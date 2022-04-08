«Вечерний Хужир» - прогулка по столице Ольхона

На остров Ольхон, считавшийся сакральным центром северного шаманского мира, сбегали монгольские шаманы

Групповая
На остров Ольхон, считавшийся сакральным центром северного шаманского мира, сбегали монгольские шаманы во время преследования их ламами в эпоху Чингисхана.

Он стал последним оплотом шаманов Северной Азии.

Приглашаем вас прогуляться по столице острова — поселку Хужир.

За 2 часа вы познакомитесь с его историей и легендами, узнаете его традиции и насладитесь красотой вечернего Байкала.

А в конце прогулки полюбуемся прекрасным закатом.
«Вечерний Хужир» - прогулка по столице Ольхона
«Вечерний Хужир» - прогулка по столице Ольхона
«Вечерний Хужир» - прогулка по столице Ольхона
«Вечерний Хужир» - прогулка по столице Ольхона
«Вечерний Хужир» - прогулка по столице Ольхона
«Вечерний Хужир» - прогулка по столице Ольхона

Что вас ожидает 🤩

  • Мыс Бурхан / скала Шаманка
  • Столбы Сэргэ
  • Сарайский пляж
  • Церковь Державной Иконы Божией Матери
  • Панорамную площадку
  • Арт-отель

Сакральный центр бурятского народа

Для бурятского народа остров Ольхон — это географический центр этнической территории бурят, сакральный центр общебурятского значения. Защищенный от непрошеных гостей студеными водами Байкала, остров дольше других мест сохранял традиционное мировоззрение бурят и многие обычаи бурятской старины.
На остров Ольхон, считавшийся сакральным центром северного шаманского мира, сбегали монгольские шаманы во время преследования их ламами в эпоху Чингисхана. В силу своей изолированности остров Ольхон стал последним оплотом шаманов Северной Азии.

Археологические памятники

Территория острова богата археологическими памятниками, по их количеству на 1 кв. м. ему нет равных во всем Прибайкалье: известно 143 археологических объекта (1993). Это могильники, древние городища, остатки каменных стен. К числу наиболее заметных относится сохранившаяся древняя курыканская защитная стена протяженностью почти 300 метров, перегородившая перешеек мыса Хоргой.

Ландшафты Ольхона

На равном удалении от северной и южной оконечностей озера, Ольхон сконцентрировал на своей территории все многообразие природных ландшафтов байкальских берегов. Даже по своей форме он напоминает очертания Байкала. На острове встречаются степные ландшафты с глубоко вдающимися в сушу и хорошо прогреваемыми летом заливами, редкие для Прибайкалья эоловые участки песка с дюнами и холмами, смешанные лиственные леса с участками реликтового ельника, живописные скалы на берегу из мрамора, густо покрытого красными лишайниками.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспорт да места встречи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Хужир. Краеведческий музей, ул. Первомайская, 2а
Завершение: Мыс Бурхан / скала Шаманка
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 18:30
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
  • Просьба уточнить
  • Что ваш рейс не задержан
  • Трансфер вовремя
  • И вы прибываете в соответствии с графиком
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 18:30

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