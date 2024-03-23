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зимняя сказка, которую нам поведали потрясающие профессионалы Марина и Владислав. Их любовь и уважение к своему краю передалось и нам. Мы очарованы Байкальский страной! Большое спасибо за это великолепным профи и очень сердечным и заботливым Марине и Владиславу!