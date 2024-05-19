1 чел.
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Индивидуальная
5 часов
Экскурсия Чисто Астрахань: Исторические Уголки и Традиционная Баня
Погрузитесь в атмосферу старинной Астрахани, открывая её тайны и завершая день в традиционной бане с блинами и морсом
Начало: У кремля
Завтра в 09:00
24 июня в 14:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
4 часа
За красотой - на лотосовые поля
Путешествие на комфортабельном катере к лотосовым полям Астрахани. Купание, фрукты и арбузы ждут вас
Начало: От причала №1 напротив гостиницы «Азимут»
20 июля в 09:00
21 июля в 09:00
3 500₽ за человека
Мини-группа
1 час
Вдоль набережных Астрахани - на катере с навесом
Панорамные виды набережных Астрахани, старинные здания и современная архитектура. Вечерняя прогулка на катере с навесом под закатным солнцем
Начало: На причале №1 напротив гостиницы «Азимут»
Расписание: ежедневно в 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00, 19:30 и 21:00
Завтра в 10:30
24 июня в 10:30
650₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья19 мая 2024Такие люди влюбляют в город! Посетили экскурсию у Светланы и получили огромное удовольствие. запланировали экскурсию, но мы не успевали попасть в город
- ТТатьяна11 мая 2024Мы взяли нестандартную для Светлану экскурсию без бани, но это была просто фантастика! Очень радостно смотреть на город глазами человека,
- ИИрина2 апреля 2024Посещали экскурсию "Чисто Астрахань" женской компанией из 4 человек. Сама экскурсия больше похожа на неформальную прогулку по городу с посещением
Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «Романтические»
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