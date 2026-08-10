Во время нашей прогулки вы узнаете в каком месте был возведён иркутский острог, кто сыграл ключевую роль в развитии города, какие тайны и легенды наполняют старинные улочки Иркутска. Вы увидите
Описание экскурсииИркутск Плывут и плывут прибайкальские шири, Саянские горы синеют вдали. Нас встретит столица таёжной Сибири, любимый Иркутск, середина Земли. Иркутск — уникальный старинный сибирский город, древний перекрёсток торговых путей, по сей день сохранивший свою самобытность и колорит. Во время нашей прогулки вы узнаете в каком месте был возведён иркутский острог, кто сыграл ключевую роль в развитии города, какие тайны и легенды наполняют старинные улочки Иркутска. Дорога на Байкал Один час пути от Иркутска по комфортабельной трассе и вот мы уже на Байкале! Листвянка, старинное название посёлка-Лиственичное, стоит не только на водоразделе Байкала и Ангары, но и на разломе исторических времён. Давным-давно этот берег был облюбован охотниками и рыбаками, а спустя века он стал заселяться и русскими. Я расскажу вам старинные легенды, связанные с этим местом силы, вы посетите уникальный музей Байкала и смотровую площадку, с которой открываются панорамные виды на озеро. Увидите исток реки Ангара — единственной реки, которая вытекает из Байкала. На знаменитом рыбном рынке сможете отведать свежую рыбку горячего или холодного копчения и выбрать сувенир по душе. А потом мы спустимся к берегу Байкала и вы насладитесь чудесным видом бескрайней водной глади, зарядитесь его энергией и мощью. История возникновения Байкала, что таят в себе его глубины Музей Байкала — это настоящий научно-исследовательский центр! Всего за час вы узнаете: как образовался Байкал, глубину озера и другие факты о нём. А также сможете посмотреть в огромных аквариумах на рыб, которые водятся в Байкале, на рачков, которые его чистят и увидеть настоящих нерп. Узнаете историю освоения и исследования Байкала. Знакомство с уникальной байкальской природой Наиболее быстро и комфортно познакомиться с редкими растениями и естественными байкальскими ландшафтами можно в Дендропарке. Здесь, прогуливаясь по приподнятым над землёй деревянным дорожкам с перилами мы полюбуемся на живые коллекции ценных древесных и травянистых растений Прибайкалья. А с верхних террас насладимся красотой водной глади озера. Видовая точка — камень Черского Это смотровая площадка на высоте 728 метров над уровнем моря. С её верхней точки открывается великолепный вид на Байкал, исток Ангары, Шаман-камень, хребет Хамар-Дабан. В любое время — утром и на закате, летом и зимой — здесь получаются незабываемые снимки. Фотография — моё увлечение, поэтому я с удовольствием проведу для вас репортажную съёмку нашего путешествия. Фотографии вы получите сразу после экскурсии. Организационные детали • Пешеходно- автомобильная экскурсия по центру Иркутска — продолжительность 2 часа.
- В 9:00 часов встречаемся в Иркутске, сквер Кирова (остановка — площадь Графа Сперанского), у фонтана.
- Пешеходно- автомобильная экскурсия по Листвянке — продолжительность 5 часов.
- Время в пути Иркутск — Листвянка — Иркутск — ориентировочно 2,5 часа.
- Довезу вас до гостиницы или другого места проживания в Иркутске или Листвянке.
- Экскурсия проводится в любое время года.
- Предусмотрено время на обед (оплачивается самостоятельно).
Проводится в любой день с 9 утра. Круглогодично
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- В Иркутске:
- Место основания города Иркутска, Спасскую церковь, Собор Богоявления, Католический собор, аллею Славы, памятник Первопроходцам, самую красивую улицу города - Карла Маркса, памятник Александру 3, Верхнюю и Нижнюю набережную, краеведческий музей, Белый дом, драматический театр, символ города - Бабр, 130 квартал (сибирская Слобода), самую длинную улицу Иркутска - Байкальскую, далее мы выезжаем на Байкальский тракт
- В Листвянке:
- Исток реки Ангара и Шаман камень, музей Байкала, Дендропарк, смотровая площадка Камень Черского, Рыбный рынок, набережная Листвянки. По желанию Свято-Никольская церковь
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Музей Байкала - 400 руб/ взрослый, 250 руб/ детский
- Подъём-спуск на кресельном подъёмнике - 400 руб/взрослый, 250 руб/детский
- Питание (средний чек) - 1000 руб/чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск. Сквер им. Кирова. У фонтана
Завершение: Гостиница
Когда и сколько длится?
Когда: Проводится в любой день с 9 утра. Круглогодично
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Байкала
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