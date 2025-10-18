Индивидуальная
до 7 чел.
Приморский Балтийск: город-крепость или город-курорт?
Погрузитесь в атмосферу Балтийска: крепость Пиллау, памятники Петру I и Елизавете, а также дикая природа Балтийской косы ждут вас
Начало: На Елизаветинской парковке
Завтра в 10:00
19 окт в 10:00
10 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по Балтийску
Откройте для себя Балтийск с бывшим мэром Александром Кузнецовым. Узнайте о прошлом и настоящем города, посетив ключевые места и скрытые уголки
Начало: У ж/д вокзала
Завтра в 10:30
19 окт в 10:30
15 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Балтийск: город с характером
Почувствовать особую атмосферу, где прошлое и настоящее переплетаются в удивительном танце истории
Начало: По договорённости с организатором
Сегодня в 10:00
19 окт в 10:00
5400 ₽ за всё до 7 чел.
