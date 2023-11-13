1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Прекрасны вы, брега Тавриды: Индивидуальная экскурсия по Балаклаве и ее окрестностям
Погрузитесь в историю и красоту Балаклавы вместе с нашей экскурсией. Откройте уникальные места и создайте незабываемые воспоминания
Начало: По договоренности
Расписание: по предварительной договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 900₽ за всё до 6 чел.
Групповая
8 часов
Личный гид к Вам в авто - Бахчисарай
Бахчисарай - сердце Крыма, где восточная культура сочетается с древней историей. Узнайте больше на нашей экскурсии
Начало: Встретим Вас в любом удобном месте
Расписание: ежедневно 08:30, 09:00. 10:00, 11:00. 12:00, 13:00, 14:00
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
950₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Изумрудный каньон и урочище Алсу: пеший поход с гидом
Начало: Севастополь, Городское шоссе, 3 Б
Расписание: По субботам в 08:15
15 июня в 08:15
22 июня в 08:15
1 600₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Поход по горам Крыма к морю: от скалы Носорог до пляжа Инжир
Погрузитесь в мир природных красот Крыма с экскурсией, ведущей через горы прямо к берегу моря. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Севастополь, остановка «5-й км Балаклавского шоссе...
Расписание: По четвергам и воскресеньям в 08:15
Завтра в 08:15
14 июня в 08:15
1 950₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
На внедорожнике по легендарным местам Севастополя, Фиолента и Балаклавы
Погрузитесь в мир приключений и тайн севастопольского побережья, путешествуя на внедорожнике с личным гидом
Начало: Севастополь, по договоренности
Расписание: Ежедневно в 10.00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 500₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
17 часов
Индивидуальный ночной фототур на цветение лаванды в Балаклаве
Погрузитесь в магию ночного фотографирования лавандовых полей под звездным небом Балаклавы. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Уточните после бронирования
Расписание: По договоренности с 18:00 до 11:00
20 июня в 09:00
14 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Однодневная экскурсия на лавандовые поля в Крыму с фотосессией
Однодневная поездка на крымские поля лаванды с фотосессией. Уникальные пейзажи и яркие впечатления ждут вас
Начало: Уточните после бронирования
Расписание: По договоренности с 14:00 до 20:00
21 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
9 часов
Личный гид к Вам в авто - Ай-Петри и Ялта
Поднимитесь на вершину Ай-Петри и насладитесь видом на Ялту и побережье. Посетите Ласточкино гнездо и прогуляйтесь по набережной Ялты
Начало: Встретим Вас в любом удобном месте
Расписание: ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1 250₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Балаклава: от Байдарских ворот до горы Мердвен-Кая с чаем на травах
Погрузитесь в историю и красоту южного берега Крыма, следуя путями великих личностей и римских легионеров
Начало: По договоренности
Расписание: Все дни недели в светлый период времени, в зависимости от сезона
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 990₽ за всё до 4 чел.
Групповая
9 часов
Массандра и Форосский храм: экскурсия с дегустацией вина в Балаклаве
Погрузитесь в мир истории и вина с экскурсией по Массандре и Форосскому храму. Вас ждет незабываемое путешествие по живописным местам
Начало: Мы встретим Вас в любом удобном месте
Расписание: ежедневно с 08:30 до 13:00
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
1 100₽ за человека
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия в Сафари-парк львов «Тайган»: встреча с дикой природой
Откройте мир дикой природы в самом сердце Крыма. Сафари-парк «Тайган» ждет вас и вашу семью для незабываемого приключения
Начало: Мы встретим Вас в любом удобном месте
Расписание: ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1 100₽ за человека
Групповая
10 часов
Шедевры подземного царства: Пещеры Балаклавы - путешествие в сердце горы
Погрузитесь в мир загадочных пещер Балаклавы. Уникальные формации и подсветка создают атмосферу волшебства
Начало: Встретим Вас в любом удобном месте
Расписание: ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1 250₽ за человека
Групповая
9 часов
Личный гид к Вам в авто - Дворцы Крыма
Откройте для себя дворцы Крыма с личным гидом в вашем авто. Ливадийский и Воронцовский дворцы, Массандра
Начало: В любом удобном для Вас месте
Расписание: Ежедневно в 8:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
1 100₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Большое путешествие в средневековый Крым: Пещерные города и храмы
Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив уникальные пещерные города и храмы Балаклавы в компании опытного гида
Начало: Пл. Нахимова
Расписание: ежедневно с 10.00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья13 ноября 2023Невероятные пейзажи, интересная экскурсия, приятный гид Виктория - так в трех фраза можно охарактеризовать это путешествие!
- ППолина3 марта 2023В составе группы были гости города и местные. С удовольствием отмечаю, что местным тоже было интересно. Маршрут продуманный, логичный, материал интересный. Красота неописуемая, конечно, всем рекомендую.
- ИИрина5 августа 2022Балаклавская дугаЭто была незабываемая прогулка по крымским горам! Мы далеки от активного образа жизни, поэтому на первом этапе было тяжеловато. Но
Ответы на вопросы от путешественников по Балаклаве в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Балаклаве в июне 2024
Сейчас в Балаклаве в категории "На весь день" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 950 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Балаклаву на 1 день, гиды Балаклавы подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Балаклаву так, как видят её местные жители. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024