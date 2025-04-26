Водная прогулка
За здоровьем на Байкал - в село Горячинск
Начало: По согласованию с гидом. Центр Улан-Удэ
Расписание: По договоренности
Завтра в 17:00
3 окт в 09:00
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
На коньках по Байкалу: тур из Улан-Удэ
Начало: Площадь Советов или ваш отель в центре Улан-Уде
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
3 окт в 09:00
18 200 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Нилова Пустынь - Сердце Саян: однодневная экскурсия
Начало: Заберу из отеля в Иркутске
Расписание: Ежедневно по запросу
6 окт в 08:00
7 окт в 08:00
25 000 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия26 апреля 2025Добрый день. Экскурсия очень понравилась, не смотря на погодные условия. Очень много впечатлений и новой информации. Отдельное спасибо гиду Сергею. . обязательно приедем ещё!
- ССветлана24 марта 2025Понравилось всё. Гид отличный. Подъехал к гостинице. Рассказал много интересного. Покатались с ребенком на катерах с воздушной подушкой. Посетили горячий источник. Прогулялись по парку в Горячинске. Все остались очень довольны. Привезли нас в нашу гостиницу.
- ЕЕлена16 сентября 2024Безумно понравилась экскурсия!
Гид-водитель-Сергей просто замечательный. Как водитель - аккуратно и комфортно ехать. Как гид- по пути рассказывал про интересные места,
- ВВиктор13 апреля 2024Впечатления от экскурсии самые положительные! Очень повезло с гидом (Сергей Гредасов), который рассказал и показал все достопримечательности на маршруте. Рад,
- ННаталья24 февраля 2023Незабываемые впечатления! Спасибо гиду Татьяне!
- ННаталья24 февраля 2023Незабываемые впечатления! Спасибо гиду Татьяне!
- ККузьмина9 сентября 2022Замечательный гид (спасибо Александр), прекрасная погода (золотая осень, теплый солнечный и очень яркий день), могучий Байкал (где-то тихий и спокойный…
- ККузьмина9 сентября 2022Замечательный гид (спасибо Александр), прекрасная погода (золотая осень, теплый солнечный и очень яркий день), могучий Байкал (где-то тихий и спокойный…
- ККузнецова8 сентября 2022Все очень понравилось. Гид Сергей очень замечательный. Мастер своего дела. . Рекомендуем. Не пожалеете
- ККузнецова8 сентября 2022Все очень понравилось. Гид Сергей очень замечательный. Мастер своего дела. . Рекомендуем. Не пожалеете
Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Курорт Горячинск»
Самые популярные экскурсии этой рубрики на Байкале
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть на Байкале
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Байкалу в октябре 2025
Сейчас на Байкале в категории "Курорт Горячинск" можно забронировать 3 экскурсии от 18 000 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте экскурсию на Байкале на 2025 год по теме «Курорт Горячинск», 12 ⭐ отзывов, цены от 18000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь