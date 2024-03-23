Посёлок Большое Голоустное – экскурсии на Байкале

Найдено 3 экскурсии в категории «Посёлок Большое Голоустное» на Байкале, цены от 12 000 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Ключ к Байкалу - поселок Большое Голоустное
7 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ключ к Байкалу: незабываемое путешествие в Большое Голоустное
Приглашаем вас на однодневное путешествие к озеру Байкал, где вы откроете для себя чарующие пейзажи и уникальную культуру Большого Голоустного
Начало: Заезд по адресу
Расписание: По бронированию
1 авг в 09:00
2 авг в 09:00
от 12 000 за всё до 2 чел.
Большое Голоустное: поселок на берегу Байкала
1 отзыв
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Большое Голоустное: история и природа на берегу Байкала
Исследуйте берег Байкала, насладитесь величием природы и погрузитесь в историю декабристов в Большом Голоустном
Начало: Заберу из любой точки в городе Иркутск
Расписание: По запросу
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от 15 000 за всё до 3 чел.
Байкал в Большом Голоустном и поход на Сухое озеро
скидка
5%
1 отзыв
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Байкал в Большом Голоустном и поход на Сухое озеро
Начало: Любое удобное туристам место в Иркутске
Расписание: Любой день, выезд до обеда.
Завтра в 09:00
31 июл в 09:00
от 1700016 150 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кристина
    23 марта 2024
    Ключ к Байкалу - поселок Большое Голоустное
    Нам все очень понравилось. Отличный гид, комфортное перемещение и потрясающая локация. Спасибо)
  • Г
    Галина
    17 марта 2024
    Ключ к Байкалу - поселок Большое Голоустное
    Спешим поставить пять с плюсом экскурсии "Ключ к Байкалу - посёлок Большое Голоустное" от 13 марта 2024 года. Это волшебная
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    зимняя сказка, которую нам поведали потрясающие профессионалы Марина и Владислав. Их любовь и уважение к своему краю передалось и нам. Мы очарованы Байкальский страной! Большое спасибо за это великолепным профи и очень сердечным и заботливым Марине и Владиславу!

  • А
    Анна
    9 марта 2024
    Ключ к Байкалу - поселок Большое Голоустное
    Экскурсия просто потрясающая. Красоты Байкала впечатляют. Лед,,Кудыкина гора, Церкви и храмы, все впечатлило. Больше спасибо гиду Марине, рассказывала истории, легенды и исторические события всю и экскурсию, мы не скучали. Надеюсь мы увидимся еще не раз)
  • Н
    Наталья
    16 февраля 2024
    Большое Голоустное: поселок на берегу Байкала
    Шикарная экскурсия. Гид просто умница. Интересно, познавательно, комфортно
  • Е
    Елена
    26 июля 2023
    Байкал в Большом Голоустном и поход на Сухое озеро
    Экскурсия - супер! Интересный маршрут! Красота! БОЛЬШОЕ СПАСИБО Ивану за знакомство с Байкалом!
  • О
    Ольга
    21 января 2021
    Зимний тур в Большое Голоустное
    Прекрасно провели время! Чудесные виды за окном автомобиля, пузырьки во льду Байкала, катание на коньках никого не оставят равнодушными.

Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Посёлок Большое Голоустное»

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  4. Хребет Хамар-Дабан
  5. Мыс Кобылья голова
  6. Мыс Саган-Хушун
  7. Мыс Хобой
Сколько стоит экскурсия по Байкалу в июле 2024
Сейчас на Байкале в категории "Посёлок Большое Голоустное" можно забронировать 3 экскурсии от 12 000 до 16 150 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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