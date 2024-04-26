Авторские туры по Астраханской области

Туры в городах Астраханской области

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Астрахань

Индивидуальные экскурсии

Театральный уикенд в Астрахани: 2 спектакля, творческая встреча и мастер-класс
Театральный уикенд в Астрахани: 2 спектакля, творческая встреча и мастер-класс
28200
за чел.
Пройти за кулисы, пообщаться с актёрами театра и нарисовать волжский пейзаж акварелью
Астрахань

Групповые экскурсии

Театральный уикенд в Астрахани: 2 спектакля, творческая встреча и мастер-класс
Театральный уикенд в Астрахани: 2 спектакля, творческая встреча и мастер-класс
28200
за чел.
Пройти за кулисы, пообщаться с актёрами театра и нарисовать волжский пейзаж акварелью
Астрахань

Водные прогулки

Рыболовный тур в Астрахань
Рыболовный тур в Астрахань
5
3 отзыва
от
40900
за чел.
Насладитесь рыбалкой на Волге в Астраханской области! Ничто не сравнится по остроте ощущений с тем чувством, которое возникает, когда на удочку попада...
Астрахань

Туры на автомобиле

Театральный уикенд в Астрахани: 2 спектакля, творческая встреча и мастер-класс
Театральный уикенд в Астрахани: 2 спектакля, творческая встреча и мастер-класс
28200
за чел.
Пройти за кулисы, пообщаться с актёрами театра и нарисовать волжский пейзаж акварелью
Астрахань

Гастрономические туры

Попробуй Астрахань на вкус. Гастрономический тур
Попробуй Астрахань на вкус. Гастрономический тур
5
3 отзыва
от
26800
за чел.
Астрахань издавна славится своей гастрономией: рыба, икра и арбузы известны всем. В данном путешествии у гостей будет возможность не только попробоват...
Астрахань

Экскурсионные туры на несколько дней

Места силы Калмыкии. Тур на 7 дней
Места силы Калмыкии. Тур на 7 дней
4.3
3 отзыва
от
48900
за чел.
Если вы ищете удивительные природные пейзажи, древние храмы и места силы, то путешествие в Калмыкию идеально подойдет для вас! В течение 7 дней вы пос...
Астрахань
На перекрестке двух культур. Волгоград - Элиста - Астрахань на 5 дней
На перекрестке двух культур. Волгоград - Элиста - Астрахань на 5 дней
4.3
3 отзыва
от
36000
за чел.
Устали от обыденности и хотите окунуться в мир самобытных культур? Тогда наш тур идеально Вам подойдет! Вы посетите сразу три колоритных города – Волг...
Астрахань
Заповедная дельта. Тур в Астраханскую область
Заповедная дельта. Тур в Астраханскую область
от
22100
за чел.
Бескрайние степи и полноводная Волга, древний кремль и столица Золотой Орды — так много необычного и интересного сочетает в себе Астраханская область....
Астрахань
Нижневолжский колорит. Тур в Астраханскую область
Нижневолжский колорит. Тур в Астраханскую область
от
27400
за чел.
Поразить Вас многоликостью культур и национальных традиций под силу Астраханской области и самобытной Республике Калмыкии. Вы восхититесь прекрасной п...
Астрахань
Астраханские каникулы
Астраханские каникулы
от
22100
за чел.
За 3 дня вы сможете почувствовать настоящий астраханский колорит! Прогуляться по древнему кремлю, увидеть, как выращивают арбузы, полакомиться его сах...
Астрахань
Путешествие за вкусом. Тур в Астраханскую область
Путешествие за вкусом. Тур в Астраханскую область
от
22700
за чел.
Город на Нижней Волге с удивительной историей и уникальной природой откроет Вам свои горячие летние объятия. Астрахань окутает Вас южным солнышком и п...
Астрахань
Путешествие в долину лотосов. Тур в Астраханскую область
Путешествие в долину лотосов. Тур в Астраханскую область
от
36500
за чел.
Астрахань — город причудливый! Здесь Волга впадает в Каспийское море. То ли Азия, то ли Европа, то ли шумный порт, то ли ленивый южный город — все сме...
Астрахань
Рыболовный тур в Астрахань
Рыболовный тур в Астрахань
5
3 отзыва
от
40900
за чел.
Насладитесь рыбалкой на Волге в Астраханской области! Ничто не сравнится по остроте ощущений с тем чувством, которое возникает, когда на удочку попада...
Астрахань
Театральный уикенд в Астрахани: 2 спектакля, творческая встреча и мастер-класс
Театральный уикенд в Астрахани: 2 спектакля, творческая встреча и мастер-класс
28200
за чел.
Пройти за кулисы, пообщаться с актёрами театра и нарисовать волжский пейзаж акварелью
Астрахань

Последние отзывы о турах по Астраханской области

  • О
    Ольга
    26 апреля 2024
    6 городов по Югу России. Экскурсионный тур
    Всем спасибо и желаю учесть небольшие накладки. Организаторам спасибо как всегда была обратная связь и они старались для туристов.
    Всем спасибо и желаю учесть небольшие накладки. Организаторам спасибо как всегда была обратная связь и они старались для туристовВсем спасибо и желаю учесть небольшие накладки. Организаторам спасибо как всегда была обратная связь и они старались для туристовВсем спасибо и желаю учесть небольшие накладки. Организаторам спасибо как всегда была обратная связь и они старались для туристовВсем спасибо и желаю учесть небольшие накладки. Организаторам спасибо как всегда была обратная связь и они старались для туристовВсем спасибо и желаю учесть небольшие накладки. Организаторам спасибо как всегда была обратная связь и они старались для туристовВсем спасибо и желаю учесть небольшие накладки. Организаторам спасибо как всегда была обратная связь и они старались для туристовВсем спасибо и желаю учесть небольшие накладки. Организаторам спасибо как всегда была обратная связь и они старались для туристов
  • И
    Игорь
    24 апреля 2024
    6 городов по Югу России. Экскурсионный тур
    Единственный прокол организаторов - попытка одновременной переправы на остров тюльпанов трёх групп в количестве более 40 человек. Потеряли очень много времени
  • А
    Анна
    24 апреля 2024
    Дикие тюльпаны степей Калмыкии
    Добрый день! Хочу выразить благодарность за замечательно проведенную поездку в Калмыкию! Организаторы сумели не просто провезти нас по интересным знаковым местам, но и помогли проникнуться тем, насколько это необычная самобытная культура, о которой, я, к сожалению, мало что знала перед поездкой. Видно, что гидам реально хотелось, чтобы нам понравилась их малая Родина. Также я хочу отметить, что они очень оперативно реагировали на наши просьбы и пожелания и пытались сделать так, чтобы туристам было максимально интересно и комфортно в путешествии. Желаю им удачи и процветания в их непростом деле!
    Добрый день! Хочу выразить благодарность за замечательно проведенную поездку в Калмыкию! Организаторы сумели не просто провезтиДобрый день! Хочу выразить благодарность за замечательно проведенную поездку в Калмыкию! Организаторы сумели не просто провезти
  • М
    Мария
    16 апреля 2024
    6 городов по Югу России. Экскурсионный тур
    Была накладка с трансферов по приезду, разобрались быстро, но ожидали в аэропорту час. Затянутые выезды на маршруты.
    Была накладка с трансферов по приезду, разобрались быстро, но ожидали в аэропорту час. Затянутые выезды на маршрутыБыла накладка с трансферов по приезду, разобрались быстро, но ожидали в аэропорту час. Затянутые выезды на маршрутыБыла накладка с трансферов по приезду, разобрались быстро, но ожидали в аэропорту час. Затянутые выезды на маршрутыБыла накладка с трансферов по приезду, разобрались быстро, но ожидали в аэропорту час. Затянутые выезды на маршрутыБыла накладка с трансферов по приезду, разобрались быстро, но ожидали в аэропорту час. Затянутые выезды на маршрутыБыла накладка с трансферов по приезду, разобрались быстро, но ожидали в аэропорту час. Затянутые выезды на маршрутыБыла накладка с трансферов по приезду, разобрались быстро, но ожидали в аэропорту час. Затянутые выезды на маршруты
  • А
    Анна
    16 апреля 2024
    Дикие тюльпаны степей Калмыкии
    Огромное спасибо вам за отличный отпуск! В течение недели мы получили массу новых и незабываемых впечатлений! Особенно понравился музей кочевых народов, калмыцкие степи, тюльпановый рай! Величие Волгограда, его сила и мощь! Астраханская земля порадовала Кремлём, мы увидели исторический момент в Ахтубинске запуск баллистической ракеты! Гиду Алексею отдельная благодарность за интересные рассказы о природе, географии калмыцкого края, тёплую компанию и море позитива. Водителю Николаю за лёгкие дороги и переезды. Желаем вам дальнейших успехов, вы профессионалы своего дела! Здоровья, счастья и отличных туристов! 🙂🌞🏜️🔥
  • Н
    Надежда
    16 марта 2024
    Места силы Калмыкии. Тур на 7 дней
    Выражаю огромную благодарность организаторам тура за насыщенную, яркую и информационную программу тура. Спасибо гидам и водителю за высокий профессиональный уровень. Могу с уверенностью сказать, что тур оправдал мои ожидания, и данное путешествие позволило мне прикоснуться к уникальной республике, насыщенной красотой, самобытностью, величием и мощной энергетикой. Желаю вам процветания и успехов.
  • О
    Оксана
    16 января 2024
    В долину лотосов. Железнодорожный круиз в Астрахань
    Спасибо за отличную организацию. Придраться не к чему. Огромное спасибо!!!!
    Спасибо за отличную организацию. Придраться не к чему. Огромное спасибо!!!!Спасибо за отличную организацию. Придраться не к чему. Огромное спасибо!!!!Спасибо за отличную организацию. Придраться не к чему. Огромное спасибо!!!!Спасибо за отличную организацию. Придраться не к чему. Огромное спасибо!!!!Спасибо за отличную организацию. Придраться не к чему. Огромное спасибо!!!!Спасибо за отличную организацию. Придраться не к чему. Огромное спасибо!!!!Спасибо за отличную организацию. Придраться не к чему. Огромное спасибо!!!!Спасибо за отличную организацию. Придраться не к чему. Огромное спасибо!!!!Спасибо за отличную организацию. Придраться не к чему. Огромное спасибо!!!!Спасибо за отличную организацию. Придраться не к чему. Огромное спасибо!!!!
  • С
    Степановская
    16 января 2024
    В долину лотосов. Железнодорожный круиз в Астрахань
    Все на отлично!
  • Е
    Елена
    14 января 2024
    В долину лотосов. Железнодорожный круиз в Астрахань
    Приятно общаться с профессионалами, представители компании в любое время, доброжелательны и внимательны, спасибо, процветания!
  • В
    Валентина
    9 января 2024
    Путешествие в Калмыцкую степь
    Команда очень старалась. Решали все проблемы. Сложность - местный сервис еще очень плохо развит. В гостинице унесли (выкинули?) зубную щетку - пришлось покупать новую. Вообще не убирали кровати, не было фена и утюга. В ресторанах - могли подать холодную еду, удивлялись, что надо подогреть, Пытались посадить 14 человек за два маленьких стола при наличии мест в зале. Гарнир приносили отдельно от горячего. Забывали детали заказа и т. д. НО! если начать требовать - сразу исправлялись. Не назначали четко время. Из-за этого часть группы приходила и ждала других, которые гуляли не зная, что их ждут … Организаторам приходилось все постоянно контролировать. Они молодцы!!!
  • М
    Меркурьева
    13 октября 2023
    Край волжских степей. Экскурсионный тур в Астраханскую область и Калмыкию
    Принимающая сторона просто молодцы!!!
  • М
    Меркурьева
    13 октября 2023
    Астраханские истории
    Прекрасный гид и очень интересные экскурсии. Экскурсовод Эвелина - бывший сотрудник краеведческого музея, очень профессионально провела все экскурсии. спасибо ей огромное. Отель Волга-Волга, просто ужас. Рваные покрывала на кроватях, грязный стул, завтрак в кафе отвратительный. в последний день дали кусок сыра - обрезанную корку. Но хуже всего район, где находится гостиница. асфальта на тротуарах нет. заброшенный полуразрушенный дом напротив. в районе одни наркоманы и колдыри, а также стая бездомных псов, которые лают всю ночь под окном. Одним словом из гостиницы выйти страшно. Я выходила только к экскурсионному автобусу.
  • О
    Ольга
    3 октября 2023
    Край волжских степей. Экскурсионный тур в Астраханскую область и Калмыкию
    Была в туре "Роскошь Нижней Волги и жемчужина Калмыкии" в августе 2023 года. Большое спасибо организаторам тура за интересную программу и хорошую организацию. Особенно понравилась поездка в Элисту и на лотосовые поля.
  • Г
    Галина
    25 сентября 2023
    Край волжских степей. Экскурсионный тур в Астраханскую область и Калмыкию
    Организация тура на высоком уровне, гиды высочайшего класса, водители профессионалы, транспорт в хорошем состоянии
    Организация тура на высоком уровне, гиды высочайшего класса, водители профессионалы, транспорт в хорошем состоянииОрганизация тура на высоком уровне, гиды высочайшего класса, водители профессионалы, транспорт в хорошем состоянииОрганизация тура на высоком уровне, гиды высочайшего класса, водители профессионалы, транспорт в хорошем состоянииОрганизация тура на высоком уровне, гиды высочайшего класса, водители профессионалы, транспорт в хорошем состоянииОрганизация тура на высоком уровне, гиды высочайшего класса, водители профессионалы, транспорт в хорошем состоянииОрганизация тура на высоком уровне, гиды высочайшего класса, водители профессионалы, транспорт в хорошем состоянииОрганизация тура на высоком уровне, гиды высочайшего класса, водители профессионалы, транспорт в хорошем состоянииОрганизация тура на высоком уровне, гиды высочайшего класса, водители профессионалы, транспорт в хорошем состоянииОрганизация тура на высоком уровне, гиды высочайшего класса, водители профессионалы, транспорт в хорошем состоянии
  • Г
    Галина
    25 сентября 2023
    Степной треугольник. Экскурсионный тур с посещением Волгограда, Астрахани и Элисты
    От поездки остались самые замечательные впечатления. Очень разнообразная, интересная и насыщенная программа. Тур рекомендую людям готовым ради получения новых впечатлений много перемещаться на автотранспорте.
    От поездки остались самые замечательные впечатления. Очень разнообразная, интересная и насыщенная программа. Тур рекомендую людям готовымОт поездки остались самые замечательные впечатления. Очень разнообразная, интересная и насыщенная программа. Тур рекомендую людям готовымОт поездки остались самые замечательные впечатления. Очень разнообразная, интересная и насыщенная программа. Тур рекомендую людям готовымОт поездки остались самые замечательные впечатления. Очень разнообразная, интересная и насыщенная программа. Тур рекомендую людям готовымОт поездки остались самые замечательные впечатления. Очень разнообразная, интересная и насыщенная программа. Тур рекомендую людям готовымОт поездки остались самые замечательные впечатления. Очень разнообразная, интересная и насыщенная программа. Тур рекомендую людям готовымОт поездки остались самые замечательные впечатления. Очень разнообразная, интересная и насыщенная программа. Тур рекомендую людям готовымОт поездки остались самые замечательные впечатления. Очень разнообразная, интересная и насыщенная программа. Тур рекомендую людям готовымОт поездки остались самые замечательные впечатления. Очень разнообразная, интересная и насыщенная программа. Тур рекомендую людям готовым
  • С
    Светлана
    19 сентября 2023
    Мёртвое море в России. Озёра Баскунчак и Эльтон
    Максиму и Надежде большой «респект» за мастерски, с теплом, любовью и фантазией организованный тур.
  • С
    Светлана
    19 сентября 2023
    Мёртвое море в России. Озёра Баскунчак и Эльтон
    Побывала в туре в начале сентября. Потрясающий в своей первозданной красоте и необычности край! Каждый день новые открытия и впечатления! Максиму и Надежде спасибо за теплый прием, за уют их гостевого дома, за встречи с чудесными людьми, любящими и болеющими за свои родные места. А еще - за разнообразные вкусняшки, которыми нас не уставали угощать))) И фотосессия, как вишенка на торте! Это приятно) После тура осталось ощущение, что мы наведывались в гости к хорошим давним друзьям. Очень и очень рада, что нашла этот тур, безусловно рекомендую!
  • И
    Ирина
    6 сентября 2023
    Роскошь Нижней Волги и жемчужина Калмыкии
    Отзыв по поводу тура Роскошь Нижней Волги. Начну, пожалуй, с минусов. Я кинофоб. Кинофобам лучше в Астрахань ни ехать. В городе очень много бездомных собак, ходят стаями. Особенно много из вечерами и у отеля Волга Волга. Гостиницу брали самую дешевую, поскольку тур не предполагал долгого пребывания в ней, но в целом гостиница на троечку, есть недостатки, но по сравнению с другими в целом повезло. Нам и чайник дали, попросишь убраться - убираются, еда не очень, хотя я не особо обращаю на это внимание. Другие гостиницы как выяснилось тоже с недостатками - Космос рядом с ж/д и туристы жаловались, что всю ночь слушают переговоры диспетчеров с локомотивщиками. Азимут, конечно самая дорогая, но находится в очень хорошем месте, на набережной. Как вариант можно посмотреть другие гостиницы. По туру - огромнейшее восхищение экскурсоводами. Хотелось бы выразить благодарность Эвелине Викторовне и Вячеславу Васильевичу за их истории про Астраханский край, влюбили в историю Астрахани безоговорочно. Эвелине Викторовне также мое восхищение за ее выдержку по отношению к туристам в некоторых независящих от нее как от экскурсоводов моментах и за ответы на любые дополнительные вопросы. Вячеслава Васильевича можно слушать бесконечно, жаль что в последних классах у нас не было такого преподавателя (после школы у меня также был хороший преподаватель). Обзорная по Астрахани - хорошо, Лотосы - отлично, очень повезло с водителем Михаилом, Селитренное городище и Сарай Бату - хорошо, нашей группе больше понравилось на селитренном городище, хотелось бы там побольше времени, Сарай Бату восприняли как зону для фотосессий, Элиста - почти отлично - были задержки в пути, была в Элисте второй раз, возможно чуть не хватило времени. Музей кочевых народов - фантастика, показывала видео дома, харизма сотрудников музея ощущалась и по видео. Ну и конечно всех больше запомнилась поездка на Богдо и Баскунчак - люблю природу и буддийские места, это лично мое предпочтение. Предупреждали, что на Баскунчаке нужно быть осторожнее, не послушалась, но поездка запомнится точно на всю жизнь 😄 когда ехали обратно, пошёл дождь, спасибо, огромнейшее спасибо водителю Алексею за его профессионализм, за то что довез нас в целости и сохранности по размытой грунтовой дороге - Яндекс погода абсолютно у всех показывала отсутствие дождя, но буддийские места они такие. Лично нам не хватило возможно рыбалки, но хватило всего остального. Спасибо за тур🙏👍🍉🌈
    Отзыв по поводу тура Роскошь Нижней Волги. Начну, пожалуй, с минусов. Я кинофоб. Кинофобам лучше вОтзыв по поводу тура Роскошь Нижней Волги. Начну, пожалуй, с минусов. Я кинофоб. Кинофобам лучше вОтзыв по поводу тура Роскошь Нижней Волги. Начну, пожалуй, с минусов. Я кинофоб. Кинофобам лучше вОтзыв по поводу тура Роскошь Нижней Волги. Начну, пожалуй, с минусов. Я кинофоб. Кинофобам лучше в
  • Т
    Татьяна
    28 августа 2023
    Путешествие в Калмыцкую степь
    Незабываемое путешествие в волшебную страну «Бумба»! В первый день мы сразу оказались в «Заповедной сказке», где полюбовались цветением прекрасных лотосов и водяных лилий, искупались в дельте Волги - самой большой речной дельте Европы, понаблюдали за огромным числом птиц, среди которых и серые цапли, и орланы, и дикие лебеди и прочее, полакомились настоящей ухой и другими кулинарными яствами и узнали, как выглядят «водяные орехи». Второй день путешествия подарил нам знакомство со вторым по величине городом Калмыкии - Лаганью, где расположена самая большая в Европе статуя Будды Майтрейи и степные красоты заповедника «Черные земли», где мы побродили по песчаному бархану, оседлали верблюдов, встретили закат на розовом соленом озере и добравшись на комфортабельном авто, оборудованном кондиционером, который весьма актуален, когда за окном +38 до центра столицы Калмыкии - Элисты поселились в гостинице «Белый лотос», которая находится в шаговой доступности от основных достопримечательностей этого небольшого, но ОЧЕНЬ тёплого и милого города. Третий день путешествия начался со знакомства с памятником природы - «Одиноким тополем» вокруг которого расположены буддистке ступы и родник с целебной минеральной водой. После легкого перекуса боцоками (традиционные калмыцкие сладости) с настоящим калмыцким чаем, которыми угостил нас наш заботливый гид, мы отправились на обзорную экскурсию по Элисте, познакомились с буддизмом, посетили центральный и старый Хурулы, увидели и узнали ещё массу всего интересного, посетили парк «Дружба» и «Пагоду Семи Дней» и т. д. Вечером нас ждал ужин в ресторане «Уралан», в котором нашим гидом был заранее забронирован для нас столик. Там мы не только отведали блюда калмыцкой кухни, но и увидели национальные калмыцкие танцы. Третий день мы посвятили более детальному знакомству с центральным Хурулом «Золотая обитель Будды Шакьямуни», побывали в Национальном музее Республики Калмыкия им. Н. Н. Пальмова, посетили «Музей кочевых народов», где окунулись в быт и культуру кочевых народов, попробовали различные напитки напитки и даже попробовали верблюжье молоко (опять-таки, большое спасибо нашему гиду 🫶). Вечером прогулялись к монументу «Исход и Возвращение», увидели ступу «Просветления» и город шахмат «Сити-Чесс». Рано утром четвёртого дня мы отправились в степь, в гости к сайгакам, огромные стаи которых резво сопровождали нас почти на всем протяжение нашего путешествия. Ощущения незабываем! После прогулки по степи, все на том же комфортабельном авто, водитель домчал нас до гостиницы в Астрахани. По городу также была организована обзорная экскурсия, закончившаяся посещением рыбного рынка и Кремля. Впечатления от путешествия осталось супер-позитивные! Программа очень интересная, а гид-организатор, Гиляна, просто замечательный человек! Очень внимательна и супер клиентоориентирована! Спасибо ей огромное за это замечательное путешествие! Надеемся посетить Калмыкию вновь весной, в период цветения тюльпанов! С нетерпением ждём программу 🙂
    Незабываемое путешествие в волшебную страну «Бумба»! В первый день мы сразу оказались в «Заповедной сказке», гдеНезабываемое путешествие в волшебную страну «Бумба»! В первый день мы сразу оказались в «Заповедной сказке», гдеНезабываемое путешествие в волшебную страну «Бумба»! В первый день мы сразу оказались в «Заповедной сказке», гдеНезабываемое путешествие в волшебную страну «Бумба»! В первый день мы сразу оказались в «Заповедной сказке», гдеНезабываемое путешествие в волшебную страну «Бумба»! В первый день мы сразу оказались в «Заповедной сказке», гдеНезабываемое путешествие в волшебную страну «Бумба»! В первый день мы сразу оказались в «Заповедной сказке», гдеНезабываемое путешествие в волшебную страну «Бумба»! В первый день мы сразу оказались в «Заповедной сказке», гдеНезабываемое путешествие в волшебную страну «Бумба»! В первый день мы сразу оказались в «Заповедной сказке», гдеНезабываемое путешествие в волшебную страну «Бумба»! В первый день мы сразу оказались в «Заповедной сказке», гдеНезабываемое путешествие в волшебную страну «Бумба»! В первый день мы сразу оказались в «Заповедной сказке», где
  • Н
    Наталья
    28 августа 2023
    Астрахань заповедная
    Интересный, хорошо спланированный тур.
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