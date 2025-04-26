Мои заказы

Курорт Горячинск – экскурсии на Байкале

Найдено 3 экскурсии в категории «Курорт Горячинск» на Байкале, цены от 18 000 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
За здоровьем на Байкал - в село Горячинск
8 часов
10 отзывов
Водная прогулка
За здоровьем на Байкал - в село Горячинск
Начало: По согласованию с гидом. Центр Улан-Удэ
Расписание: По договоренности
Завтра в 17:00
3 окт в 09:00
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
На коньках по Байкалу: тур из Улан-Удэ
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
На коньках по Байкалу: тур из Улан-Удэ
Начало: Площадь Советов или ваш отель в центре Улан-Уде
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
3 окт в 09:00
18 200 ₽ за всё до 3 чел.
Нилова Пустынь - Сердце Саян: однодневная экскурсия
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Нилова Пустынь - Сердце Саян: однодневная экскурсия
Начало: Заберу из отеля в Иркутске
Расписание: Ежедневно по запросу
6 окт в 08:00
7 окт в 08:00
25 000 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    26 апреля 2025
    За здоровьем на Байкал - в село Горячинск
    Добрый день. Экскурсия очень понравилась, не смотря на погодные условия. Очень много впечатлений и новой информации. Отдельное спасибо гиду Сергею. . обязательно приедем ещё!
  • С
    Светлана
    24 марта 2025
    За здоровьем на Байкал - в село Горячинск
    Понравилось всё. Гид отличный. Подъехал к гостинице. Рассказал много интересного. Покатались с ребенком на катерах с воздушной подушкой. Посетили горячий источник. Прогулялись по парку в Горячинске. Все остались очень довольны. Привезли нас в нашу гостиницу.
  • Е
    Елена
    16 сентября 2024
    За здоровьем на Байкал - в село Горячинск
    Безумно понравилась экскурсия!
    Гид-водитель-Сергей просто замечательный. Как водитель - аккуратно и комфортно ехать. Как гид- по пути рассказывал про интересные места,
    читать дальше

    события, людей.
    Были запланированы потрясающие остановки. Где можно было пофотографировать, кстати, Сергей отличный фотограф.
    Вся наша маленькая компания осталась очень довольна. Большое Вам спасибо🙏💕 желаем успехов, процветания и довольных клиентов.
    Контакты сохранили, будем рекомендовать друзьям, которые соберутся посетить Ваш прекрасный край🩵
    Байкал - любовь всем сердцем🩵

  • В
    Виктор
    13 апреля 2024
    За здоровьем на Байкал - в село Горячинск
    Впечатления от экскурсии самые положительные! Очень повезло с гидом (Сергей Гредасов), который рассказал и показал все достопримечательности на маршруте. Рад,
    читать дальше

    что не поехали групповой экскурсией, а взяли индивидуальную. Времени хватило на все. В общем советую экскурсию по данному маршруту и данного гида.

  • Н
    Наталья
    24 февраля 2023
    За здоровьем на Байкал - в село Горячинск
    Незабываемые впечатления! Спасибо гиду Татьяне!
  • Н
    Наталья
    24 февраля 2023
    За здоровьем на Байкал - в село Горячинск
    Незабываемые впечатления! Спасибо гиду Татьяне!
  • К
    Кузьмина
    9 сентября 2022
    За здоровьем на Байкал - в село Горячинск
    Замечательный гид (спасибо Александр), прекрасная погода (золотая осень, теплый солнечный и очень яркий день), могучий Байкал (где-то тихий и спокойный…
    читать дальше

    где-то очень сильно бушующий, тревожный… с ветром…..), хорошая веселая компания, красивые фото на память, незабываемый запах "Ветра"," Байкала"… Это было замечательно, незабываемо, много впечатлений, непременно приеду ещё раз, и… отдельное спасибо нашему гиду Александру - очень интересная и познавательная экскурсия, благодарю Вас за Ваше внимание и деликатность. СПАСИБО!

  • К
    Кузьмина
    9 сентября 2022
    За здоровьем на Байкал - в село Горячинск
    Замечательный гид (спасибо Александр), прекрасная погода (золотая осень, теплый солнечный и очень яркий день), могучий Байкал (где-то тихий и спокойный…
    читать дальше

    где-то очень сильно бушующий, тревожный… с ветром…..), хорошая веселая компания, красивые фото на память, незабываемый запах "Ветра"," Байкала"… Это было замечательно, незабываемо, много впечатлений, непременно приеду ещё раз, и… отдельное спасибо нашему гиду Александру - очень интересная и познавательная экскурсия, благодарю Вас за Ваше внимание и деликатность. СПАСИБО!

  • К
    Кузнецова
    8 сентября 2022
    За здоровьем на Байкал - в село Горячинск
    Все очень понравилось. Гид Сергей очень замечательный. Мастер своего дела. . Рекомендуем. Не пожалеете
  • К
    Кузнецова
    8 сентября 2022
    За здоровьем на Байкал - в село Горячинск
    Все очень понравилось. Гид Сергей очень замечательный. Мастер своего дела. . Рекомендуем. Не пожалеете

Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Курорт Горячинск»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Байкале
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. За здоровьем на Байкал - в село Горячинск
  2. На коньках по Байкалу: тур из Улан-Удэ
  3. Нилова Пустынь - Сердце Саян: однодневная экскурсия
Какие места ещё посмотреть на Байкале
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Малое Море
  2. Мыс Кобылья голова
  3. Мыс Саган-Хушун
  4. Мыс Хобой
  5. Тункинская долина
  6. Набережная
  7. Тажеранские степи
  8. Хребет Хамар-Дабан
Сколько стоит экскурсия по Байкалу в октябре 2025
Сейчас на Байкале в категории "Курорт Горячинск" можно забронировать 3 экскурсии от 18 000 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте экскурсию на Байкале на 2025 год по теме «Курорт Горячинск», 12 ⭐ отзывов, цены от 18000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь