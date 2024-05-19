Романтические экскурсии по Астрахани

Найдено 3 экскурсии в категории «Романтические» в Астрахани, цены от 650 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Чисто Астрахань
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Экскурсия Чисто Астрахань: Исторические Уголки и Традиционная Баня
Погрузитесь в атмосферу старинной Астрахани, открывая её тайны и завершая день в традиционной бане с блинами и морсом
Начало: У кремля
Завтра в 09:00
24 июня в 14:00
10 000 за всё до 4 чел.
За красотой - на лотосовые поля
Мини-группа
4 часа
За красотой - на лотосовые поля
Путешествие на комфортабельном катере к лотосовым полям Астрахани. Купание, фрукты и арбузы ждут вас
Начало: От причала №1 напротив гостиницы «Азимут»
20 июля в 09:00
21 июля в 09:00
3 500 за человека
Вдоль набережных Астрахани - на катере с навесом
🚤 На катере
Мини-группа
1 час
Вдоль набережных Астрахани - на катере с навесом
Панорамные виды набережных Астрахани, старинные здания и современная архитектура. Вечерняя прогулка на катере с навесом под закатным солнцем
Начало: На причале №1 напротив гостиницы «Азимут»
Расписание: ежедневно в 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00, 19:30 и 21:00
Завтра в 10:30
24 июня в 10:30
650 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    19 мая 2024
    Чисто Астрахань
    Такие люди влюбляют в город! Посетили экскурсию у Светланы и получили огромное удовольствие. запланировали экскурсию, но мы не успевали попасть в город
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    вовремя, Светлана нашла выход и предложила разделить экскурсию на две части — вечернюю и утреннюю, что нас сразу подкупило Итак, вечером мы посетили Астраханскую баню, а утром, хорошо отдохнув, снова встретились со Светланой. Она провела нас по красивым улочкам города, рассказала историю, показала знаменитые и красивые места, а также скрытые уголки, куда сложно попасть без местного жителя! Светлана порекомендовала места, где можно вкусно позавтракать и пообедать — все очень понравилось! Теперь осталось пересмотреть рекомендованные фильмы и снова вернутся в Астрахань на прогулку со Светланой!

  • Т
    Татьяна
    11 мая 2024
    Чисто Астрахань
    Мы взяли нестандартную для Светлану экскурсию без бани, но это была просто фантастика! Очень радостно смотреть на город глазами человека,
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    влюбленного в него! Светлана подарила нам наилучшие впечатления от Астрахани и максимальный отдых! Гвоздем прогоаммы, конечно, стал ее отец Павел Александрович, который рассказал и показал нам порты, степь и подарил прекрасное настроение! Если вы хотите повстречаться с умными людьми, которые очень любят свой город и готовы его показать, очень рекомендую обратиться к Светлане. В следующую поездку обязательно посетим баню!

  • И
    Ирина
    2 апреля 2024
    Чисто Астрахань
    Посещали экскурсию "Чисто Астрахань" женской компанией из 4 человек. Сама экскурсия больше похожа на неформальную прогулку по городу с посещением
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    практически всех популярных достопримечательностей. Про историю города мы слышали накакнуне, при посещении Кремля, поэтому исторические аспекты обсуждали поверхностно. Это было наше решение)Но на все вопросы про особенности жизни в Астрахани в недалеком прошлом и в современное время нам ответили подробно. Отдельно хочется отметить посещение банного комплекса. Чистое и комфортное пространство для безопасного отдыха. Красиво, продуманные детали интерьера. Есть все необходимое. Сама баня и качество пара- выше всяких похвал. Светлане огромная благодарность (угощения с морсом особенно понравились всем)! Формат этой экскурсии немного необычен, но нам понравилось. Рекомендую к посещению

    Посещали экскурсию "Чисто Астрахань" женской компанией из 4 человек. Сама экскурсия больше похожа на неформальную прогулкуПосещали экскурсию "Чисто Астрахань" женской компанией из 4 человек. Сама экскурсия больше похожа на неформальную прогулкуПосещали экскурсию "Чисто Астрахань" женской компанией из 4 человек. Сама экскурсия больше похожа на неформальную прогулку

Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «Романтические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Астрахани
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Чисто Астрахань
  2. За красотой - на лотосовые поля
  3. Вдоль набережных Астрахани - на катере с навесом
Какие места ещё посмотреть в Астрахани
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Кремль
  3. Набережная
  4. Белый город
  5. Никольская улица
  6. Успенский Собор
  7. Пречистенская колокольня
Сколько стоит экскурсия по Астрахани в июне 2024
Сейчас в Астрахани в категории "Романтические" можно забронировать 3 экскурсии от 650 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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