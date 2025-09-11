Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Астраханскую пустыню
Полюбоваться барханом Большой брат и солеными озерами на авто-пешеходной экскурсии
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
11 100 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Исторические прогулки по Астрахани
Познакомьтесь с историей Астрахани через её знаковые места: кремль, Белый город, старинные слободки и знаменитый рыбный рынок
Начало: В сквере Ульяновых
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6750 ₽ за всё до 3 чел.
Водная прогулка
Экскурсия Чисто Астрахань: Исторические Уголки и Традиционная Баня
Погрузитесь в атмосферу старинной Астрахани, открывая её тайны и завершая день в традиционной бане с блинами и морсом
Начало: У кремля
Завтра в 14:00
11 дек в 09:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по Белому городу
Погрузитесь в атмосферу старого торгового города. Белый город раскроет свои секреты тем, кто готов замедлиться и увидеть больше
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательная прогулка по Астрахани
Приглашаем на увлекательную прогулку по старинным улицам Белого города в Астрахани. Узнайте, как строился этот район и чем он удивил Петра I
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлина11 сентября 2025За красотой - на лотосовые поляВсе хорошо даже очень
- ТТатьяна6 сентября 2025За красотой - на лотосовые поляОчень понравился катер: удобные диваны, тент и "застекление" на случай непогоды. Много крепкого, устойчивого "железа" (поручни, трапы), за которое можно
- TTatiana4 сентября 2025За красотой - на лотосовые поляВсе прошло отлично, спасибо! Поймали тепло уходящего лета, сделали мгого классных фотографий и зарядились еще на несколько месяцев вперед. Вернемся уже в следующем году)
- ААлеся3 сентября 2025За красотой - на лотосовые поляВеликолепно провели время! Организация на высоте,было интересно и вкусно! Большое спасибо!!! Рекомендуем!
- ДДарья3 сентября 2025За красотой - на лотосовые поляЭкскурсия превзошла все ожидания! Так близко увидеть лотосы я не ожидала. Поездка продумана до мелочей. Кто хочет поплавать - обязательно
- ААлексей2 сентября 2025За красотой - на лотосовые поляПонравилось на воде в жаркий день. Понравились лотосы. Понравился пляж. Понравился арбуз.
Но вы должны понимать, что это речная прогулка без экскурсовода.
Считаю, что цена завышена.
- ННаталия29 августа 2025За красотой - на лотосовые поляПриятная легкая экскурсия, в пределах города Астрахань. Берите с собой купальные принадлежности, есть время для купания и угощают арбузом - это настоящее удовольствие!!! Не хотелось, чтобы экскурсия так быстро завершилась, хотелось бы подольше:-)
- ССветлана27 августа 2025За красотой - на лотосовые поляЗамечательная поездка! Искала вариант на лотосы короткий по времени и маленькой группой. Такая экскурсия только одна. За 3 часа сложилась
- ННаталья26 августа 2025За красотой - на лотосовые поляЧудесная экскурсия! За три часа море удовольствия! Рекомендую!
- ВВиктория25 августа 2025За красотой - на лотосовые поляОтличная организация, все четко и по плану
- ННина25 августа 2025За красотой - на лотосовые поляСпасибо за прекрасную экскурсию! Красота неописуемая, настроение после посещения лотосов у всех экскурсантов великолепное! Капитан Алексей очень позитивный и остроумный
- ООксана23 августа 2025За красотой - на лотосовые поляЕхать определенно на прогулку надо. Совершенно другой ракурс на город с реки. И лотосы в черте города потрясающие. Арбуз вкусный, вода шикарная. Очень понравилось!
- ААнна19 августа 2025За красотой - на лотосовые поляВ восторге от всего: душевного приема на борту катера, мягкого и безопасного плавания и капитана Алексея в качестве рассказчика, от
- ООльга18 августа 2025За красотой - на лотосовые поляЭто была не экскурсия, а скорее, поездка. Поэтому нужно правильно относиться к этому мероприятию. Поездка на лотосовые поля- все было
- ММарина17 августа 2025За красотой - на лотосовые поляЭто была не экскурсия, как было заявлено у организатора, а прогулка по Волге на катере до мест, где растут лотосы.
- ММарина14 августа 2025За красотой - на лотосовые поляЛотосы нужно не только смотреть, их можно увидеть и в черте города. Издалека. Но вдохнуть их аромат и оценить все великолепие можно на этой экскурсии. Впечатление и фото стоят поездки на лотосовые поля.
- ДДарья13 августа 2025За красотой - на лотосовые поляВсе очень понравилось! Лотосы, арбуз и организация! Рекомендуем всем!!
- ЭЭльвира12 августа 2025За красотой - на лотосовые поляПрекрасная экскурсия, организатор классный, капитан очень вежливый, заботливый, на протяжении всей экскурсии рассказывал о городе, угостил сладким астраханский арбузом. Спасибо за незабываемые впечатления
- ККристина9 августа 2025За красотой - на лотосовые поляБыла очень интересная поездка, прокатились по Волге с ветерком. Экскурсовод сам не вел рассказ, но очень хорошо и интересно отвечал
- ААртем9 августа 2025За красотой - на лотосовые поляпрекрасная стартовая экскурсия по астрахани. очень завораживает
Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «К лотосам»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Астрахани
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Астрахани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Астрахани в декабре 2025
Сейчас в Астрахани в категории "К лотосам" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 3000 до 11 100. Туристы уже оставили гидам 258 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Астрахани на 2025 год по теме «К лотосам», 258 ⭐ отзывов, цены от 3000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль