Балтийск откроется с новой стороны благодаря бывшему мэру Александру Кузнецову.
Его уникальные знания позволят вам погрузиться в историю города, узнать о немецком квартале, крепостном канале и других значимых местах. Встреча с лебедями и рассказ о табличке Бродскому добавят особый шарм. Эта экскурсия - возможность прикоснуться к военному прошлому и мирному настоящему Балтийска
5 причин купить эту экскурсию
- 🗝 Уникальные факты от бывшего мэра
- 🏰 Посещение исторических мест
- 🌊 Прогулка вдоль крепостного канала
- 🦢 Встреча с лебедями у кораблей
- 📜 Интересные истории о городе
Что можно увидеть
- Вокзал
- Пехотные казармы
- Крепостной канал
- Площадь Победы
- Лоцманская башня
- Маяк
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Вокзал. Представите, что было здесь каких-то 400 лет назад.
- Пехотные казармы — уникальный комплекс начала 20 века.
- Крепостной канал — первая военная гавань в истории Пруссии.
- Площадь Победы. Вы услышите о немецком квартале, жизни Пиллау и штурме наших войск во время Второй мировой войны.
- Лоцманскую башню 1936 года постройки. Александр Николаевич расскажет вам о прибрежной зоне и создании пролива.
А ещё вы:
- Полюбуетесь самым западным маяком России.
- Познакомитесь с лебедями, живущими у кораблей.
- Выясните, почему на здании немецкой гостиницы установлена табличка Бродскому.
- Узнаете, где стоял памятник курфюрсту Фридриху Вильгельму.
- Погрузитесь в городскую жизнь, коснётесь военного прошлого и мирного настоящего.
Организационные детали
- Маршрут экскурсии — около 3 км, длительность — 3–3,5 часа.
- Рекомендованный возраст 5+.
- Дополнительные расходы — чай, кофе, перекус по желанию.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ж/д вокзала
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Полина — ваша команда гидов в Балтийске
Провели экскурсии для 67 туристов
Добрый день! Я закончила курсы «Организация экскурсионных услуг» и очень хочу развивать туризм в Калининградской области. А особенно в Балтийске — так как считаю это город недооценённым.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывах
Т
Тимур
22 окт 2025
В сентябре мы побывали в г. Балтийске (Калининградской обл.)-самом западном городе России.
С этим городом нас познакомил гид-
Александр Николаевич,человек с широким кругозором,умеющий вести разговоры на различные темы.
Интересно и увлекательно рассказал Александр
А
Анастасия
3 окт 2025
Невероятная экскурсия!!
Если Вы хотите перевернуть сознание в тематике погружения в тему, то Вам на эту экскурсию! Экскурсию ведет бывший руководитель города, абсолютно глубоко погруженный в исторический и текущий контекст развития города. Все детали экскурсии точно выстраивают единую содержательную линию глубокой привязанности к своей территории! Подобных экскурсия я еще не встречала! Рекомендую всем!!!
Если Вы хотите перевернуть сознание в тематике погружения в тему, то Вам на эту экскурсию! Экскурсию ведет бывший руководитель города, абсолютно глубоко погруженный в исторический и текущий контекст развития города. Все детали экскурсии точно выстраивают единую содержательную линию глубокой привязанности к своей территории! Подобных экскурсия я еще не встречала! Рекомендую всем!!!
И
Илья
23 сен 2025
Потрясающая экскурсия с потрясающим экскурсоводом! Александр Николаевич - прекрасный рассказчик, который не просто рассказывает историю города, но и раскрывает его душу, создаёт уникальный микс из исторических фактов и личных воспоминаний.
Ей-богу, одна эта экскурсия уже является основанием посетить Балтийск!
Ей-богу, одна эта экскурсия уже является основанием посетить Балтийск!
Я
Яков
19 сен 2025
Это было просто неописуемо.
Мы посетили такие места, куда туристов не водят. И услышали про Балтийск и его становление с разных сторон, за что огромное спасибо Александру Николаевичу, который поистине любит
K
Karina
18 сен 2025
Экскурсия с Александром Николаевичем превзошла все ожидания. Такого качественного и одновременно очень разностороннего и увлекательного содержания экскурсии я еще не встречала. Экскурсия пешая, но мы были на арендованной машине и
С
Светлана
26 авг 2025
Благодарим Александра Николаевича за интересный рассказ. Это настоящий патриот своего города, многое знает. Соберетесь в Балтийск-смело заказывайте экскурсию с мэром
Екатерина
20 авг 2025
Это была самая интересная экскурсия! Всем советую!
О
Ольга
5 авг 2025
4.08. были на экскурсии в г. Балтийск с Александром Николаевичем. Если вы хотите узнать много исторических фактов г. Пиллау и современной истории г. Балтийска, то вам к Александру Николаевичу. Очень интересный и не стандартный подход к подаче информации. Посетили много интересных локаций. Очень рекомендуем и надеемся на следующую встречу.
Евгения
9 июл 2025
Город Балтийск давно манил своей историей. Мы остановились в Янтарном, и в Балтийск на экскурсию приехали. Организатор Полина услышала мои пожелания по экскурсии - и пазл сошелся! Александр Иванович встретил
