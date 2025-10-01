Мои заказы

Найдено 3 экскурсии в категории «Маяк в Турке» на Байкале, цены от 18 000 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
За здоровьем на Байкал - в село Горячинск
8 часов
11 отзывов
Водная прогулка
За здоровьем на Байкал - в село Горячинск
Начало: По согласованию с гидом. Центр Улан-Удэ
Расписание: По договоренности
Завтра в 18:00
7 ноя в 09:00
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия «Зимняя сказка Байкала» из Улан-Удэ
8 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия «Зимняя сказка Байкала» из Улан-Удэ
Начало: По согласованию, в пределах центра г. Улан-Удэ
Расписание: Стандартный выезд на экскурсия в 09:00 или в 10:00, либо можно позже, по вашему желанию.
Завтра в 13:00
7 ноя в 09:00
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия «Зимняя сказка Байкала»
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия «Зимняя сказка Байкала»
Начало: По согласованию с гидом. В пределах центра города
Завтра в 09:00
7 ноя в 09:00
18 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    1 октября 2025
    За здоровьем на Байкал - в село Горячинск
    увидели все пункты, которые были в первоначально программе на сайте.
    Также Сергей рассказывал много легенд и историй, было очень интересно. Без
    читать дальше

    такого сопровождения экскурсия не принесла бы столько впечатлений.
    Сергей очень спокойный и доброжелательный, хорошо водит машину, знает все интересные места по маршруту, делится информацией.
    Рекомендуем экскурсии с ним.

  • А
    Анна
    11 сентября 2025
    За здоровьем на Байкал - в село Горячинск
    Это было потрясающе, не смотря на тучи и дождь. Сергей очень интересно рассказывал про Байкал, время в пути пролетело на
    читать дальше

    одном дыхании. Побывали в Гремячинске, Турке и Горячинске. Наконец-то сбылась моя мечта и я увидела маяк в Турке и даже поднялась наверх. Сергей показал интересные места для отдыха, в которые теперь хочется вернуться. А Байкал… сам Байкал как всегда завораживает. Спасибо большое, мы обязательно приедем ещё.

  • Ю
    Юлия
    26 апреля 2025
    За здоровьем на Байкал - в село Горячинск
    Добрый день. Экскурсия очень понравилась, не смотря на погодные условия. Очень много впечатлений и новой информации. Отдельное спасибо гиду Сергею. . обязательно приедем ещё!
  • С
    Светлана
    24 марта 2025
    За здоровьем на Байкал - в село Горячинск
    Понравилось всё. Гид отличный. Подъехал к гостинице. Рассказал много интересного. Покатались с ребенком на катерах с воздушной подушкой. Посетили горячий источник. Прогулялись по парку в Горячинске. Все остались очень довольны. Привезли нас в нашу гостиницу.
  • Е
    Елена
    16 сентября 2024
    За здоровьем на Байкал - в село Горячинск
    Безумно понравилась экскурсия!
    Гид-водитель-Сергей просто замечательный. Как водитель - аккуратно и комфортно ехать. Как гид- по пути рассказывал про интересные места,
    читать дальше

    события, людей.
    Были запланированы потрясающие остановки. Где можно было пофотографировать, кстати, Сергей отличный фотограф.
    Вся наша маленькая компания осталась очень довольна. Большое Вам спасибо🙏💕 желаем успехов, процветания и довольных клиентов.
    Контакты сохранили, будем рекомендовать друзьям, которые соберутся посетить Ваш прекрасный край🩵
    Байкал - любовь всем сердцем🩵

  • В
    Виктор
    13 апреля 2024
    За здоровьем на Байкал - в село Горячинск
    Впечатления от экскурсии самые положительные! Очень повезло с гидом (Сергей Гредасов), который рассказал и показал все достопримечательности на маршруте. Рад,
    читать дальше

    что не поехали групповой экскурсией, а взяли индивидуальную. Времени хватило на все. В общем советую экскурсию по данному маршруту и данного гида.

  • Н
    Наталья
    24 февраля 2023
    За здоровьем на Байкал - в село Горячинск
  • К
    Кузьмина
    9 сентября 2022
    За здоровьем на Байкал - в село Горячинск
  • К
    Кузнецова
    8 сентября 2022
    За здоровьем на Байкал - в село Горячинск
