дарья
    3 сентября 2025
    За красотой - на лотосовые поля
    Экскурсия превзошла все ожидания! Так близко увидеть лотосы я не ожидала. Поездка продумана до мелочей. Кто хочет поплавать - обязательно
    читать дальше

    берите с собой купальники. Арбуз был сочный, Волга - теплой, лотосы - потрясающими, капитан - доброжелательным и с прекрасным чувством юмора.

    Экскурсия превзошла все ожидания! Так близко увидеть лотосы я не ожидала. Поездка продумана до мелочей. КтоЭкскурсия превзошла все ожидания! Так близко увидеть лотосы я не ожидала. Поездка продумана до мелочей. КтоЭкскурсия превзошла все ожидания! Так близко увидеть лотосы я не ожидала. Поездка продумана до мелочей. КтоЭкскурсия превзошла все ожидания! Так близко увидеть лотосы я не ожидала. Поездка продумана до мелочей. КтоЭкскурсия превзошла все ожидания! Так близко увидеть лотосы я не ожидала. Поездка продумана до мелочей. КтоЭкскурсия превзошла все ожидания! Так близко увидеть лотосы я не ожидала. Поездка продумана до мелочей. КтоЭкскурсия превзошла все ожидания! Так близко увидеть лотосы я не ожидала. Поездка продумана до мелочей. Кто
  • А
    Алексей
    2 сентября 2025
    За красотой - на лотосовые поля
    Понравилось на воде в жаркий день. Понравились лотосы. Понравился пляж. Понравился арбуз.
    Но вы должны понимать, что это речная прогулка без экскурсовода.
    Считаю, что цена завышена.
    Понравилось на воде в жаркий день. Понравились лотосы. Понравился пляж. Понравился арбузПонравилось на воде в жаркий день. Понравились лотосы. Понравился пляж. Понравился арбузПонравилось на воде в жаркий день. Понравились лотосы. Понравился пляж. Понравился арбузПонравилось на воде в жаркий день. Понравились лотосы. Понравился пляж. Понравился арбузПонравилось на воде в жаркий день. Понравились лотосы. Понравился пляж. Понравился арбузПонравилось на воде в жаркий день. Понравились лотосы. Понравился пляж. Понравился арбузПонравилось на воде в жаркий день. Понравились лотосы. Понравился пляж. Понравился арбуз
  • Н
    Наталия
    29 августа 2025
    За красотой - на лотосовые поля
    Приятная легкая экскурсия, в пределах города Астрахань. Берите с собой купальные принадлежности, есть время для купания и угощают арбузом - это настоящее удовольствие!!! Не хотелось, чтобы экскурсия так быстро завершилась, хотелось бы подольше:-)
  • С
    Светлана
    27 августа 2025
    За красотой - на лотосовые поля
    Замечательная поездка! Искала вариант на лотосы короткий по времени и маленькой группой. Такая экскурсия только одна. За 3 часа сложилась
    читать дальше

    веселая компания всего 9 человек, успели посмотреть город с воды, участок порта с кораблями, лотосы во всей красе, заросли цветущего подкувшинника и искупаться. Ребенок был в восторге. Нашим кораблем правил капитан Андрей, море обаяния и заботы, угощал вкусным большим арбузом, рассказывал о городе, интересное общение. На катере удобные светлые диваны, тент от солнца, есть удобства на корме, везде чисто. Очень повезло с компанией - все волжские красавицы, веселые и с классными голосами, на обратном пути с песней! Лотосы еще цвели, поле, конечно, небольшое, но можно спуститься в воду, дно илистое пока что слегла, глубина до колена, ребенок спускался тоже. Купание получилось комфортным, время всей поездки в жаркую погоду, как раз, чтобы остаться довольными и не устать с детьми. Очень удобное место посадки - причал прямо напротив отеля Азимут, легко найти по билетной кассе Ветерок, все четко по времени готово, накануне напомнили о поездке письмом и сообщениями. Рекомендую экскурсии с "Ветерком"!

    Замечательная поездка! Искала вариант на лотосы короткий по времени и маленькой группой. Такая экскурсия только однаЗамечательная поездка! Искала вариант на лотосы короткий по времени и маленькой группой. Такая экскурсия только однаЗамечательная поездка! Искала вариант на лотосы короткий по времени и маленькой группой. Такая экскурсия только однаЗамечательная поездка! Искала вариант на лотосы короткий по времени и маленькой группой. Такая экскурсия только однаЗамечательная поездка! Искала вариант на лотосы короткий по времени и маленькой группой. Такая экскурсия только одна
  • Н
    Наталья
    26 августа 2025
    За красотой - на лотосовые поля
    Чудесная экскурсия! За три часа море удовольствия! Рекомендую!
  • В
    Виктория
    25 августа 2025
    За красотой - на лотосовые поля
    Отличная организация, все четко и по плану
    Отличная организация, все четко и по плануОтличная организация, все четко и по плануОтличная организация, все четко и по плануОтличная организация, все четко и по плануОтличная организация, все четко и по плануОтличная организация, все четко и по плануОтличная организация, все четко и по плану
  • Н
    Нина
    25 августа 2025
    За красотой - на лотосовые поля
    Спасибо за прекрасную экскурсию! Красота неописуемая, настроение после посещения лотосов у всех экскурсантов великолепное! Капитан Алексей очень позитивный и остроумный
    читать дальше

    человек. Было интересно все 3 часа. остановка для купания на диком пляже всех очень порадовала, а уж арбуз от капитана, замечательный сладкий, довершил отличное впечатление от поездки. Советую всем, кто будет в Астрахани посетить эту экскурсию. Спасибо организаторам!

  • О
    Оксана
    23 августа 2025
    За красотой - на лотосовые поля
    Ехать определенно на прогулку надо. Совершенно другой ракурс на город с реки. И лотосы в черте города потрясающие. Арбуз вкусный, вода шикарная. Очень понравилось!
    Ехать определенно на прогулку надо. Совершенно другой ракурс на город с реки. И лотосы в чертеЕхать определенно на прогулку надо. Совершенно другой ракурс на город с реки. И лотосы в чертеЕхать определенно на прогулку надо. Совершенно другой ракурс на город с реки. И лотосы в чертеЕхать определенно на прогулку надо. Совершенно другой ракурс на город с реки. И лотосы в чертеЕхать определенно на прогулку надо. Совершенно другой ракурс на город с реки. И лотосы в черте
  • А
    Анна
    19 августа 2025
    За красотой - на лотосовые поля
    В восторге от всего: душевного приема на борту катера, мягкого и безопасного плавания и капитана Алексея в качестве рассказчика, от
    читать дальше

    прекрасно выбранного уединенного места для купания, вкусного арбуза, приятных попутчиков и главное - от действительно волшебных огромных лотосов! Огромное спасибо! Получилось лучше, чем ожидала.

  • О
    Ольга
    18 августа 2025
    За красотой - на лотосовые поля
    Это была не экскурсия, а скорее, поездка. Поэтому нужно правильно относиться к этому мероприятию. Поездка на лотосовые поля- все было
    читать дальше

    замечательно. Судно безопасно и комфортно, капитан-профи в своем деле. Виды замечательные, не чуть не хуже, чем в Китае в это время. Отличным бонусом идет аромат от лотосов, когда подъезжаешь ближе. Тонкий, нежный. Во второй части поездки на обратном пути можно искупаться в Волге и поесть потрясный астраханский настоящий арбуз! . Все было организовано отлично! Спасибо. Советую.

    Это была не экскурсия, а скорее, поездка. Поэтому нужно правильно относиться к этому мероприятию. Поездка наЭто была не экскурсия, а скорее, поездка. Поэтому нужно правильно относиться к этому мероприятию. Поездка наЭто была не экскурсия, а скорее, поездка. Поэтому нужно правильно относиться к этому мероприятию. Поездка наЭто была не экскурсия, а скорее, поездка. Поэтому нужно правильно относиться к этому мероприятию. Поездка наЭто была не экскурсия, а скорее, поездка. Поэтому нужно правильно относиться к этому мероприятию. Поездка наЭто была не экскурсия, а скорее, поездка. Поэтому нужно правильно относиться к этому мероприятию. Поездка на
  • М
    Марина
    17 августа 2025
    За красотой - на лотосовые поля
    Это была не экскурсия, как было заявлено у организатора, а прогулка по Волге на катере до мест, где растут лотосы.
    читать дальше

    Капитан сразу предупредил, что он не экскурсовод, поэтому разговор с подачи одной из пассажирок крутился вокруг негативных тем - город пришел в упадок, денег на реставрацию нет, все пропало и т. д. Как другие не старались переключить разговор на другие более нейтральные темы, все было тщетно. Куда интересней было бы послушать от коренного астраханца хотя бы простую историю Астрахани, мифы и легенды. Не думаю, что для этого надо иметь искусствоведческое образование. Тем не менее лотосы были прекрасны, капитан дал достаточно времен искупаться в Волге и угостил вкуснейшим арбузом, за что ему большое спасибо. Приятно удивило, что катер был оборудован туалетом/раздевалкой.

  • М
    Марина
    14 августа 2025
    За красотой - на лотосовые поля
    Лотосы нужно не только смотреть, их можно увидеть и в черте города. Издалека. Но вдохнуть их аромат и оценить все великолепие можно на этой экскурсии. Впечатление и фото стоят поездки на лотосовые поля.
  • Д
    Дарья
    13 августа 2025
    За красотой - на лотосовые поля
    Все очень понравилось! Лотосы, арбуз и организация! Рекомендуем всем!!
  • Э
    Эльвира
    12 августа 2025
    За красотой - на лотосовые поля
    Прекрасная экскурсия, организатор классный, капитан очень вежливый, заботливый, на протяжении всей экскурсии рассказывал о городе, угостил сладким астраханский арбузом. Спасибо за незабываемые впечатления
    Прекрасная экскурсия, организатор классный, капитан очень вежливый, заботливый, на протяжении всей экскурсии рассказывал о городе, угостил
  • К
    Кристина
    9 августа 2025
    За красотой - на лотосовые поля
    Была очень интересная поездка, прокатились по Волге с ветерком. Экскурсовод сам не вел рассказ, но очень хорошо и интересно отвечал
    читать дальше

    на наши вопросы, спасибо большое. Поля лотосов не очень большие, но очень красивые и еще порадовала, что это в дали от города где тишина и одна природа вокруг. Удалось даже понаблюдать за цаплями. Искупались в двух местах около лотосов и на пляже + поели вкусный арбуз. Очень понравилось поездка. Спасибо организаторам!

    Была очень интересная поездка, прокатились по Волге с ветерком. Экскурсовод сам не вел рассказ, но оченьБыла очень интересная поездка, прокатились по Волге с ветерком. Экскурсовод сам не вел рассказ, но оченьБыла очень интересная поездка, прокатились по Волге с ветерком. Экскурсовод сам не вел рассказ, но оченьБыла очень интересная поездка, прокатились по Волге с ветерком. Экскурсовод сам не вел рассказ, но оченьБыла очень интересная поездка, прокатились по Волге с ветерком. Экскурсовод сам не вел рассказ, но очень
  • А
    Артем
    9 августа 2025
    За красотой - на лотосовые поля
    прекрасная стартовая экскурсия по астрахани. очень завораживает
    прекрасная стартовая экскурсия по астрахани. очень завораживаетпрекрасная стартовая экскурсия по астрахани. очень завораживаетпрекрасная стартовая экскурсия по астрахани. очень завораживаетпрекрасная стартовая экскурсия по астрахани. очень завораживает

