Термальные купальни, бани, сауны и SPA

Найдено 3 экскурсии в категории «SPA» на Байкале, цены от 6000 ₽, скидки до 3%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Идеальный Аршан - Саянские горы
На машине
12 часов
18 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Идеальный Аршан - Саянские горы
Начало: Ул. Ленина
«Жемчуг, купание в термальном источнике Необходимое для комфортного тура:»
Расписание: Ежедневно по бронированию в 8:00
Сегодня в 09:00
28 авг в 09:00
23 000 ₽ за всё до 6 чел.
Путешествие в Бурятию: Тункинская долина и Аршан
На машине
На поезде
12 часов
-
3%
19 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие в Бурятию: Тункинская долина и Аршан
Начало: Место вашего проживания в Иркутске
«По пути мы заедем на смотровую площадку с прекрасным видом на Байкал, побываем в Тункинской долине у ледяного водопада и искупаемся в термальном источнике под открытым небом»
Расписание: Каждый день в 8:00
Завтра в 08:00
24 авг в 08:00
25 220 ₽26 000 ₽ за всё до 5 чел.
Трансфер в горячий бассейн Ильинка
На микроавтобусе
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер в горячий бассейн Ильинка
Начало: По договоренности
«Здесь находится удивительный термальный источник — горячий бассейн, целительные свойства которого способны улучшить состояние организма и являются отличной процедурой для профилактики многих недугов»
Расписание: По договоренности
6000 ₽ за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «SPA»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Байкале
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Идеальный Аршан - Саянские горы;
  2. Путешествие в Бурятию: Тункинская долина и Аршан;
  3. Трансфер в горячий бассейн Ильинка.
Какие места ещё посмотреть на Байкале
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Малое Море;
  2. Мыс Кобылья голова;
  3. Хребет Хамар-Дабан;
  4. Тажеранские степи;
  5. Набережная;
  6. Тункинская долина;
  7. Мыс Саган-Хушун;
  8. Мыс Хобой.
Сколько стоит экскурсия по Байкалу в августе 2026
Сейчас на Байкале в категории "SPA" можно забронировать 3 экскурсии от 6000 до 25 220 со скидкой до 3%. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Забронируйте экскурсию на Байкале на 2026 год по теме «SPA», 38 ⭐ отзывов, цены от 6000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь