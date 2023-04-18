Индивидуальная экскурсия «Зимняя сказка Байкала» из Улан-Удэ

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Зимой Байкал особенно загадочен и прекрасен.

Отправьтесь в комфортное экспресс-путешествие по зимнему озеру, чтобы увидеть нагромождения ледяных глыб, сосульки на берегах и скалах, массивные бирюзовые торосы и разбегающиеся в стороны паутины льда. Вы сможете пройтись по заледеневшему Байкалу и даже прокатиться по нему на коньках.
Индивидуальная экскурсия «Зимняя сказка Байкала» из Улан-Удэ
Индивидуальная экскурсия «Зимняя сказка Байкала» из Улан-Удэ
Индивидуальная экскурсия «Зимняя сказка Байкала» из Улан-Удэ
Индивидуальная экскурсия «Зимняя сказка Байкала» из Улан-Удэ
Индивидуальная экскурсия «Зимняя сказка Байкала» из Улан-Удэ
Индивидуальная экскурсия «Зимняя сказка Байкала» из Улан-Удэ
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Заснеженную береговую линию Восточного побережья озера Байкал
  • Ледяные фигуры и пещеры, созданные руками самой природы
  • Исследуете знаменитую локацию в зимнем обличии: скала «Черепаха»
  • Посетите набережную туристско-рекреационной зоны «Турка» и обрамленный ледяными наплесками маяк
  • Прогуляетесь по территории одного из старейших курортов Восточной Сибири «Горячинск», где находится выход оздоровительного термального горячего источника
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Зимнее озеро После того как водная поверхность покрывается льдом, открывается еще больше возможностей увидеть всю красоту Байкальской природы.
Байкал замерзает постепенно: окончательно покрывается льдом только в конце января и стоит до конца марта.
В декабре и январе на Байкале подходящее время для прогулок на свежем воздухе, чтобы насладиться потрясающими пейзажами заснеженной тайги и понаблюдать за тем, как озеро постепенно сковывается в лёд. Высокие волны «строят» скульптуры из наплесков, а снежные хлопья окутывают бахромой деревья и дома.
Байкальский лед — легендарная особенность этого озера-моря. Из года в год лёд разный, но всегда неповторимо красивый. Если февральский ветер хорошо выдувает снег с поверхности льда, тем самым отшлифовав его до прозрачности, то даже можно рассмотреть камни на дне. Стоя на прозрачном и чистом, как стекло, льду, вы получите непередаваемые и захватывающие эмоции от ощущения, будто паря над водой! Важная информация:• Одежда должна быть теплая и непродуваемая. Подойдет одежда для альпинизма, треккинга или лыжный костюм. Она удобна тем, что за счет мембран и материала дышит, хорошо вентилируется, при этом отлично держит тепло;
  • Потребуются шарф, теплые непродуваемые варежки или перчатки;
  • Наденьте теплую непромокаемую обувь с нескользящей подошвой;
  • Не забудьте очки от солнца.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Автотранспорт
  • Услуги гида
Что не входит
  • Дополнительно оплачивается транспортный сбор: 2000 руб. с группы.
  • Перекус или обед в придорожном кафе по маршруту экскурсии
  • При желании можно подняться на маяк, чтобы посмотреть на озеро с высоты птичьего полета (250 руб. с человека)
  • При желании (февраль, март) можно прокатиться на судне с воздушной подушкой «Хивус» (1000 руб. с человека за 30 мин.)
  • При желании можно прокатиться на снегоходе по лесной тропе (500 руб. с человека за 15 мин.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: По согласованию, в пределах центра г. Улан-Удэ
Завершение: г. Улан-Удэ, площадь Советов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Одежда должна быть теплая и непродуваемая. Подойдет одежда для альпинизма, треккинга или лыжный костюм. Она удобна тем, что за счет мембран и материала дышит, хорошо вентилируется, при этом отлично держит тепло
  • Потребуются шарф, теплые непродуваемые варежки или перчатки
  • Наденьте теплую непромокаемую обувь с нескользящей подошвой
  • Не забудьте очки от солнца
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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