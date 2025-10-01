Водная прогулка
За здоровьем на Байкал - в село Горячинск
Индивидуальная экскурсия «Зимняя сказка Байкала»
Начало: По согласованию с гидом. В пределах центра города
Завтра в 09:00
7 ноя в 09:00
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
- ММарина1 октября 2025увидели все пункты, которые были в первоначально программе на сайте.
Также Сергей рассказывал много легенд и историй, было очень интересно. Без
- ААнна11 сентября 2025Это было потрясающе, не смотря на тучи и дождь. Сергей очень интересно рассказывал про Байкал, время в пути пролетело на
- ЮЮлия26 апреля 2025Добрый день. Экскурсия очень понравилась, не смотря на погодные условия. Очень много впечатлений и новой информации. Отдельное спасибо гиду Сергею. . обязательно приедем ещё!
- ССветлана24 марта 2025Понравилось всё. Гид отличный. Подъехал к гостинице. Рассказал много интересного. Покатались с ребенком на катерах с воздушной подушкой. Посетили горячий источник. Прогулялись по парку в Горячинске. Все остались очень довольны. Привезли нас в нашу гостиницу.
- ЕЕлена16 сентября 2024Безумно понравилась экскурсия!
Гид-водитель-Сергей просто замечательный. Как водитель - аккуратно и комфортно ехать. Как гид- по пути рассказывал про интересные места,
- ВВиктор13 апреля 2024Впечатления от экскурсии самые положительные! Очень повезло с гидом (Сергей Гредасов), который рассказал и показал все достопримечательности на маршруте. Рад,
- ННаталья24 февраля 2023Незабываемые впечатления! Спасибо гиду Татьяне!
- ККузьмина9 сентября 2022Замечательный гид (спасибо Александр), прекрасная погода (золотая осень, теплый солнечный и очень яркий день), могучий Байкал (где-то тихий и спокойный…
- ККузнецова8 сентября 2022Все очень понравилось. Гид Сергей очень замечательный. Мастер своего дела. . Рекомендуем. Не пожалеете
