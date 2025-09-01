Фотопрогулка
Балтийск и Балтийская коса
Откройте для себя Балтийск и Балтийскую косу: от рыцарских земель до современных достопримечательностей. Уникальные места и исторические факты ждут вас
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
17 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Балтийск и Балтийская коса - к западным рубежам России
Узнайте историю Балтийска, посетите памятники и военные корабли, а также насладитесь природой Балтийской косы. Ощутите дух истории и свежесть моря
Начало: По договорённости с гидом
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 300 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие по Балтийску и окрестностям
Увлекательное путешествие по Балтийскому побережью: от военного порта до янтарных сокровищ и курортного Светлогорска. История и природа в одном туре
22 сен в 08:00
23 сен в 08:00
16 200 ₽
18 000 ₽ за всё до 7 чел.
