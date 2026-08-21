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Индивидуальная
до 6 чел.
Идеальный Аршан - Саянские горы
Начало: Ул. Ленина
«Жемчуг, купание в термальном источнике Необходимое для комфортного тура:»
Расписание: Ежедневно по бронированию в 8:00
Сегодня в 09:00
28 авг в 09:00
23 000 ₽ за всё до 6 чел.
-
3%
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие в Бурятию: Тункинская долина и Аршан
Начало: Место вашего проживания в Иркутске
«По пути мы заедем на смотровую площадку с прекрасным видом на Байкал, побываем в Тункинской долине у ледяного водопада и искупаемся в термальном источнике под открытым небом»
Расписание: Каждый день в 8:00
Завтра в 08:00
24 авг в 08:00
25 220 ₽
26 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер в горячий бассейн Ильинка
Начало: По договоренности
«Здесь находится удивительный термальный источник — горячий бассейн, целительные свойства которого способны улучшить состояние организма и являются отличной процедурой для профилактики многих недугов»
Расписание: По договоренности
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «SPA»
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