4 отзыва

Индивидуальная до 4 чел.

Индивидуальная экскурсия «Зимняя сказка Байкала» из Улан-Удэ Начало: По согласованию, в пределах центра г. Улан-Удэ

Расписание: Стандартный выезд на экскурсия в 09:00 или в 10:00, либо можно позже, по вашему желанию.