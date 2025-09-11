читать дальше

веселая компания всего 9 человек, успели посмотреть город с воды, участок порта с кораблями, лотосы во всей красе, заросли цветущего подкувшинника и искупаться. Ребенок был в восторге. Нашим кораблем правил капитан Андрей, море обаяния и заботы, угощал вкусным большим арбузом, рассказывал о городе, интересное общение. На катере удобные светлые диваны, тент от солнца, есть удобства на корме, везде чисто. Очень повезло с компанией - все волжские красавицы, веселые и с классными голосами, на обратном пути с песней! Лотосы еще цвели, поле, конечно, небольшое, но можно спуститься в воду, дно илистое пока что слегла, глубина до колена, ребенок спускался тоже. Купание получилось комфортным, время всей поездки в жаркую погоду, как раз, чтобы остаться довольными и не устать с детьми. Очень удобное место посадки - причал прямо напротив отеля Азимут, легко найти по билетной кассе Ветерок, все четко по времени готово, накануне напомнили о поездке письмом и сообщениями. Рекомендую экскурсии с "Ветерком"!