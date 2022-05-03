Авторская экскурсия «Нетуристический Бахчисарай»

Прогулка по самобытным местам с погружением в культуру, традиции и историю коренных жителей города

Индивидуальная
Как исследователь крымско-татарской истории и человек, который с детства воспитывался в традициях нашего народа, я стану вашим проводником в аутентичный мир Бахчисарая.

Расскажу о его истории и устройстве улочек, местных обычаях и ювелирном искусстве.

Объясню любовь крымских татар к фонтанам.

И покажу самые атмосферные уголки города, куда редко заглядывают гости.
Авторская экскурсия «Нетуристический Бахчисарай»
Авторская экскурсия «Нетуристический Бахчисарай»
Авторская экскурсия «Нетуристический Бахчисарай»
Авторская экскурсия «Нетуристический Бахчисарай»
Авторская экскурсия «Нетуристический Бахчисарай»
Авторская экскурсия «Нетуристический Бахчисарай»
Авторская экскурсия «Нетуристический Бахчисарай»
Авторская экскурсия «Нетуристический Бахчисарай»
Авторская экскурсия «Нетуристический Бахчисарай»
Авторская экскурсия «Нетуристический Бахчисарай»
Авторская экскурсия «Нетуристический Бахчисарай»
Авторская экскурсия «Нетуристический Бахчисарай»
Авторская экскурсия «Нетуристический Бахчисарай»
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Что вас ожидает

Ханский дворец и тайны мавзолеев

Мы начнем со знаковых мест Бахчисарая — резиденции резиденция крымских ханов, чья государственность в Крыму просуществовала более трех столетий. Я обращу ваше внимание на росписи в традиционном крымско-татарском стиле и познакомлю с типичным архитектурным сооружением в османском стиле. Также вы увидите Большой мавзолей в сельджукский стиле старше самого Бахчисарая и выясните, кому выпала честь быть захороненным здесь. А возле мавзолея Диляры Бикеч вспомним поэму, которая потрясла весь культурный мир 19 века, и обсудим, какую ошибку допустил Пушкин «Бахчисарайском фонтане».

Обаяние крымско-татарских улочек

Вы увидите издалека «живые» скалы, которые в народе называют бахчисарайскими сфинксами, и услышите легенду об их происхождении. В квартале ювелиров узнаете о крымско-татарской филиграни, прославившейся на весь мир. Кроме того, я покажу дом композитора, старинные образцы типичных жилых домов и места киносъемок. А у фонтанов Асма-кую, Бурма-чешме и Сырлы-чешме объясню их названия и причины, по которым к источникам всегда было особое отношение.

Загадки бахчисарайских мечетей

На прогулке я познакомлю вас с мечетью Исми Хан Джами, построенной племянницей крымского хана. Раскрою тайну звезд Давида, изображенных на мусульманском храме. Кроме того, по пути нам встретятся мечети 17 века Молла Мустафа Джами и Орта Джами, о которых тоже будут любопытные истории.

В результате вы ближе познакомитесь с настоящим Бахчисараем и, надеюсь, разделите восхищение Пушкина от местных легенд и восточного обаяния древнего города.

Организационные детали

  • Экскурсия полностью пешеходная, позаботьтесь об удобной обуви для прогулок и возьмите головные уборы
  • Осмотр дворца снаружи, внутрь не заходим
  • Дополнительные расходы возможны, только если вы пожелаете посетить местную традиционную кофейню

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Ханского дворца
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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