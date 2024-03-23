7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ключ к Байкалу: незабываемое путешествие в Большое Голоустное
Приглашаем вас на однодневное путешествие к озеру Байкал, где вы откроете для себя чарующие пейзажи и уникальную культуру Большого Голоустного
Начало: Заезд по адресу
Расписание: По бронированию
1 авг в 09:00
2 авг в 09:00
от 12 000₽ за всё до 2 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Большое Голоустное: история и природа на берегу Байкала
Исследуйте берег Байкала, насладитесь величием природы и погрузитесь в историю декабристов в Большом Голоустном
Начало: Заберу из любой точки в городе Иркутск
Расписание: По запросу
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от 15 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
5%
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Байкал в Большом Голоустном и поход на Сухое озеро
Начало: Любое удобное туристам место в Иркутске
Расписание: Любой день, выезд до обеда.
Завтра в 09:00
31 июл в 09:00
от 1700016 150₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККристина23 марта 2024Нам все очень понравилось. Отличный гид, комфортное перемещение и потрясающая локация. Спасибо)
- ГГалина17 марта 2024Спешим поставить пять с плюсом экскурсии "Ключ к Байкалу - посёлок Большое Голоустное" от 13 марта 2024 года. Это волшебная
- ААнна9 марта 2024Экскурсия просто потрясающая. Красоты Байкала впечатляют. Лед,,Кудыкина гора, Церкви и храмы, все впечатлило. Больше спасибо гиду Марине, рассказывала истории, легенды и исторические события всю и экскурсию, мы не скучали. Надеюсь мы увидимся еще не раз)
- ННаталья16 февраля 2024Шикарная экскурсия. Гид просто умница. Интересно, познавательно, комфортно
- ЕЕлена26 июля 2023Экскурсия - супер! Интересный маршрут! Красота! БОЛЬШОЕ СПАСИБО Ивану за знакомство с Байкалом!
- ООльга21 января 2021Зимний тур в Большое ГолоустноеПрекрасно провели время! Чудесные виды за окном автомобиля, пузырьки во льду Байкала, катание на коньках никого не оставят равнодушными.
Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Посёлок Большое Голоустное»
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