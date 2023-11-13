Экскурсии на 1 день в Балаклаве

Найдено 14 экскурсий в категории «На весь день» в Балаклаве, цены от 950 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прекрасны вы, брега Тавриды
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Прекрасны вы, брега Тавриды: Индивидуальная экскурсия по Балаклаве и ее окрестностям
Погрузитесь в историю и красоту Балаклавы вместе с нашей экскурсией. Откройте уникальные места и создайте незабываемые воспоминания
Начало: По договоренности
Расписание: по предварительной договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 900 за всё до 6 чел.
Личный гид к Вам в авто - Бахчисарай
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
2 отзыва
Личный гид к Вам в авто - Бахчисарай
Бахчисарай - сердце Крыма, где восточная культура сочетается с древней историей. Узнайте больше на нашей экскурсии
Начало: Встретим Вас в любом удобном месте
Расписание: ежедневно 08:30, 09:00. 10:00, 11:00. 12:00, 13:00, 14:00
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
950 за человека
Изумрудный каньон и урочище Алсу: пеший поход с гидом
🚶 Пешая
Мини-группа
10 часов
1 отзыв
Изумрудный каньон и урочище Алсу: пеший поход с гидом
Начало: Севастополь, Городское шоссе, 3 Б
Расписание: По субботам в 08:15
15 июня в 08:15
22 июня в 08:15
1 600 за человека
Через горы Крыма к морю
🚶 Пешая
Мини-группа
8 часов
1 отзыв
Поход по горам Крыма к морю: от скалы Носорог до пляжа Инжир
Погрузитесь в мир природных красот Крыма с экскурсией, ведущей через горы прямо к берегу моря. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Севастополь, остановка «5-й км Балаклавского шоссе...
Расписание: По четвергам и воскресеньям в 08:15
Завтра в 08:15
14 июня в 08:15
1 950 за человека
На внедорожнике по легендарным местам Севастополя, Фиолента и Балаклавы
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
На внедорожнике по легендарным местам Севастополя, Фиолента и Балаклавы
Погрузитесь в мир приключений и тайн севастопольского побережья, путешествуя на внедорожнике с личным гидом
Начало: Севастополь, по договоренности
Расписание: Ежедневно в 10.00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 500 за всё до 5 чел.
Индивидуальный ночной фототур на цветение лаванды
Фотопрогулка
17 часов
Индивидуальный ночной фототур на цветение лаванды в Балаклаве
Погрузитесь в магию ночного фотографирования лавандовых полей под звездным небом Балаклавы. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Уточните после бронирования
Расписание: По договоренности с 18:00 до 11:00
20 июня в 09:00
14 000 за всё до 3 чел.
Индивидуальная прогулка на поля лаванды в Крыму
Индивидуальная
6 часов
Однодневная экскурсия на лавандовые поля в Крыму с фотосессией
Однодневная поездка на крымские поля лаванды с фотосессией. Уникальные пейзажи и яркие впечатления ждут вас
Начало: Уточните после бронирования
Расписание: По договоренности с 14:00 до 20:00
21 июня в 09:00
12 000 за всё до 3 чел.
Личный гид к Вам в авто - Ай-Петри и Ялта
🚶 Пешая
Групповая
9 часов
Личный гид к Вам в авто - Ай-Петри и Ялта
Поднимитесь на вершину Ай-Петри и насладитесь видом на Ялту и побережье. Посетите Ласточкино гнездо и прогуляйтесь по набережной Ялты
Начало: Встретим Вас в любом удобном месте
Расписание: ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1 250 за человека
Шайтан-Мердвен, Пушкин и римские легионеры
Индивидуальная
6 часов
Балаклава: от Байдарских ворот до горы Мердвен-Кая с чаем на травах
Погрузитесь в историю и красоту южного берега Крыма, следуя путями великих личностей и римских легионеров
Начало: По договоренности
Расписание: Все дни недели в светлый период времени, в зависимости от сезона
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 990 за всё до 4 чел.
Личный гид к Вам в авто - Массандра: дворец, вино и морская прогулка
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
Массандра и Форосский храм: экскурсия с дегустацией вина в Балаклаве
Погрузитесь в мир истории и вина с экскурсией по Массандре и Форосскому храму. Вас ждет незабываемое путешествие по живописным местам
Начало: Мы встретим Вас в любом удобном месте
Расписание: ежедневно с 08:30 до 13:00
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
1 100 за человека
Личный гид к Вам в авто - Сафари-парк львов «Тайган»
🚶 Пешая
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия в Сафари-парк львов «Тайган»: встреча с дикой природой
Откройте мир дикой природы в самом сердце Крыма. Сафари-парк «Тайган» ждет вас и вашу семью для незабываемого приключения
Начало: Мы встретим Вас в любом удобном месте
Расписание: ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1 100 за человека
Личный гид к Вам в авто - Шедевры подземного царства
🚶 Пешая
Групповая
10 часов
Шедевры подземного царства: Пещеры Балаклавы - путешествие в сердце горы
Погрузитесь в мир загадочных пещер Балаклавы. Уникальные формации и подсветка создают атмосферу волшебства
Начало: Встретим Вас в любом удобном месте
Расписание: ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1 250 за человека
Личный гид к Вам в авто - Дворцы Крыма
🚶 Пешая
Групповая
9 часов
Личный гид к Вам в авто - Дворцы Крыма
Откройте для себя дворцы Крыма с личным гидом в вашем авто. Ливадийский и Воронцовский дворцы, Массандра
Начало: В любом удобном для Вас месте
Расписание: Ежедневно в 8:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
1 100 за человека
Большое путешествие в средневековый Крым. Пещерные города и храмы
Индивидуальная
6 часов
Большое путешествие в средневековый Крым: Пещерные города и храмы
Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив уникальные пещерные города и храмы Балаклавы в компании опытного гида
Начало: Пл. Нахимова
Расписание: ежедневно с 10.00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
16 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    13 ноября 2023
    На внедорожнике по легендарным местам Севастополя, Фиолента и Балаклавы
    Невероятные пейзажи, интересная экскурсия, приятный гид Виктория - так в трех фраза можно охарактеризовать это путешествие!
  • П
    Полина
    3 марта 2023
    На внедорожнике по легендарным местам Севастополя, Фиолента и Балаклавы
    В составе группы были гости города и местные. С удовольствием отмечаю, что местным тоже было интересно. Маршрут продуманный, логичный, материал интересный. Красота неописуемая, конечно, всем рекомендую.
  • И
    Ирина
    5 августа 2022
    Балаклавская дуга
    Это была незабываемая прогулка по крымским горам! Мы далеки от активного образа жизни, поэтому на первом этапе было тяжеловато. Но
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    дальше как будто второе дыхание открылось, какие-то внутренние силы появились. Надышались целебным воздухом, отведали поспевающий кизил, сделали множество живописных фото. Огромная благодарность нашему гиду Алексею. Помогал, подбадривал, развлекал интересными историями, шутил. И, конечно же, отдельное спасибо Алексею за вкусный обед на природе: сытная каша, самоиспеченный хлеб, ароматный чай с травами, - выше всех похвал! И, Боже, как он нёс свой огромный рюкзак! В общем, мы прошли весь маршрут, посмотрели интересные места, физически и морально оздоровились. Природа Крыма восхитительна! А это приключение запомнится на всю жизнь!

Ответы на вопросы от путешественников по Балаклаве в категории «На весь день»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 14
  1. Прекрасны вы, брега Тавриды
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  3. Изумрудный каньон и урочище Алсу: пеший поход с гидом
  4. Через горы Крыма к морю
  5. На внедорожнике по легендарным местам Севастополя, Фиолента и Балаклавы
Сколько стоит экскурсия по Балаклаве в июне 2024
Сейчас в Балаклаве в категории "На весь день" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 950 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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