О Ольга 6 городов по Югу России. Экскурсионный тур Всем спасибо и желаю учесть небольшие накладки. Организаторам спасибо как всегда была обратная связь и они старались для туристов.

И Игорь 6 городов по Югу России. Экскурсионный тур Единственный прокол организаторов - попытка одновременной переправы на остров тюльпанов трёх групп в количестве более 40 человек. Потеряли очень много времени

А Анна Дикие тюльпаны степей Калмыкии Добрый день! Хочу выразить благодарность за замечательно проведенную поездку в Калмыкию! Организаторы сумели не просто провезти нас по интересным знаковым местам, но и помогли проникнуться тем, насколько это необычная самобытная культура, о которой, я, к сожалению, мало что знала перед поездкой. Видно, что гидам реально хотелось, чтобы нам понравилась их малая Родина. Также я хочу отметить, что они очень оперативно реагировали на наши просьбы и пожелания и пытались сделать так, чтобы туристам было максимально интересно и комфортно в путешествии. Желаю им удачи и процветания в их непростом деле!

М Мария 6 городов по Югу России. Экскурсионный тур Была накладка с трансферов по приезду, разобрались быстро, но ожидали в аэропорту час. Затянутые выезды на маршруты.

А Анна Дикие тюльпаны степей Калмыкии Огромное спасибо вам за отличный отпуск! В течение недели мы получили массу новых и незабываемых впечатлений! Особенно понравился музей кочевых народов, калмыцкие степи, тюльпановый рай! Величие Волгограда, его сила и мощь! Астраханская земля порадовала Кремлём, мы увидели исторический момент в Ахтубинске запуск баллистической ракеты! Гиду Алексею отдельная благодарность за интересные рассказы о природе, географии калмыцкого края, тёплую компанию и море позитива. Водителю Николаю за лёгкие дороги и переезды. Желаем вам дальнейших успехов, вы профессионалы своего дела! Здоровья, счастья и отличных туристов! 🙂🌞🏜️🔥

Н Надежда Места силы Калмыкии. Тур на 7 дней Выражаю огромную благодарность организаторам тура за насыщенную, яркую и информационную программу тура. Спасибо гидам и водителю за высокий профессиональный уровень. Могу с уверенностью сказать, что тур оправдал мои ожидания, и данное путешествие позволило мне прикоснуться к уникальной республике, насыщенной красотой, самобытностью, величием и мощной энергетикой. Желаю вам процветания и успехов.

О Оксана В долину лотосов. Железнодорожный круиз в Астрахань Спасибо за отличную организацию. Придраться не к чему. Огромное спасибо!!!!

С Степановская В долину лотосов. Железнодорожный круиз в Астрахань Все на отлично!

Е Елена В долину лотосов. Железнодорожный круиз в Астрахань Приятно общаться с профессионалами, представители компании в любое время, доброжелательны и внимательны, спасибо, процветания!

В Валентина Путешествие в Калмыцкую степь Команда очень старалась. Решали все проблемы. Сложность - местный сервис еще очень плохо развит. В гостинице унесли (выкинули?) зубную щетку - пришлось покупать новую. Вообще не убирали кровати, не было фена и утюга. В ресторанах - могли подать холодную еду, удивлялись, что надо подогреть, Пытались посадить 14 человек за два маленьких стола при наличии мест в зале. Гарнир приносили отдельно от горячего. Забывали детали заказа и т. д. НО! если начать требовать - сразу исправлялись. Не назначали четко время. Из-за этого часть группы приходила и ждала других, которые гуляли не зная, что их ждут … Организаторам приходилось все постоянно контролировать. Они молодцы!!!

М Меркурьева Край волжских степей. Экскурсионный тур в Астраханскую область и Калмыкию Принимающая сторона просто молодцы!!!

М Меркурьева Астраханские истории Прекрасный гид и очень интересные экскурсии. Экскурсовод Эвелина - бывший сотрудник краеведческого музея, очень профессионально провела все экскурсии. спасибо ей огромное. Отель Волга-Волга, просто ужас. Рваные покрывала на кроватях, грязный стул, завтрак в кафе отвратительный. в последний день дали кусок сыра - обрезанную корку. Но хуже всего район, где находится гостиница. асфальта на тротуарах нет. заброшенный полуразрушенный дом напротив. в районе одни наркоманы и колдыри, а также стая бездомных псов, которые лают всю ночь под окном. Одним словом из гостиницы выйти страшно. Я выходила только к экскурсионному автобусу.

О Ольга Край волжских степей. Экскурсионный тур в Астраханскую область и Калмыкию Была в туре "Роскошь Нижней Волги и жемчужина Калмыкии" в августе 2023 года. Большое спасибо организаторам тура за интересную программу и хорошую организацию. Особенно понравилась поездка в Элисту и на лотосовые поля.

Г Галина Край волжских степей. Экскурсионный тур в Астраханскую область и Калмыкию Организация тура на высоком уровне, гиды высочайшего класса, водители профессионалы, транспорт в хорошем состоянии

Г Галина Степной треугольник. Экскурсионный тур с посещением Волгограда, Астрахани и Элисты От поездки остались самые замечательные впечатления. Очень разнообразная, интересная и насыщенная программа. Тур рекомендую людям готовым ради получения новых впечатлений много перемещаться на автотранспорте.

С Светлана Мёртвое море в России. Озёра Баскунчак и Эльтон Максиму и Надежде большой «респект» за мастерски, с теплом, любовью и фантазией организованный тур.

С Светлана Мёртвое море в России. Озёра Баскунчак и Эльтон Побывала в туре в начале сентября. Потрясающий в своей первозданной красоте и необычности край! Каждый день новые открытия и впечатления! Максиму и Надежде спасибо за теплый прием, за уют их гостевого дома, за встречи с чудесными людьми, любящими и болеющими за свои родные места. А еще - за разнообразные вкусняшки, которыми нас не уставали угощать))) И фотосессия, как вишенка на торте! Это приятно) После тура осталось ощущение, что мы наведывались в гости к хорошим давним друзьям. Очень и очень рада, что нашла этот тур, безусловно рекомендую!

И Ирина Роскошь Нижней Волги и жемчужина Калмыкии Отзыв по поводу тура Роскошь Нижней Волги. Начну, пожалуй, с минусов. Я кинофоб. Кинофобам лучше в Астрахань ни ехать. В городе очень много бездомных собак, ходят стаями. Особенно много из вечерами и у отеля Волга Волга. Гостиницу брали самую дешевую, поскольку тур не предполагал долгого пребывания в ней, но в целом гостиница на троечку, есть недостатки, но по сравнению с другими в целом повезло. Нам и чайник дали, попросишь убраться - убираются, еда не очень, хотя я не особо обращаю на это внимание. Другие гостиницы как выяснилось тоже с недостатками - Космос рядом с ж/д и туристы жаловались, что всю ночь слушают переговоры диспетчеров с локомотивщиками. Азимут, конечно самая дорогая, но находится в очень хорошем месте, на набережной. Как вариант можно посмотреть другие гостиницы. По туру - огромнейшее восхищение экскурсоводами. Хотелось бы выразить благодарность Эвелине Викторовне и Вячеславу Васильевичу за их истории про Астраханский край, влюбили в историю Астрахани безоговорочно. Эвелине Викторовне также мое восхищение за ее выдержку по отношению к туристам в некоторых независящих от нее как от экскурсоводов моментах и за ответы на любые дополнительные вопросы. Вячеслава Васильевича можно слушать бесконечно, жаль что в последних классах у нас не было такого преподавателя (после школы у меня также был хороший преподаватель). Обзорная по Астрахани - хорошо, Лотосы - отлично, очень повезло с водителем Михаилом, Селитренное городище и Сарай Бату - хорошо, нашей группе больше понравилось на селитренном городище, хотелось бы там побольше времени, Сарай Бату восприняли как зону для фотосессий, Элиста - почти отлично - были задержки в пути, была в Элисте второй раз, возможно чуть не хватило времени. Музей кочевых народов - фантастика, показывала видео дома, харизма сотрудников музея ощущалась и по видео. Ну и конечно всех больше запомнилась поездка на Богдо и Баскунчак - люблю природу и буддийские места, это лично мое предпочтение. Предупреждали, что на Баскунчаке нужно быть осторожнее, не послушалась, но поездка запомнится точно на всю жизнь 😄 когда ехали обратно, пошёл дождь, спасибо, огромнейшее спасибо водителю Алексею за его профессионализм, за то что довез нас в целости и сохранности по размытой грунтовой дороге - Яндекс погода абсолютно у всех показывала отсутствие дождя, но буддийские места они такие. Лично нам не хватило возможно рыбалки, но хватило всего остального. Спасибо за тур🙏👍🍉🌈

Т Татьяна Путешествие в Калмыцкую степь Незабываемое путешествие в волшебную страну «Бумба»! В первый день мы сразу оказались в «Заповедной сказке», где полюбовались цветением прекрасных лотосов и водяных лилий, искупались в дельте Волги - самой большой речной дельте Европы, понаблюдали за огромным числом птиц, среди которых и серые цапли, и орланы, и дикие лебеди и прочее, полакомились настоящей ухой и другими кулинарными яствами и узнали, как выглядят «водяные орехи». Второй день путешествия подарил нам знакомство со вторым по величине городом Калмыкии - Лаганью, где расположена самая большая в Европе статуя Будды Майтрейи и степные красоты заповедника «Черные земли», где мы побродили по песчаному бархану, оседлали верблюдов, встретили закат на розовом соленом озере и добравшись на комфортабельном авто, оборудованном кондиционером, который весьма актуален, когда за окном +38 до центра столицы Калмыкии - Элисты поселились в гостинице «Белый лотос», которая находится в шаговой доступности от основных достопримечательностей этого небольшого, но ОЧЕНЬ тёплого и милого города. Третий день путешествия начался со знакомства с памятником природы - «Одиноким тополем» вокруг которого расположены буддистке ступы и родник с целебной минеральной водой. После легкого перекуса боцоками (традиционные калмыцкие сладости) с настоящим калмыцким чаем, которыми угостил нас наш заботливый гид, мы отправились на обзорную экскурсию по Элисте, познакомились с буддизмом, посетили центральный и старый Хурулы, увидели и узнали ещё массу всего интересного, посетили парк «Дружба» и «Пагоду Семи Дней» и т. д. Вечером нас ждал ужин в ресторане «Уралан», в котором нашим гидом был заранее забронирован для нас столик. Там мы не только отведали блюда калмыцкой кухни, но и увидели национальные калмыцкие танцы. Третий день мы посвятили более детальному знакомству с центральным Хурулом «Золотая обитель Будды Шакьямуни», побывали в Национальном музее Республики Калмыкия им. Н. Н. Пальмова, посетили «Музей кочевых народов», где окунулись в быт и культуру кочевых народов, попробовали различные напитки напитки и даже попробовали верблюжье молоко (опять-таки, большое спасибо нашему гиду 🫶). Вечером прогулялись к монументу «Исход и Возвращение», увидели ступу «Просветления» и город шахмат «Сити-Чесс». Рано утром четвёртого дня мы отправились в степь, в гости к сайгакам, огромные стаи которых резво сопровождали нас почти на всем протяжение нашего путешествия. Ощущения незабываем! После прогулки по степи, все на том же комфортабельном авто, водитель домчал нас до гостиницы в Астрахани. По городу также была организована обзорная экскурсия, закончившаяся посещением рыбного рынка и Кремля. Впечатления от путешествия осталось супер-позитивные! Программа очень интересная, а гид-организатор, Гиляна, просто замечательный человек! Очень внимательна и супер клиентоориентирована! Спасибо ей огромное за это замечательное путешествие! Надеемся посетить Калмыкию вновь весной, в период цветения тюльпанов! С нетерпением ждём программу 🙂