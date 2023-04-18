Зимнее озеро После того как водная поверхность покрывается льдом, открывается еще больше возможностей увидеть всю красоту Байкальской природы.

Байкал замерзает постепенно: окончательно покрывается льдом только в конце января и стоит до конца марта.

В декабре и январе на Байкале подходящее время для прогулок на свежем воздухе, чтобы насладиться потрясающими пейзажами заснеженной тайги и понаблюдать за тем, как озеро постепенно сковывается в лёд. Высокие волны «строят» скульптуры из наплесков, а снежные хлопья окутывают бахромой деревья и дома.

Байкальский лед — легендарная особенность этого озера-моря. Из года в год лёд разный, но всегда неповторимо красивый. Если февральский ветер хорошо выдувает снег с поверхности льда, тем самым отшлифовав его до прозрачности, то даже можно рассмотреть камни на дне. Стоя на прозрачном и чистом, как стекло, льду, вы получите непередаваемые и захватывающие эмоции от ощущения, будто паря над водой! Важная информация:• Одежда должна быть теплая и непродуваемая. Подойдет одежда для альпинизма, треккинга или лыжный костюм. Она удобна тем, что за счет мембран и материала дышит, хорошо вентилируется, при этом отлично держит тепло;